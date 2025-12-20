newspaper
Άστατος καιρός το Σάββατο και πτώση θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει
Ελλάδα 20 Δεκεμβρίου 2025 | 08:10

Άστατος καιρός το Σάββατο και πτώση θερμοκρασίας – Πού θα βρέξει

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως και την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Άστατος θα είναι ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, με εκδήλωση βροχοπτώσεων. Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Στην Αττική θα σχηματιστούν νεφώσεις και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με ένταση 3 με 5 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στις Κυκλάδες την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Σε χθεσινή ανάρτησή του στο Facebook, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει πως ο καιρός θα είναι μέχρι τα Χριστούγεννα άστατος, καθώς από αύριο Σάββατο (20.12.25) ξεκινάει μια «παρέλαση», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών.

Καιρός: Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους πιο πυκνές.

Ανεμοι: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές βορειοανατολικοί 3 με 4 και στην Θράκη 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα κεντρικά και νότια τμήματα θα αυξηθούν και στα νησιά του Ιονίου από Λευκάδα και νοτιότερα, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια 5 πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου τις απογευματινές – βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην Κρήτη μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και στα Δωδεκάνησα από αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και από νωρίς το απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα βροχές, και στα Δωδεκάνησα και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, αλλά στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του Ιονίου, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη

Σε όλη σχεδόν τη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από τις απογευματινές ώρες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές, θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ιονίου και βαθμιαία στα δυτικά ηπειρωτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί 4 με 6, ενώ στα Δωδεκάνησα θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Τετάρτη

Σε όλη τη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ηπειρωτικά.

