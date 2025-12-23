Οι ΗΠΑ απαγορεύουν τις εισαγωγές drone λόγω φόβων για την εθνική ασφάλεια

Τα κινεζικής κατασκευής drone κυριαρχούν εδώ και χρόνια στον αμερικανικό ουρανό, με ιδιώτες, αστυνομικά τμήματα και πυροσβεστικές υπηρεσίες να τα χρησιμοποιούν σε ολόκληρη τη χώρα.

Ωστόσο, ένας νέος κανονισμός της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC) που εκδόθηκε την Τρίτη θα καταστήσει αδύνατη την αγορά της επόμενης γενιάς αυτών των drones από τους αμερικανούς καταναλωτές.

Πολλές κινεζικές εταιρείες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον κατάλογο της FCC για παρόμοιους κινδύνους εθνικής ασφάλειας

Η FCC απαγόρευσε την εισαγωγή και πώληση όλων των νέων μοντέλων drones και κρίσιμου εξοπλισμού που κατασκευάζονται από ξένους κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου κατασκευαστή drones στον κόσμο, DJI, προσθέτοντάς τα σε έναν λεγόμενο «Κατάλογο Καλυπτόμενων» οντοτήτων που θεωρούνται ότι «ενέχουν απαράδεκτο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η απόφαση της FCC, ενώ εξαιρεί τα μοντέλα που έχουν ήδη εγκριθεί για πώληση και αυτά που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, σηματοδοτεί το αποκορύφωμα των πολυετών προσπαθειών για την καταστολή των κινεζικών drones, όπως αυτά που παράγονται από την DJI και έναν άλλο μεγάλο κατασκευαστή drones, την Autel Robotics.

Η DJI εξέφρασε την απογοήτευσή της για την απόφαση, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδραση πολλών χρηστών drones στη χώρα. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας έρευνας αγοράς Research and Markets, η DJI κατέχει μόνη της περίπου το 70% της παγκόσμιας αγοράς. Πέρα από τη χρήση στον δημόσιο τομέα, τα κινεζικά drones έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε όλες τις ΗΠΑ για εργασίες όπως επιθεωρήσεις υποδομών και κατασκευών, παρακολούθηση καλλιεργειών, καθώς και από επαγγελματίες και ερασιτέχνες βιντεογράφους.

Τον Ιούνιο, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την επιτάχυνση της εμπορευματοποίησης των τεχνολογιών drone και την αύξηση της εγχώριας παραγωγής drone «ενάντια στον ξένο έλεγχο ή εκμετάλλευση».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι η κυβέρνησή του θα ενεργήσει για να εξασφαλίσει τον εναέριο χώρο μας και να απελευθερώσει την αμερικανική κυριαρχία στα drones», δήλωσε ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, τη Δευτέρα.

«Το κάνουμε αυτό μέσω μιας δράσης σήμερα που δεν διαταράσσει τη συνεχιζόμενη χρήση ή αγορά drones που έχουν προηγουμένως εγκριθεί και με κατάλληλους τρόπους για τον αποκλεισμό drones που δεν ενέχουν κίνδυνο», πρόσθεσε.

Η εισαγωγή, πώληση ή χρήση υφιστάμενων μοντέλων συσκευών που έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών θα συνεχίσει να επιτρέπεται και οι καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε drone έχουν αγοράσει νόμιμα στο παρελθόν, ανέφερε η FCC.

Έλεγχοι ασφαλείας σε drone και εξοπλισμό

Η ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα ήρθε μετά την ψήφιση του Νόμου για την Εθνική Άμυνα του 2025 από το Κογκρέσο πέρυσι, ο οποίος επιβάλλει την πραγματοποίηση ελέγχου ασφαλείας του εξοπλισμού που παράγεται από τις DJI, Autel και άλλους ξένους κατασκευαστές drone έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η DJI έχει στείλει επιστολές σε Αμερικανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τον έλεγχο και τις απαραίτητες εξετάσεις των προϊόντων της.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας, να είμαστε ανοιχτοί και διαφανείς και να σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση μιας διεξοδικής επανεξέτασης», έγραψε ο Adam Welsh, επικεφαλής της παγκόσμιας πολιτικής της DJI, στην τελευταία επιστολή του νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ωστόσο, αντί για μια ολοκληρωμένη εξέταση που περίμεναν η βιομηχανία και η DJI, η FCC δήλωσε ότι η απόφασή της βασίστηκε σε μια απόφαση ενός διακυβερνητικού οργανισμού που συγκλήθηκε από τον Λευκό Οίκο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα drones και τα εξαρτήματά τους που κατασκευάζονται στο εξωτερικό «θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνεχή παρακολούθηση, την υποκλοπή δεδομένων και καταστροφικές ενέργειες στο έδαφος των ΗΠΑ».

«Απογοήτευση» στην DJI

Ένας εκπρόσωπος της DJI δήλωσε τη Δευτέρα στο CNN ότι η εταιρεία είναι «απογοητευμένη» από την ενέργεια της FCC, λέγοντας ότι «δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες σχετικά με το ποια στοιχεία χρησιμοποίησε η εκτελεστική εξουσία για να καταλήξει στην απόφασή της».

Ο εκπρόσωπος επανέλαβε τη δέσμευσή τους στην αγορά των ΗΠΑ και στην ασφάλεια των προϊόντων, η οποία υποστηρίζεται από ανεξάρτητους αξιολογητές.

«Οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων της DJI δεν βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, αλλά αντανακλούν προστατευτισμό, αντίθετα με τις αρχές της ανοιχτής αγοράς», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, χαρακτήρισε την καταχώριση της FCC «διακριτική» την Τρίτη, προσθέτοντας ότι το Πεκίνο αντιτίθεται στην υπερβολική γενίκευση της εθνικής ασφάλειας από την Ουάσινγκτον.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να διορθώσουν τις λανθασμένες πρακτικές τους και να παρέχουν ένα δίκαιο, αμερόληπτο και χωρίς διακρίσεις περιβάλλον για τη λειτουργία των κινεζικών εταιρειών», δήλωσε.

Πολλές κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων του τεχνολογικού και τηλεπικοινωνιακού γίγαντα Huawei και της κρατικής τηλεπικοινωνιακής εταιρείας ZTE, έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον κατάλογο της FCC για παρόμοιους κινδύνους εθνικής ασφάλειας.

