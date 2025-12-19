Χαλάει ο καιρός: Πώς θα είναι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά – «Παρέλαση» βαρομετρικών χαμηλών

Χαλάει ο καιρός από αύριο Σάββατο σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης τονίζει πως ο καιρός θα είναι μέχρι τα Χριστούγεννα άστατος, καθώς από αύριο Σάββατο (20.12.25) ξεκινάει μια «παρέλαση», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών.

Παρέλαση βαρομετρικών χαμηλών με βροχές, χιόνια και κρύο από αύριο Σάββατο μέχρι την Πρωτοχρονιά

Παράλληλα, επισημαίνει πως ο καιρός μέχρι την Πρωτοχρονιά θα έχει δύο φάσεις. Μία φθινοπωρινή με βροχές που θα περιλαμβάνει τα Χριστούγεννα και θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου και μια χειμωνιάτικη μέχρι την Πρωτοχρονιά με πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους ανέμους και χιόνια

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Με την υποχώρηση του ατμοσφαιρικού βουνού από αύριο και στη συνέχεια, ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες και στη χώρα μας με αποτέλεσμα ο φθινοπωρινός καιρός να επιστρέφει μετά από ένα διάλειμμα μερικών ημερών όπου ο ήπιος καιρός ως προς τις βροχές και τα χιόνια τουλάχιστον, κυριάρχησε.

Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάει η “παρέλαση” διαδοχικών βαρομετρικών χαμηλών για να οδηγηθούμε στα Χριστούγεννα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες όπως είχαμε σημειώσει και στις πρώτες μας εκτιμήσεις αρκετές ημέρες πριν.

Δύο καιρικές φάσεις έως την Πρωτοχρονιά

Ως προς την τάση του καιρού μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις.

1η φάση (Φθινοπωρινός καιρός)

Κύρια χαρακτηριστικά οι πολλές και κατά τόπους ισχυρές βροχές – καταιγίδες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες στις θάλασσές μας και τα χιόνια στα ψηλά βουνά.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την γιορτή των Χριστουγέννων φαίνεται να διαρκεί μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου περίπου.

2η φάση (Χειμωνιάτικος καιρός)

Κύρια χαρακτηριστικά η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, η επικράτηση ενισχυμένων νοτιάδων – βοριάδων, οι πολλές και έντονες βροχές κοντά στη θάλασσα και τα πολλά χιόνια στα βουνά μας και πιθανόν και σε πιο χαμηλά υψόμετρα.

Αυτή η φάση η οποία θα περιλαμβάνει και την Πρωτοχρονιά, φαίνεται να κρατάει και τις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση του αντικυκλώνα – ατμοσφαιρικού βουνού για φέτος, έρχεται πάνω στην ώρα απομακρύνοντας τα Πασχούγεννα και φέρνοντάς μας τα Χριστούγεννα ή με άλλα λόγια τον φυσιολογικό για την εποχή καιρό.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα και οι οποίοι εστιάζονται στα κύματα κακοκαιρίας που θα μας απασχολήσουν μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας.