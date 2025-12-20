ΟΦΗ – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ 1-3: Διπλό στο Ηράκλειο για τους Ερυθρόλευκους

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ, ο οποίος κατάφερε να περάσει από το Ηράκλειο επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-1 σετ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Volleyleague Ανδρών.

Οι Ερυθρόλευκοι ήταν καταιγιστικοί στα πρώτα δύο σετ, κάνοντας ό,τι ήθελαν τους αντιπάλους τους, με τους Κρητικούς μειώνουν παίρνοντας το τρίτο σετ στις λεπτομέρειες. Στο φινάλε όμως οι Πειραιώτες έδειξαν την ανωτερότητά τους και «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη.

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προηγήθηκε με 13-9, με άσο του Ατανασίεβιτς, ενώ με μπλοκ άουτ του Δαλακούρα, ξέφυγε με +6 (13-19). Με επίθεση του Φρομ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν σε σετ μπολ (16-24), ενώ με άσο του Ατανασίεβιτς, κατέκτησαν το πρώτο σετ (0-1) με 25-16, κυριαρχώντας απόλυτα!

Στο δεύτερο σετ, με άσο του Ατανασίεβιτς, ξέφυγαν με +4 (8-12), ενώ με τον ίδιο τρόπο, ο Καβάνα «έγραψε» το 16-12. Με διαδοχικά μπλοκ των Δαλακούρα και Λινάρδου, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πήρε προβάδισμα έξι πόντων (12-18), με τον Ατανασίεβιτς να κερδίζει έναν ακόμα άσο, για το +8 (15-23). Με μπλοκ άουτ του Σέρβου διαγώνιου, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 25-17 και στο 2-0 σετ.

Στο τρίτο σετ, οι Πειραιώτες βρέθηκαν πίσω με 4-3, 6-5 και 8-7, αλλά ανέτρεψαν την κατάσταση και με έναν ακόμα άσο του Ατανασίεβιτς, ξέφυγαν με +3 (9-12). Μετά από άουτ επίθεση των γηπεδούχων, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ απέκτησε προβάδισμα τεσσάρων πόντων (11-15), με τον Δαλακούρα να «γράφει» το 17-15 και το 18-15. Μετά από άουτ επίθεση του ΟΦΗ, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στο 23-20, αλλά δέχθηκαν 4-0 σερί και βρέθηκαν πίσω (24-23). Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν σε δύο σετ μπολ (24-25, 25-26), με Πιτακούδη και Ατανασίεβιτς, αλλά δέχθηκαν 3-0 σερί, για το 2-1, με 28-26.

Στο τέταρτο σετ, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προηγήθηκε με 5-3, με μπλοκ του Δαλακούρα και με 13-10, με άσο του Ατανασίεβιτς. Οι Κρητικοί μείωσαν σε 14-13, αλλά με άσο, ο Πιτακούδης «έγραψε» το 16-13 υπέρ των «ερυθρόλευκων». Οι «ασπρόμαυροι» της Κρήτης μείωσαν ξανά (17-18), αλλά με δύο διαδοχικούς πόντους του Φρομ, οι Περαιώτες επέστρεψαν στο +3 (17-21), με τον Λινάρδο να κερδίζει άσο, για το 21-17. Ο Ατανασίεβιτς «χτύπησε» ξανά, για το 22-19 και το 23-20, ενώ με άουτ των γηπεδούχων, ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ έφτασε σε σετ μπολ (20-24). Μετά από σερβίς του ΟΦΗ στο φιλέ, οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τη νίκη με 3-1 σετ, με 25-21.