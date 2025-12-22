Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε κι επίσημα την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μέχρι το 2027, κάτι το οποίο επιθυμούσαν τόσο οι πρωταθλητές Ελλάδος όσο και ο Ισπανός προπονητής.

Το ήθελαν λοιπόν και οι δύο πλευρές αλλά θα πρέπει εδώ να εστιάσουμε και σ’ έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητος.

Κάθε άλλο μάλιστα, καθώς μιλάμε για ένα «στοιχείο» που πάντα παίζει ρόλο στην παρουσία ενός προπονητή στον πάγκο μιας ομάδας και δεν είναι άλλο από τους παίκτες.

Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εστιάσει κάποιος στα όσα έλεγαν το προηγούμενο διάστημα οι παίκτες του Ολυμπιακού στο Ρέντη αλλά και στον τρόπο με τον οποίο υποδέχθηκαν την είδηση ανανέωσης του Ισπανού προπονητή με τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Ήθελαν πολύ και οι παίκτες της ομάδας του λιμανιού να δουν τον Μεντιλίμπαρ να βάζει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους».

Το συζητούσαν οι παίκτες, το έλεγαν και το ήθελαν, δείγμα κι αυτό της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στον πολύπειρο προπονητή και τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού.

Κι αυτή είναι μια σχέση δυνατή, που βοήθησε τους «ερυθρόλευκους» να πανηγυρίσουν μεγάλες επιτυχίες, με αποκορύφωμα βέβαια την κατάκτηση του Conference League τον Μάιο του 2024.

Για να πάει καλά μια ομάδα πρέπει οι σχέσεις του προπονητή με τους παίκτες να είναι παραπάνω από καλή κι αυτό είναι κάτι που το έχει κερδίσει ο Μέντι το διάστημα που βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Δεν είναι εύκολο ή καλύτερα για ν’ ακριβολογούμε είναι πολύ δύσκολο για έναν προπονητή να έχει καλές σχέσεις με όλους τους παίκτες του αλλά εδώ ο Μεντιλίμπαρ έχει πετύχει αυτό που φαντάζει αδύνατον γι’ άλλους προπονητές.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο προανήγγειλε η ΠΑΕ Ολυμπιακός την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή, κάθε άλλο παρά τυχαίος μπορεί να χαρακτηριστεί.

Τα λόγια των παικτών του Ολυμπιακού στο σχετικό βίντεο που ανέβασαν οι πρωταθλητές, φανερώνουν αυτή ακριβώς την καλή σχέση που έχει ο προπονητής της ομάδας του λιμανιού με τους ποδοσφαιριστές.

Κι αυτό βεβαίως είναι ένα μεγάλο «όπλο» του Ολυμπιακού για την συνέχεια της χρονιάς, με τους πειραιώτες να εστιάζουν στην επίτευξη των μεγάλων τους στόχων, την πρόκριση στο Champions League αλλά και την κατάκτηση όλων των τίτλων σε εγχώριο επίπεδο.