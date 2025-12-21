Σοκ στην Μπαρτσελόνα με τον Γουίλ Κλάιμπερν!

Ο Αμερικανός φόργουορντ των Καταλανών, τραυματίστηκε στον αριστερό δικέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για ένα περίπου έξι εβδομάδες. Κάτι, που θα τον κρατήσει εκτός από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, στις 29 Ιανουαρίου, για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Δείτε την ανάρτηση για τον Κλάιμπερν και την απουσία του

[COMUNICAT MÈDIC] Les proves mèdiques realitzades han determinat que el jugador Will Clyburn pateix una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra. El temps aproximat de recuperació serà d’unes sis setmanes. D’altra banda, Jan Vesely rep l’alta mèdica i sí podrà disputar el… pic.twitter.com/pkN3xkoMgg — Barça Basket (@FCBbasket) December 21, 2025

Ο Κλάιμπερν είναι σε εξαιρετική κατάσταση τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ τη φετινή σεζόν μετρά 14.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.1 κλεψίματα ανά 24’36” σε 17 παιχνίδια της Euroleague.