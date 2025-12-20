Χριστουγεννιάτικο bazaar για τις γατούλες του Βοτανικού
Σήμερα και αύριο (20 – 21 Δεκεμβρίου) επισκεπτόμαστε το χριστουγεννιάτικο bazaar που γίνεται στον Βοτανικό για τις ψιψίνες που δεν έχουν οικογένεια.
Ψωνίζουμε τα δωράκια μας από το χριστουγεννιάτικο bazaar, που διοργανώνουν δύο εθελόντριες, οι οποίες έχουν αφοσιωθεί στις γατούλες του Βοτανικού. Και πασχίζουν να τους προσφέρουν την καλύτερη ποιοτική ζωή που μπορούν.
Το Καφέ Miru, που βρίσκεται στον Βοτανικό, Αίμου 35 & Πρέσπας, 11855, κοντά στον σταθμό Κεραμεικός, «φιλοξενεί» το bazaar «Του Βοτανικού Οι Γάτες».
Τα έσοδα θα διατεθούν σε στειρώσεις, χειρουργεία αποκατάστασης, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, κ.ά
Τον χώρο μπορούμε να τον επισκεφτούμε από τις 12.00 έως τις 19.00.
Τι μπορούμε να αγοράσουμε
Στο Καφέ Miru θα βρούμε όμορφα πραγματάκια, όπως κούπες, τσάντες, νεσεσέρ, μπρελόκ, γούρια, ατζέντες, αρωματικά κεριά και μπλουζάκια.
Όλα θα έχουν το σήμα «Του Βοτανικού Οι Γάτες».
Που θα διατεθούν τα έσοδα
Τα έσοδα, που θα συγκεντρώσουν οι δύο εθελόντριες, θα τα διαθέσουν σε στειρώσεις, χειρουργεία αποκατάστασης, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις και ό,τι άλλο έχουν ανάγκη τα αγαπημένα μας αιλουροειδή.
«Όσα γατιά έχουν περάσει από εμάς, κανένα δεν έφυγε χωρίς όνομα ή ένα χάδι. Ακόμα και όσα επανεντάχθηκαν δεν γύρισαν ποτέ ξανά στον δρόμο όπως ήρθαν, αλλά με αξιοπρέπεια και στοργή», αναφέρουν οι δύο εθελόντριες «Του Βοτανικού Οι Γάτες», Μαρία Μαρίνη και Στέλλα Νικολακάκη.
Είναι χρέος μας, υπογραμμίζουν, να προστατεύουμε τα αγαπημένα μας φιλαράκια, να τα βοηθάμε και να τα σεβόμαστε.
Έχουν κάνει εκατοντάδες στειρώσεις, δεκάδες νοσηλείες.
Είναι αμέτρητα τα βράδια που έχουν περάσει έξω, προκειμένου να σώσουν κάποια γατούλα.
Σήμερα και αύριο, λοιπόν, πηγαίνουμε στο χριστουγεννιάτικο bazaar για τις γατούλες του Βοτανικού. Να βοηθήσουμε τις δύο εθελόντριες να συνεχίσουν το αξιέπαινο έργο τους.
«Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά στο bazaar μας», Μαρία Μαρίνη και Στέλλα Νικολακάκη.
