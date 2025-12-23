Περιστέρι: Ανήλικοι έκλεψαν μηχανή και συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ.

Χειροπέδες σε έναν 12χρονο και έναν 13χρονο που κινούνταν με μηχανή που μόλις είχαν αφαιρέσει από το Περιστέρι, πέρασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ στο Ίλιον και κατηγορούνται για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή του Ιλίου μηχανή με δύο επιβαίνοντες και έκαναν σήμα στον 12χρονο που βρισκόταν στην θέση του οδηγού, να σταματήσει.

Οι δυο ανήλικοι, οδηγος και συνεπιβάτης μόλις ειδαν τους αστυνομικούς, πέταξαν τη μοτοσυκλέτα και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή.

Οι αστυνομικοι τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν.

Όπως διαπιστώθηκε η μηχανή είχε κλαπεί λίγες ώρες πριν από την περιοχή του Περιστερίου.