Η υπόκλιση του Παζ στον Φάμπρεγας και το σενάριο για τη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Νίκο Παζ ασχολείται μόνο με την καριέρα του στην Κόμο, στάζει μέλι για τον Φάμπρεγας και δεν ασχολείται με τα σενάρια για τη Ρεάλ Μαδρίτης
- Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
- Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βόρεια Μακεδονία – Τελειώνει το μαζούτ και ο λιγνίτης
- Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Η Κόμο έμελλε να είναι σταθμός για την καριέρα του Νίκο Παζ. Ο 21χρονος επιθετικός χαφ αναζήτησε τον χαμένο ποδοσφαιρικό εαυτό του σε αυτή την κωμόπολη της Ιταλίας, όπου δόθηκε δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Νίκο Παζ δεν έκρυψε πόσο ωραία αισθάνεται στην τωρινή ομάδα του, πλέκει το εγκώμιο του προπονητή του Σεσκ Φάμπεγας και απαντά ότι αυτή την εποχή δεν σκέφτεται τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για να τον επανεντάξει στη δύναμή της κάτι που προβλέπεται από τους όρους του συμβολαίου του προέκυψε με μετά τις φετινές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Κόμο. Εξ ου και η άνεση του Νίκο Παζ στην Κόμο. Με την φανέλα της, ο Αργεντινός είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Κόμο στη φετινή Serie A, με απολογισμό πέντε γκολ και πέντε ασίστ σε 15 παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και στα 15 ματς ξεκίνησε βασικός και μόνο σε δυο έγινε αλλαγή, στο 79’ και στο 84’, αντίστοιχα.
Ο Παζ έφυγε από το Μπερναμπέου το 2024 μετά από 8 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης η οποία μετά τις επιδόσεις του με την Κόμο σκοπεύει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα επαναγοράς για να φέρει πίσω τον …απόφοιτο της La Fábrica του χρόνου, με τους προσωπικούς όρους να έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.
Το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Μαδρίτη κλήθηκε να σχολιάσει από το Sport Italia, ο Παζ. «Δεν το σκέφτομαι, απλώς επικεντρώνομαι στο παιχνίδι. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό», απάντησε ο 21χορνος επιθετικός χαφ, όταν ρωτήθηκε για την επιστροφή του στο Μπερναμπέου.
Για τον προπονητή της Κόμο Σεσκ Φάμπρεγας, ο νεαρός ήταν εκφραστικός: «Είναι ο καλύτερος. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Είναι ο πιο σημαντικός στην καριέρα μου. Με βοηθάει πολύ εμένα και την ομάδα να αναπτυχθούμε και είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω μαζί του».
Η Κόμο απέκτησε τον Παζ από τη Ρεάλ έναντι περίπου 6,3 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2024 και τον έχει ως κανονική μεταγραφή. Επίσης, η Ρεάλ έχει ρήτρες να τον επαναφέρει στο σύλλογο σε προκαθορισμένα ποσά τα επόμενα χρόνια:
-8 εκατ. € το καλοκαίρι του 2025 (ρήτρα που δεν ενεργοποιήθηκε).
-9 εκατ. € το καλοκαίρι του 2026 (το πιο πιθανό να ενεργοποιηθεί).
-10 εκατ. € το καλοκαίρι του 2027.
Τέλος, η Ρεάλ διατηρεί 50% ποσοστό από οποιοδήποτε μελλοντικό μεταγραφικό τίμημα αν ο παίκτης πωληθεί σε τρίτη ομάδα.
- Ολυμπιακός – Πανιώνιος 2-3: Πήρε το ντέρμπι και το Σούπερ Καπ
- Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
- Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη
- Η υπόκλιση του Παζ στον Φάμπρεγας και το σενάριο για τη Ρεάλ Μαδρίτης
- Βράζει το ποδόσφαιρο με ΕΠΟ και Λανουά – Μπούσης: «Όλοι είδαν τις μ@λ@κίες» (pic)
- Χαμός για τον τραυματισμό του Ίσακ – Ο Τόμας Φρανκ υπερασπίστηκε τον παίκτη του
- Αταμάν: «Εντυπωσιακή νίκη – Απίθανο παιχνίδι από τον Οσμάν»
- Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός 85-92: Το έφερε… τούμπα και έφυγε με το διπλό!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις