Ολυμπιακός: Σε 15 ημιτελικούς, με 17 αθλητές οι «ερυθρόλευκοι»!

Ολυμπιακός: Το τμήμα πυγμαχίας των ερυθρόλευκων συνεχίζει τις «μάχες» του στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Elite Ανδρών-Γυναικών στην Πάτρα, με στόχο να βάλει από σήμερα (20/12), τις βάσεις για την κατάκτηση του τίτλου!

Συγκεκριμένα, σήμερα, από τις 16:00 το μεσημέρι, στο κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με 17 αθλητές και αθλήτριες, σε 15 ημιτελικούς πρωταθλήματος, διεκδικώντας μετάλλια και προκρίσεις στους τελικούς της Κυριακής (21/12).

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων» στους ημιτελικούς του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Elite Ανδρών-Γυναικών:

51kg: Μαρία Σιούτη (ΠΑΟΚ)-Ρένι Γιάνεβα (Ολυμπιακός)

60kg: Μπαριέλα Χυσσόλι (Ολυμπιακός)-Σοφία Λεγάκη (ΑΕΚ)

61kg: Δέσποινα Φερίζη (Ολυμπιακός)-Δέσποινα Μακρή (Παναθηναϊκός)

70kg: Αθηνά-Μιχαέλα Ορτολάνο (Ολυμπιακός)-Ελισάβετ Κωνσταντινίδου (Μονομάχοι Καβάλας)

55kg: Βασίλης Στρατάκος (Παναθηναϊκός)-Βαλέρι Ζαγράφοβ (Ολυμπιακός)

60kg: Κωνσταντίνος Κοντοπάνος (Παναθηναϊκός)-Θεόδωρος Σταυράκης (Ολυμπιακός)

60kg: Γιώργος Πλέας (Παναχαϊκή ΓΕ)-Αλεξέι Λαγκαζασβίλι (Ολυμπιακός)

65kg: Δημήτρης Νικολάου (Τόφαλος)-Στέλιος Κυρσανίδης (Ολυμπιακός)

65kg: Γιώργος Παππάς (Παναθηναϊκός)-Βασίλης Μακρυγιάννης (Ολυμπιακός)

70kg: Δήμος Ασημακόπουλος (Παναθηναϊκός)-Ζαχαρίας Μυλωνάς (Ολυμπιακός)

70kg: Ερέκλε Ασατιάνι (Παναθηναϊκός)-Χρήστος Καραϊτης (Ολυμπιακός)

75kg: Στέφανος Οικονόμου (Ολυμπιακός)-Βαγγέλης Μακρυλλάκης (Ολυμπιακός)

80kg: Αλέξανδρος Μποκάι (ΠΑΟΚ)-Μιχάλης Τσαμαλίδης (Ολυμπιακός)

85kg: Ντόνι Ντέιβι (Ολυμπιακός)-Βίλεμ Ευμωρφίδης (ΑΟ Φοίνικ)

90+kg: Παναγιώτης Κυρίμης (Ολυμπιακός)-Στυλιανός Τζωρτζινάκης (Ολυμπιακός)