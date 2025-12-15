Έχουν αφιερωθεί ψυχή τε και σώματι -οι εθελοντές- στη διάσωση, περίθαλψη και στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

Τα πλάσματα που σπίτι τους είναι ο δρόμος, είναι χιλιάδες και η ζωή τους βρίσκεται διαρκώς σε κίνδυνο.

Τα περιστατικά που καλούνται καθημερινά να αναλάβουν είναι αμέτρητα.

Μία από τις πιο επιτακτικές ανάγκες που έχουν, είναι να μεγαλώσει η ομάδα τους: νέοι εθελοντές. Εθελοντές που έχουν χρόνο και, κυρίως, διάθεση να συμμετέχουν στο δύσκολο αυτό έργο που παλεύουν να φέρουν εις πέρας.

Επίσης, εξαιρετικά σημαντικές για τους εθελοντές και τα αδεσποτάκια που φροντίζουν είναι οι δωρεές. Όπως φάρμακα, τροφές, προϊόντα εσωτερικής και εξωτερικής αποπαρασίτωσης (χάπια, αμπούλες), αξεσουάρ βόλτας, crate, σπιτάκια σκύλων και γατιών, απόχες, κλουβιά μεταφοράς, κουβέρτες, γάντια κ.ά.

Η εύρεση ανάδοχων οικογενειών, είναι εξίσου βοηθητική για τους εθελοντές. Άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να φιλοξενήσουν προσωρινά στα σπίτια τους και να προσφέρουν την αγάπη τους σε κάποιο αδεσποτάκι, μέχρι να υιοθετηθεί.

Η οικονομική βοήθεια από φίλους των σωματείων είναι κινητήριος δύναμη για τη συνέχεια της προσπάθειας των εθελοντών. Έτσι καλύπτουν, συχνά, τα υπέρογκα έξοδά τους, που προκύπτουν από περιστατικά άρρωστων ζώων ή σοβαρά τραυματισμένων.

Οι εικονικές υιοθεσίες

Αν, λοιπόν, αγαπάμε τα σκυλάκια και τα γατάκια, αλλά για διάφορους λόγους αδυνατούμε να υιοθετήσουμε ένα, μπορούμε να γίνουμε εικονικοί «γονείς».

Τι σημαίνει αυτό;

Ως εικονικοί «γονείς» με ένα μικρό ποσό το μήνα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ένα σκυλάκι ή γατάκι ό,τι έχει ανάγκη: ιατρική φροντίδα, τροφή. Μέχρι οι εθελοντές να του βρουν το παντοτινό του σπίτι.

Οι εθελοντές θα μας ενημερώνουν για την υγεία του.

Οι εθελοντές και τα bazaars που διοργανώνουν

Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα οι φιλοζωικές διοργανώνουν bazaars, προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για τα αδεσποτάκια που έχουν αναλάβει υπό την προστασία τους.

Εκεί, θα βρούμε όμορφα πραγματάκια, όπως γιορτινά διακοσμητικά, κούπες, βιβλία, μπλουζάκια, μπιζού, κεράκια κ.ά.

Είναι ευκαιρία, αυτές τις γιορτινές ημέρες, να κάνουμε τα δωράκια μας από κάποιο φιλοζωικό bazaar.

Μπορούμε να ενημερωθούμε για τα φιλοζωικά bazaar της περιοχής μας, από τα social media.

Δεν ξεχνάμε ποτέ τους εθελοντές και θυμόμαστε ότι πάντα έχουν την ανάγκη μας.