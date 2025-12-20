Φαρμακευτικές: Νέα deal Τραμπ προ των πυλών για μείωση τιμών στις ΗΠΑ

Νέες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες αναμένεται να ανακοινώσει την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με απώτερο στόχο τη μείωση των τιμών των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.

Οι AbbVie, Bristol Myers Squibb, Gilead Sciences και Merck είναι μεταξύ των μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών που αναμένεται να ανακοινώσουν συμφωνίες για τη μείωση των τιμών ορισμένων φαρμάκων, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Οι ελβετικές φαρμακευτικές εταιρείες Novartis και Roche αναμένεται επίσης να συμμετάσχουν στις νέες συμφωνίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Το Reuters είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η AbbVie ήταν μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν.

Τον Ιούλιο, ο Τραμπ έστειλε επιστολές στους ηγέτες 17 μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να παρέχουν τις τιμές συμμετοχής τους στο πρόγραμμα υγείας Medicaid της αμερικανικής κυβέρνησης για άτομα με χαμηλό εισόδημα και να εγγυηθούν ότι τα νέα φάρμακα δεν θα κυκλοφορήσουν σε τιμές υψηλότερες από αυτές σε άλλες χώρες με υψηλό εισόδημα.

Η εικόνα των συμφωνιών φαρμακευτικών με κυβέρνηση

Μέχρι στιγμής, πέντε εταιρείες έχουν συνάψει συμφωνίες με την κυβέρνηση για τον περιορισμό των τιμών. Πρόκειται για τις Pfizer, Eli Lilly, AstraZeneca, Novo Nordisk και EMD Serono, το αμερικανικό τμήμα της γερμανικής Merck KGaA.

Οι υπόλοιπες 12 είναι οι Sanofi, Regeneron, Merck, Johnson & Johnson, AbbVie, Amgen, Gilead, Βoehringer Ingelheim, Bristol Myers, GSK, Novartis και Genentech, η αμερικανική μονάδα της Roche.

Η Novartis δήλωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ και δεσμεύεται να βρει λύσεις που θα μειώσουν το κόστος για τους Αμερικανούς. Η Roche δήλωσε ότι υποστηρίζει τον στόχο του Τραμπ να μειώσει το κόστος των φαρμάκων και ενθάρρυνε άλλες χώρες να ανταμείβουν τη βιοφαρμακευτική καινοτομία.

Ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί από καιρό στην ανισότητα μεταξύ των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ και σε άλλες πλούσιες χώρες, οι οποίες διαθέτουν κρατικά συστήματα υγείας που διαπραγματεύονται εκπτώσεις στις τιμές.

Το φάντασμα των αυστηρότερων ελέγχων των τιμών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αρχικά τρόμαξε τους επενδυτές, αλλά οι όροι των συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής κατευνάσαν πολλές από αυτές τις ανησυχίες.

Οι αναλυτές έχουν σημειώσει ότι το Medicaid, το οποίο αντιπροσωπεύει μόνο το 10% περίπου των δαπανών για φάρμακα στις ΗΠΑ, επωφελείται ήδη από σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές, που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν το 80%.

Η Pfizer, η οποία ανακοίνωσε τις οικονομικές προοπτικές της για το 2026 την Τρίτη, δήλωσε ότι οι εκπτώσεις του Medicaid θα οδηγήσουν σε συμπίεση των τιμών και των περιθωρίων κέρδους το επόμενο έτος.

Πηγή: ΟΤ