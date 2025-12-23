newspaper
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος
23 Δεκεμβρίου 2025 | 22:14

Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος

Πώς αποκαλύπτεται ένα σπίτι χωρίς κατοίκους την περίοδο των γιορτών που το κάνει... ελκυστικό στους διαρρήκτες - Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία από απάτες

Σύνταξη
Την περίοδο των Χριστουγέννων, χιλιάδες κατοικίες μένουν χωρίς ανθρώπινη παρουσία για ώρες ή και για ολόκληρες ημέρες. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι η απουσία τους περνά απαρατήρητη. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Ένα άδειο σπίτι δεν ξεχωρίζει από ένα εμφανές λάθος, αλλά από ένα σύνολο μικρών λεπτομερειών. Όσο αυτές συσσωρεύονται, τόσο πιο εύκολα «διαβάζεται» η απουσία — όχι μόνο από τη γειτονιά.

Πώς καταλαβαίνουν ένα σπίτι χωρίς κατοίκους

Υπάρχουν ενδείξεις που, μεμονωμένα, δεν σημαίνουν τίποτα για τους διαρρήκτες. Όταν όμως συνυπάρχουν, δημιουργούν ένα σαφές μοτίβο:

Παντζούρια και κουρτίνες που παραμένουν κλειστά συνεχώς, χωρίς καμία εναλλαγή ημέρας και νύχτας.

Φώτα που λειτουργούν με απόλυτη κανονικότητα, ανάβοντας και σβήνοντας κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Αλληλογραφία και φυλλάδια που συσσωρεύονται στην είσοδο ή στο γραμματοκιβώτιο.

Έλλειψη κάθε ήχου ή κίνησης, ιδιαίτερα αισθητή σε πολυκατοικίες.

Σκοτάδι σε μπαλκόνια, αυλές ή κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους τις βραδινές ώρες.

Καμία από αυτές τις ενδείξεις δεν αρκεί από μόνη της. Μαζί όμως, συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Η ψηφιακή «διαρροή» της απουσίας – Γιατί οι γιορτές αυξάνουν τον κίνδυνο

Στη σύγχρονη εποχή, η απουσία δεν φαίνεται μόνο φυσικά. Συχνά επιβεβαιώνεται ψηφιακά.

Αναρτήσεις που αποκαλύπτουν ταξίδια, γιορτινές αποδράσεις ή παραμονή εκτός πόλης -ειδικά όταν γίνονται σε πραγματικό χρόνο- λειτουργούν ως έμμεση δήλωση ότι το σπίτι είναι κενό. Ακόμη και σε μη δημόσια προφίλ, η πληροφορία σπάνια μένει περιορισμένη.

Τα Χριστούγεννα χαρακτηρίζονται από προβλεψιμότητα. Πολλοί φεύγουν τις ίδιες ημέρες, για παρόμοια χρονικά διαστήματα. Σε περιοχές με μειωμένη κίνηση, αυτή η μαζική απουσία γίνεται πιο εμφανής, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται και η άτυπη επιτήρηση της γειτονιάς.

Πώς να μη φωνάζει ότι το σπίτι είναι άδειο

Η λύση δεν βρίσκεται σε ακραία μέτρα, αλλά στη μείωση της προβλεψιμότητας. Αλλάξτε ώρες και σημεία φωτισμού, αποφεύγοντας το σταθερό μοτίβο ή ζητήστε από κάποιον έμπιστο να περνά περιστασιακά.

Παράλληλα, μην αφήνετε αλληλογραφία ή αντικείμενα να συσσωρεύονται στην είσοδο, προτείνοντας σε κάποιος γείτονα να τις συλλέγει τις ημέρες που λείπετε. Επίσης, μπορείτε να αναβάλετε τις αναρτήσεις που αποκαλύπτουν απουσία μέχρι την επιστροφή σας.

Το ζητούμενο δεν είναι η απόλυτη ασφάλεια – αυτή σπάνια υπάρχει. Είναι να μη δίνεται μια καθαρή, εύκολα αναγνώσιμη εικόνα απουσίας.

Συνολικά, την περίοδο των γιορτών, λίγη προσοχή στην εικόνα που εκπέμπει προς τα έξω αρκεί για να κάνει τη διαφορά, χωρίς να χαλάσει τη χαρά της απόδρασης.

Οδηγίες ΕΛ.ΑΣ: Aς μην αφήσουμε κανέναν να μας χαλάσει τη γιορτινή διάθεση

Στο μεταξύ, η Ελληνική Αστυνομία ανήρτησε βίντεο σχετικά με την προστασία απάτες την περίοδο των εορτών.

Όπως αναφέρει, «θα σε εξαπατήσουν πριν το αντιληφθείς. Φέτος τα Χριστούγεννα, ας μην αφήσουμε κανέναν να μας χαλάσει τη γιορτινή διάθεση.  Οι απατεώνες δεν χτυπούν μόνο την πόρτα μας, αλλά και το τηλέφωνό μας. Μάθετε στους γονείς και στους παππούδες σας, πώς να προστατεύονται: Δεν εμπιστευόμαστε αγνώστους που ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή κωδικούς. Ζητάμε πάντα αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε ύποπτη κίνηση, καλούμε το 100. Καλές γιορτές, με ασφάλεια!».

YouTube thumbnail

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
23.12.25

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης μαφίας» – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου
23.12.25

Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης μαφίας» – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο 35χρονος να είχε αναλάβει την εκτέλεση ενός νέου συμβολαίου θανάτου - Ερευνάται αν το οπλοστάσιο και τα κλεμμένα οχήματα που βρέθηκαν στην αποθήκη 37χρονου στα Καλύβια στις αρχές Δεκεμβρίου είχαν προετοιμαστεί για αυτόν

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα
23.12.25

Ανεστίδης για «γαλάζια» στελέχη: Στο κινητό μου τους έχω – Πήραν το «μαχαίρι» όταν δεν τους άρεσαν όσα τους είπα

«Από αυτούς όλα να τα περιμένεις. Αλλά είναι όλα γραμμένα εδώ, στο τηλέφωνο. Κάναμε σύσκεψη και εδώ με τους τοπικούς βουλευτές [της ΝΔ], υπάρχουν φωτογραφίες», είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κ. Ανεστίδης.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
23.12.25

Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
23.12.25

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
23.12.25

Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές με «υπογραφή» ΕΛ.ΑΣ. - Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών
23.12.25

Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών

Κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Σύνταξη
Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia
23.12.25

Εκτελεστής – μέλος της «ρωσόφωνης μαφίας» ο 35χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια – Τα συμβόλαια θανάτου για τη Greek Mafia

Ο 35χρονος εμπλέκεται σε τουλάχιστον 3 δολοφονίες ηγετικών στελεχών της Greek Mafia και έχει καταδικαστεί σε 35χρονια φυλακή - Είχε χάσει 30 κιλά προκειμένου να μην αναγνωρίζεται

Σύνταξη
Μπλόκα: Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία
23.12.25

Κυκλοφοριακό κομφούζιο από την Ριτσώνα προς την Θήβα εξαιτίας… εκτροπών στην κυκλοφορία

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα. Ενόψει των εορτών, οι αγρότες στέλνουν μήνυμα καλής θέλησης προς τους πολίτες επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων από την Ριτσώνα προς την Θήβα, όχι όμως και η ΕΛ.ΑΣ.

Σύνταξη
