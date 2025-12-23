Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος

Την περίοδο των Χριστουγέννων, χιλιάδες κατοικίες μένουν χωρίς ανθρώπινη παρουσία για ώρες ή και για ολόκληρες ημέρες. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι η απουσία τους περνά απαρατήρητη. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.

Ένα άδειο σπίτι δεν ξεχωρίζει από ένα εμφανές λάθος, αλλά από ένα σύνολο μικρών λεπτομερειών. Όσο αυτές συσσωρεύονται, τόσο πιο εύκολα «διαβάζεται» η απουσία — όχι μόνο από τη γειτονιά.

Πώς καταλαβαίνουν ένα σπίτι χωρίς κατοίκους

Υπάρχουν ενδείξεις που, μεμονωμένα, δεν σημαίνουν τίποτα για τους διαρρήκτες. Όταν όμως συνυπάρχουν, δημιουργούν ένα σαφές μοτίβο:

Παντζούρια και κουρτίνες που παραμένουν κλειστά συνεχώς, χωρίς καμία εναλλαγή ημέρας και νύχτας.

Φώτα που λειτουργούν με απόλυτη κανονικότητα, ανάβοντας και σβήνοντας κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Αλληλογραφία και φυλλάδια που συσσωρεύονται στην είσοδο ή στο γραμματοκιβώτιο.

Έλλειψη κάθε ήχου ή κίνησης, ιδιαίτερα αισθητή σε πολυκατοικίες.

Σκοτάδι σε μπαλκόνια, αυλές ή κοινόχρηστους εξωτερικούς χώρους τις βραδινές ώρες.

Καμία από αυτές τις ενδείξεις δεν αρκεί από μόνη της. Μαζί όμως, συνθέτουν μια εικόνα που δύσκολα περνά απαρατήρητη.

Η ψηφιακή «διαρροή» της απουσίας – Γιατί οι γιορτές αυξάνουν τον κίνδυνο

Στη σύγχρονη εποχή, η απουσία δεν φαίνεται μόνο φυσικά. Συχνά επιβεβαιώνεται ψηφιακά.

Αναρτήσεις που αποκαλύπτουν ταξίδια, γιορτινές αποδράσεις ή παραμονή εκτός πόλης -ειδικά όταν γίνονται σε πραγματικό χρόνο- λειτουργούν ως έμμεση δήλωση ότι το σπίτι είναι κενό. Ακόμη και σε μη δημόσια προφίλ, η πληροφορία σπάνια μένει περιορισμένη.

Τα Χριστούγεννα χαρακτηρίζονται από προβλεψιμότητα. Πολλοί φεύγουν τις ίδιες ημέρες, για παρόμοια χρονικά διαστήματα. Σε περιοχές με μειωμένη κίνηση, αυτή η μαζική απουσία γίνεται πιο εμφανής, ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται και η άτυπη επιτήρηση της γειτονιάς.

Πώς να μη φωνάζει ότι το σπίτι είναι άδειο

Η λύση δεν βρίσκεται σε ακραία μέτρα, αλλά στη μείωση της προβλεψιμότητας. Αλλάξτε ώρες και σημεία φωτισμού, αποφεύγοντας το σταθερό μοτίβο ή ζητήστε από κάποιον έμπιστο να περνά περιστασιακά.

Παράλληλα, μην αφήνετε αλληλογραφία ή αντικείμενα να συσσωρεύονται στην είσοδο, προτείνοντας σε κάποιος γείτονα να τις συλλέγει τις ημέρες που λείπετε. Επίσης, μπορείτε να αναβάλετε τις αναρτήσεις που αποκαλύπτουν απουσία μέχρι την επιστροφή σας.

Το ζητούμενο δεν είναι η απόλυτη ασφάλεια – αυτή σπάνια υπάρχει. Είναι να μη δίνεται μια καθαρή, εύκολα αναγνώσιμη εικόνα απουσίας.

Συνολικά, την περίοδο των γιορτών, λίγη προσοχή στην εικόνα που εκπέμπει προς τα έξω αρκεί για να κάνει τη διαφορά, χωρίς να χαλάσει τη χαρά της απόδρασης.

Οδηγίες ΕΛ.ΑΣ: Aς μην αφήσουμε κανέναν να μας χαλάσει τη γιορτινή διάθεση

Στο μεταξύ, η Ελληνική Αστυνομία ανήρτησε βίντεο σχετικά με την προστασία απάτες την περίοδο των εορτών.

Όπως αναφέρει, «θα σε εξαπατήσουν πριν το αντιληφθείς. Φέτος τα Χριστούγεννα, ας μην αφήσουμε κανέναν να μας χαλάσει τη γιορτινή διάθεση. Οι απατεώνες δεν χτυπούν μόνο την πόρτα μας, αλλά και το τηλέφωνό μας. Μάθετε στους γονείς και στους παππούδες σας, πώς να προστατεύονται: Δεν εμπιστευόμαστε αγνώστους που ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή κωδικούς. Ζητάμε πάντα αποδεικτικά στοιχεία. Σε κάθε ύποπτη κίνηση, καλούμε το 100. Καλές γιορτές, με ασφάλεια!».