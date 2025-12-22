Το τρομερό βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το νέο συμβόλαιο του Μεντιλίμπαρ: «Το ταξίδι συνεχίζεται»
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε ένα απίθανο βίντεο μετά την ανανέωση της συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ανακοίνωσε το deal για το νέο συμβόλαιο του Βάσκου τεχνικού, που θα έχει ισχύ μέχρι το 2027.
Ο «Μέντι» τα βρήκε σε όλα με τους νταμπλούχους Ελλάδας και θα συνεχίζει στον ερυθρόλευκο πάγκο, με στόχο το νταμπλ και φέτος, αλλά και την πρόκριση στο Top 24 του Champions League.
Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας για το νέο συμβόλαιο, οι νταμπλούχοι Ελλάδας ανέβασαν στα social media ένα πανέμορφο βίντεο με ορισμένες από τις κορυφαίες στιγμές του Μεντιλίμπαρ στον ερυθρόλευκο πάγκο με τη λεζάντα: «το ταξίδι συνεχίζεται».
Φυσικά, η σπουδαιότερη στιγμή του Μεντιλίμπαρ δεν είναι άλλη από την θρυλική κατάκτηση του Europa Conference League στην «Οpap Arena» κόντρα στη Φιορεντίνα.
Δείτε το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μεντιλίμπαρ:
🔴⚪️ The journey continues! / Το ταξίδι συνεχίζεται! pic.twitter.com/znN13UYaUB
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025
Αξίζει να σημειωθεί πως ο «Μέντι» μέχρι σήμερα έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 97 παιχνίδια και έχει απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες.
Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2024 και ανακοινώθηκε στις 11 του μήνα, με τον Βάσκο έκτοτε να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους προπονητές που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
