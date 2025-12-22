Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Χανιά, συνεπεία του οποίου εγκλωβίστηκε ζευγάρι μέσα στο αυτοκίνητό του το οποίο ανετράπη.

Το ζευγάρι διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Όπως αναφέρει το patris.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στις 03:20 τα ξημερώματα στις Βρύσες Αποκορώνου Χανίων. Για αδιευκρίνιστους έως τώρα λόγους, το Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε άνδρες, οι οποίοι απεγκώβισαν το ζευγάρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα είναι καλά στην καλά τους. Για προληπτικούς λόγους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.