Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επικαλείται το δικαίωμα σιωπής για να κρύψει τις ευθύνες της»

Στους αγρότες προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη του ναυαγίου στις διαπραγματεύσεις ο Πρωθυπουργός, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκάλας επισημαίνοντας ότι «δεν θέλει το διάλογο, αλλά το κάνει προσχηματικά».

«Μιλάμε για μία κυβέρνηση που, πριν οι αγρότες βγουν στα μπλόκα, τους θεωρούσε αόρατους και ισχυρίζεται πως μέχρι πριν λίγες μέρες δεν ήξερε καν ποια είναι τα αιτήματά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφορικά με της υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στη ΑΑΔΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου κατηγόρησε την κυβέρνηση για ψέματα, καθώς «πουθενά στην Ευρώπη δεν είναι η ΑΑΔΕ ο αρμόδιος φορέας των ενισχύσεων. «Είναι μια ελληνική πρωτοτυπία και αποτελεί την αιτία των καθυστερήσεων. Αντί να φτιάξει έναν πραγματικό φορέα πιστοποίησης ενισχύσεων με αυτοτελή πληροφοριακή βάση ,για λόγους επικοινωνίας απλά μεταφέρει υπηρεσίες από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτό δεν είναι ούτε μεταρρύθμιση ούτε εξυγίανση. Μεταφέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και αυτό οδήγησε στις μεγάλες καθυστερήσεις και άρα στο να μην έχουν χρήματα και να χρεοκοπούν οι αγρότες», είπε σε τηλεοπτική εκπομπή.

Τόνισε ότι ο κ. Βορίδης το 2020 έλεγε πως ήδη την πιστοποίηση νόμιμης κατοχής την έχει η ΑΑΔΕ, ενώ πρόσθεσε ότι έριχνε την ευθύνη στη ΑΑΔΕ αναφέροντας σε απάντηση κοινοβουλευτική ερώτηση πως ο έλεγχος των στοιχείων ανήκει στην ΑΑΔΕ ήδη από τότε.

«Πρακτικά ο κ. Βορίδης με απάντηση αυτή ισχυρίζεται ότι η ΑΑΔΕ φταίει που έγινε το σκάνδαλο και ότι δεν έκανε σωστά τον έλεγχο. Δεν το λέω εγώ, το έλεγε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έλεγε στην ουσία ότι οι ψεύτικες γεωργικές δηλώσεις, τα ψεύτικα μισθωτήρια, τα ψεύτικα Ε9, ο μη έλεγχος αυτών που έπαιρναν Φεράρι ενώ δεν είχαν δηλωμένα εισοδήματα, ήταν από τότε αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ. Σε αυτά όμως , ως συνήθως δεν απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση πάει να κάνει το μαύρο άσπρο και μας εγκαλεί γιατί δεν ψηφίσαμε κάτι που ξεκάθαρα δεν αποτελεί ευρωπαϊκό παράδειγμα. Αντί να απολογείται, κουνά και το δάχτυλο, συνέχισε ο κ. Τσουκαλάς ζητώντας από την κυβέρνηση να πει «σε πόσες ευρωπαϊκές χώρες είναι η φορολογική αρχή αυτή που χορηγεί τις ενισχύσεις», επεσήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ>

Εξ αφορμής, στη συνέχεια, φράσης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Νικολακόπουλου νωρίτερα στη συζήτηση που συνιστά παραδοχή για τη συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης για υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε:

«Χθες ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι είναι προαπαιτούμενο. Ο κ. Νικολακόπουλος αποδέχθηκε πως είναι η κυβέρνηση που το πρότεινε και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση . Συνεπώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν είπε την αλήθεια . Η κυβέρνηση το πρότεινε, γιατί δεν μπορούσε να αναμορφώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σήμερα προσπαθεί να εξαπατήσει τους πολίτες . Και, επίσης, αυτή η κυβέρνηση, η οποία λέει ότι ψηφιοποιεί τα πάντα, πέντε χρόνια δεν φρόντισε να έχει αυτοτελή πληροφοριακή βάση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εν έτει 2025 και πρέπει να πάει στην ΑΑΔΕ; Υπάρχει, δηλαδή, σχετική αδυναμία;».

Επί των όσων διαδραματίζονται στην Εξεταστική Επιτροπή, ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε ξεκάθαρο ότι «η κυβέρνηση δεν θέλει να απαντηθούν ερωτήματα και είναι εκείνη η οποία επιλέγει το δικαίωμα της σιωπής. Μπορεί να το βλέπουμε από κάποιους μάρτυρες, αλλά στην ουσία μια κυβέρνηση η οποία δεν απαντάει σε κανένα ερώτημα, είναι εκείνη η οποία το επιλέγει. Οι βουλευτές της πλειοψηφίας, όταν ο μάρτυρας προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, δεν κάνουν ερωτήσεις ή λειτουργούν ως συνήγοροι υπεράσπισης».

Εξήρε, δε, τη σοβαρότητα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι «έχουν κάνει μία πολύ συστηματική και ουσιαστική δουλειά, με καίριες ερωτήσεις χωρίς να προσβάλλουν κανέναν μάρτυρα», σε αντίθεση με βουλευτές και προέδρους άλλων κομμάτων που «προσπαθούν να κάνουν σόου και ροντέο την εξεταστική, ώστε να μη βγει ουσία. Η ουσία πρέπει, όμως, να βγει και να μάθουμε τι συνέβη. Και, νομίζω, ότι από τις μαρτυρίες όλοι πλέον έχουν πειστεί πως είναι ένα 100% γαλάζιο σκάνδαλο».