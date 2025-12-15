Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Δίνουμε «ανάσα ζωής» στους εθελοντές που διασώζουν αδεσποτάκια
Pet Stories 15 Δεκεμβρίου 2025

Δίνουμε «ανάσα ζωής» στους εθελοντές που διασώζουν αδεσποτάκια

Οι εθελοντές αγωνίζονται, βρέξει, χιονίσει με όλες τους τις δυνάμεις να διασώζουν αδεσποτάκια. Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Spotlight

Έχουν αφιερωθεί ψυχή τε και σώματι -οι εθελοντές- στη διάσωση, περίθαλψη και στη φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

Τα πλάσματα που σπίτι τους είναι ο δρόμος, είναι χιλιάδες και η ζωή τους βρίσκεται διαρκώς σε κίνδυνο.

Τα περιστατικά που καλούνται καθημερινά να αναλάβουν είναι αμέτρητα.

Μία από τις πιο επιτακτικές ανάγκες που έχουν, είναι να μεγαλώσει η ομάδα τους: νέοι εθελοντές. Εθελοντές που έχουν χρόνο και, κυρίως, διάθεση να συμμετέχουν στο δύσκολο αυτό έργο που παλεύουν να φέρουν εις πέρας.

Η εύρεση ανάδοχων οικογενειών, είναι εξίσου βοηθητική για τους εθελοντές

Ως εικονικοί «γονείς» με ένα μικρό ποσό το μήνα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ένα σκυλάκι ή γατάκι ό,τι έχει ανάγκη

Επίσης, εξαιρετικά σημαντικές για τους εθελοντές και τα αδεσποτάκια που φροντίζουν είναι οι δωρεές. Όπως φάρμακα, τροφές, προϊόντα εσωτερικής και εξωτερικής αποπαρασίτωσης (χάπια, αμπούλες), αξεσουάρ βόλτας, crate, σπιτάκια σκύλων και γατιών, απόχες, κλουβιά μεταφοράς, κουβέρτες, γάντια κ.ά.

Η εύρεση ανάδοχων οικογενειών, είναι εξίσου βοηθητική για τους εθελοντές. Άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να φιλοξενήσουν προσωρινά στα σπίτια τους και να προσφέρουν την αγάπη τους σε κάποιο αδεσποτάκι, μέχρι να υιοθετηθεί.

Η οικονομική βοήθεια από φίλους των σωματείων είναι κινητήριος δύναμη για τη συνέχεια της προσπάθειας των εθελοντών. Έτσι καλύπτουν, συχνά, τα υπέρογκα έξοδά τους, που προκύπτουν από περιστατικά άρρωστων ζώων ή σοβαρά τραυματισμένων.

Οι εικονικές υιοθεσίες

Αν, λοιπόν, αγαπάμε τα σκυλάκια και τα γατάκια, αλλά για διάφορους λόγους αδυνατούμε να υιοθετήσουμε ένα, μπορούμε να γίνουμε εικονικοί «γονείς».
Τι σημαίνει αυτό;
Ως εικονικοί «γονείς» με ένα μικρό ποσό το μήνα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ένα σκυλάκι ή γατάκι ό,τι έχει ανάγκη: ιατρική φροντίδα, τροφή. Μέχρι οι εθελοντές να του βρουν το παντοτινό του σπίτι.
Οι εθελοντές θα μας ενημερώνουν για την υγεία του.

Οι εθελοντές και τα bazaars που διοργανώνουν

Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα οι φιλοζωικές διοργανώνουν bazaars, προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για τα αδεσποτάκια που έχουν αναλάβει υπό την προστασία τους.
Εκεί, θα βρούμε όμορφα πραγματάκια, όπως γιορτινά διακοσμητικά, κούπες, βιβλία, μπλουζάκια, μπιζού, κεράκια κ.ά.
Είναι ευκαιρία, αυτές τις γιορτινές ημέρες, να κάνουμε τα δωράκια μας από κάποιο φιλοζωικό bazaar.
Μπορούμε να ενημερωθούμε για τα φιλοζωικά bazaar της περιοχής μας, από τα social media.

Δεν ξεχνάμε ποτέ τους εθελοντές και θυμόμαστε ότι πάντα έχουν την ανάγκη μας.

Ενέργεια
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Vita.gr
Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Συνεντεύξεις
Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Pet Stories
Υιοθετούμε ένα σκυλάκι από απομακρυσμένο μέρος και το φέρνουμε σε αστικό περιβάλλον – Ποια η συμπεριφορά του
Εξοικείωση 24.11.25

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα σκυλάκι που ζούσε στην ύπαιθρο να προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ένα σκυλάκι, που αλλάζει περιβάλλον, πόσο μάλλον όταν πηγαίνει σε ένα θορυβώδες μέρος, μπορεί να το τρομάξει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε
Παραλία Μπόνταϊ 15.12.25

Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι η Αυστραλία «άφησε να εξαπλωθεί η ασθένεια» του αντισημιτισμού «και το αποτέλεσμα είναι οι φρικτές επιθέσεις εναντίον Εβραίων που είδαμε σήμερα»

Σύνταξη
Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια

Μετά τις σκηνές απείρου κάλλους που εκτυλίχθηκαν στην Ινδία με τα επεισόδια που ξέσπασαν για την εμφάνιση του Μέσι που κράτησε λίγα λεπτά, ο διοργανωτής της περιοδείας του θρυλικού ποδοσφαιριστή προφυλακίστηκε.

Σύνταξη
Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής
Αλά Πολ Νιούμαν 15.12.25

Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι μετά από συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του Αμάλ, συμφώνησαν να μην φιλήσει ξανά άλλη γυναίκα - στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί χώρισε ο Γκουαρντιόλα μετά από 30 χρόνια – Ο λόγος που μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι η σύζυγός του
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Γιατί χώρισε ο Γκουαρντιόλα μετά από 30 χρόνια – Ο λόγος που μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι η σύζυγός του

Η σύζυγος του Πεπ Γκουαρντιόλα φέρεται να μάζεψε τα πράγματά της και να έφυγε από το σπίτι τους – Γιατί χώρισαν μετά από 30 χρόνια γάμου…

Σύνταξη
Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel
Culture Live 15.12.25

Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel

Με έργα που κινούνται ανάμεσα στο σχέδιο, τη ζωγραφική και τη γλυπτική, ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε φέτος στις Frieze London και Art Basel Paris όχι ως πολιτικός, αλλά ως εικαστικός καλλιτέχνης — μια παρουσία που προκάλεσε συζητήσεις στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία: Αναφορές ότι διερευνώνται διασυνδέσεις του ενός δράστη με το ISIS
Εθνικό πένθος 15.12.25

Πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία: Αναφορές ότι διερευνώνται διασυνδέσεις του ενός δράστη με το ISIS

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αυστραλία το μακελειό διέπραξαν πατέρας και γιος. Τοπικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι ο ένας από τους δυο δράστες είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας για σχέσεις με το ISIS

Σύνταξη
NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) – Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)
Μπάσκετ 15.12.25

Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) - Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)

Οι Μπρούκλιν Νετς διέλυσαν τους Μιλγούοκι Μπακς με 127-82, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και όλα πήγαν στραβά - Μεγάλο διπλό των Λέικερς, όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Σύνταξη
Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων
Διαξιφισμοί 15.12.25 Upd: 09:44

Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων

Η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, που συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου για τέταρτη μέρα, αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»
Πίσω στο 1986 15.12.25

«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»

Στη διάρκεια της ακμής του, τη δεκαετία του '80, το δίκτυο ήταν ένα άγριο μέρος με λίγους κανόνες. Ο Tom Freston, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης που δημιούργησε το μουσικό δίκτυο MTV τώρα παρακολουθεί την κατάρρευσή του. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «UNPLUGGED: Adventures from MTV to Timbuktu».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ' αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες
Οικονομία 15.12.25

Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες

Η είσοδος εισπρακτικών εταιρειών στον ΕΦΚΑ αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση. Οι servicers είναι με το όπλο παρά πόδα για να διεκδικήσουν μερίδιο στην πίτα της διαχείρισης των χρεών στο δημόσιο ταμείο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
Επικίνδυνη δοκιμασία 15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»

Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος μίλησε για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη και δεν γινόταν να μην σταθεί στη διαιτησία στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)
Μπάσκετ 15.12.25

NCAA: «Καυτός» Αβδάλας ξανά και νέα νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ (vid)

Ο Νεοκλής Αβδάλας «υπέγραψε» τη σαρωτική νίκη του Βιρτζίνια Τεκ κόντρα στο Μέριλαντ (82-53). Από την άλλη, ήττα γνώρισε το Μόνμαουθ του Στέφανου Σπάρταλη, ο οποίος πραγματοποίησε εξίσου μία καλή εμφάνιση.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

