Η υπόκλιση του Παζ στον Φάμπρεγας και το σενάριο για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Κόμο έμελλε να είναι σταθμός για την καριέρα του Νίκο Παζ. Ο 21χρονος επιθετικός χαφ αναζήτησε τον χαμένο ποδοσφαιρικό εαυτό του σε αυτή την κωμόπολη της Ιταλίας, όπου δόθηκε δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Νίκο Παζ δεν έκρυψε πόσο ωραία αισθάνεται στην τωρινή ομάδα του, πλέκει το εγκώμιο του προπονητή του Σεσκ Φάμπεγας και απαντά ότι αυτή την εποχή δεν σκέφτεται τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για να τον επανεντάξει στη δύναμή της κάτι που προβλέπεται από τους όρους του συμβολαίου του προέκυψε με μετά τις φετινές εμφανίσεις του με τη φανέλα της Κόμο. Εξ ου και η άνεση του Νίκο Παζ στην Κόμο. Με την φανέλα της, ο Αργεντινός είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Κόμο στη φετινή Serie A, με απολογισμό πέντε γκολ και πέντε ασίστ σε 15 παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και στα 15 ματς ξεκίνησε βασικός και μόνο σε δυο έγινε αλλαγή, στο 79’ και στο 84’, αντίστοιχα.

Ο Παζ έφυγε από το Μπερναμπέου το 2024 μετά από 8 συμμετοχές με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης η οποία μετά τις επιδόσεις του με την Κόμο σκοπεύει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα επαναγοράς για να φέρει πίσω τον …απόφοιτο της La Fábrica του χρόνου, με τους προσωπικούς όρους να έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Μαδρίτη κλήθηκε να σχολιάσει από το Sport Italia, ο Παζ. «Δεν το σκέφτομαι, απλώς επικεντρώνομαι στο παιχνίδι. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό», απάντησε ο 21χορνος επιθετικός χαφ, όταν ρωτήθηκε για την επιστροφή του στο Μπερναμπέου.

Για τον προπονητή της Κόμο Σεσκ Φάμπρεγας, ο νεαρός ήταν εκφραστικός: «Είναι ο καλύτερος. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Είναι ο πιο σημαντικός στην καριέρα μου. Με βοηθάει πολύ εμένα και την ομάδα να αναπτυχθούμε και είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω μαζί του».

Η Κόμο απέκτησε τον Παζ από τη Ρεάλ έναντι περίπου 6,3 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2024 και τον έχει ως κανονική μεταγραφή. Επίσης, η Ρεάλ έχει ρήτρες να τον επαναφέρει στο σύλλογο σε προκαθορισμένα ποσά τα επόμενα χρόνια:

-8 εκατ. € το καλοκαίρι του 2025 (ρήτρα που δεν ενεργοποιήθηκε).

-9 εκατ. € το καλοκαίρι του 2026 (το πιο πιθανό να ενεργοποιηθεί).

-10 εκατ. € το καλοκαίρι του 2027.

Τέλος, η Ρεάλ διατηρεί 50% ποσοστό από οποιοδήποτε μελλοντικό μεταγραφικό τίμημα αν ο παίκτης πωληθεί σε τρίτη ομάδα.