Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος
Πώς αποκαλύπτεται ένα σπίτι χωρίς κατοίκους την περίοδο των γιορτών που το κάνει... ελκυστικό στους διαρρήκτες - Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία από απάτες
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βόρεια Μακεδονία – Τελειώνει το μαζούτ και ο λιγνίτης
- Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη
- Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες για το 2026
- Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Την περίοδο των Χριστουγέννων, χιλιάδες κατοικίες μένουν χωρίς ανθρώπινη παρουσία για ώρες ή και για ολόκληρες ημέρες. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι η απουσία τους περνά απαρατήρητη. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Ένα άδειο σπίτι δεν ξεχωρίζει από ένα εμφανές λάθος, αλλά από ένα σύνολο μικρών λεπτομερειών. Όσο αυτές συσσωρεύονται, τόσο πιο εύκολα «διαβάζεται» η απουσία — όχι μόνο από τη γειτονιά.
Πώς καταλαβαίνουν ένα σπίτι χωρίς κατοίκους
Υπάρχουν ενδείξεις που, μεμονωμένα, δεν σημαίνουν τίποτα για τους διαρρήκτες. Όταν όμως συνυπάρχουν, δημιουργούν ένα σαφές μοτίβο:
Παντζούρια και κουρτίνες που παραμένουν κλειστά συνεχώς, χωρίς καμία εναλλαγή ημέρας και νύχτας.
Φώτα που λειτουργούν με απόλυτη κανονικότητα, ανάβοντας και σβήνοντας κάθε μέρα την ίδια ώρα.
Αλληλογραφία και φυλλάδια που συσσωρεύονται στην είσοδο ή στο γραμματοκιβώτιο.
Έλλειψη κάθε ήχου ή κίνησης, ιδιαίτερα αισθητή σε πολυκατοικίες.
Σκοτάδι σε μπαλκόνια, αυλές ή κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους τις βραδινές ώρες.
Καμία από αυτές τις ενδείξεις δεν αρκεί από μόνη της. Μαζί όμως, συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.
Η ψηφιακή «διαρροή» της απουσίας – Γιατί οι γιορτές αυξάνουν τον κίνδυνο
Στη σύγχρονη εποχή, η απουσία δεν φαίνεται μόνο φυσικά. Συχνά επιβεβαιώνεται ψηφιακά.
Αναρτήσεις που αποκαλύπτουν ταξίδια, γιορτινές αποδράσεις ή παραμονή εκτός πόλης -ειδικά όταν γίνονται σε πραγματικό χρόνο- λειτουργούν ως έμμεση δήλωση ότι το σπίτι είναι κενό. Ακόμη και σε μη δημόσια προφίλ, η πληροφορία σπάνια μένει περιορισμένη.
Τα Χριστούγεννα χαρακτηρίζονται από προβλεψιμότητα. Πολλοί φεύγουν τις ίδιες ημέρες, για παρόμοια χρονικά διαστήματα. Σε περιοχές με μειωμένη κίνηση, αυτή η μαζική απουσία γίνεται πιο εμφανής, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται και η άτυπη επιτήρηση της γειτονιάς.
Πώς να μη φωνάζει ότι το σπίτι είναι άδειο
Η λύση δεν βρίσκεται σε ακραία μέτρα, αλλά στη μείωση της προβλεψιμότητας. Αλλάξτε ώρες και σημεία φωτισμού, αποφεύγοντας το σταθερό μοτίβο ή ζητήστε από κάποιον έμπιστο να περνά περιστασιακά.
Παράλληλα, μην αφήνετε αλληλογραφία ή αντικείμενα να συσσωρεύονται στην είσοδο, προτείνοντας σε κάποιος γείτονα να τις συλλέγει τις ημέρες που λείπετε. Επίσης, μπορείτε να αναβάλετε τις αναρτήσεις που αποκαλύπτουν απουσία μέχρι την επιστροφή σας.
Το ζητούμενο δεν είναι η απόλυτη ασφάλεια – αυτή σπάνια υπάρχει. Είναι να μη δίνεται μια καθαρή, εύκολα αναγνώσιμη εικόνα απουσίας.
Συνολικά, την περίοδο των γιορτών, λίγη προσοχή στην εικόνα που εκπέμπει προς τα έξω αρκεί για να κάνει τη διαφορά, χωρίς να χαλάσει τη χαρά της απόδρασης.
Οδηγίες ΕΛ.ΑΣ: Aς μην αφήσουμε κανέναν να μας χαλάσει τη γιορτινή διάθεση
Στο μεταξύ, η Ελληνική Αστυνομία ανήρτησε βίντεο σχετικά με την προστασία απάτες την περίοδο των εορτών.
Όπως αναφέρει, «θα σε εξαπατήσουν πριν το αντιληφθείς. Φέτος τα Χριστούγεννα, ας μην αφήσουμε κανέναν να μας χαλάσει τη γιορτινή διάθεση. Οι απατεώνες δεν χτυπούν μόνο την πόρτα μας, αλλά και το τηλέφωνό μας. Μάθετε στους γονείς και στους παππούδες σας, πώς να προστατεύονται: Δεν εμπιστευόμαστε αγνώστους που ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή κωδικούς. Ζητάμε πάντα αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε ύποπτη κίνηση, καλούμε το 100. Καλές γιορτές, με ασφάλεια!».
- Η υπόκλιση του Παζ στον Φάμπρεγας και το σενάριο για τη Ρεάλ Μαδρίτης
- «Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
- Βράζει το ποδόσφαιρο με ΕΠΟ και Λανουά – Μπούσης: «Όλοι είδαν τις μ@λ@κίες» (pic)
- Ρωσία: Γιατί αυτοπυρπoλήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία διευθυντής εργοστασίου όπλων
- Χαμός για τον τραυματισμό του Ίσακ – Ο Τόμας Φρανκ υπερασπίστηκε τον παίκτη του
- Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
- Eurovision 2026: Σύγκρουση και πιέσεις σε Ιταλία εξαιτίας του Ισραήλ – Από τους Big Five στους Big Three;
- Αταμάν: «Εντυπωσιακή νίκη – Απίθανο παιχνίδι από τον Οσμάν»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις