Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στους Αμπελόκηπους – Πέταξε στον ακάλυπτο σακίδιο με κάνναβη

Από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων συνελήφθησαν, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, δύο 31χρονοι ημεδαποί, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία απογευματινές ώρες της περασμένης Τετάρτης (17-12-2025) περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην περιοχή των Αμπελοκήπων, εντόπισαν στην κατοχή 31χρονου 56 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης.

Η έφοδος στο διαμέρισμα

Στη συνέχεια κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και μετά από προανάκριση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων, διαπιστώθηκε ότι τα ναρκωτικά τα είχε προμηθευτεί από έναν άλλον 31χρονο ο οποίος διακινεί ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Την επόμενη έρευνα έγινε έρευνα στο διαμέρισμά του. Μάλιστα λίγο πριν την είσοδο των αστυνομικών στην οικία του 31χρονου, αυτός για να αποφύγει τη σύλληψη πέταξε από το μπαλκόνι σε ακάλυπτο χώρο σακίδιο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Κατά τον έλεγχό της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:

499 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

ηλεκτρονικός καταμετρητής χαρτονομισμάτων,

2 σπαθιά,

ρόπαλο,

τρίφτης κάνναβης, και

το χρηματικό ποσό των -3.100- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.