newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Συμβαίνει τώρα:
12.10.2025 | 20:17
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η AstraZeneca κλείνει συμφωνία-ρεκόρ με Τραμπ για φάρμακα και επενδύσεις στις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 12 Οκτωβρίου 2025 | 23:50

Η AstraZeneca κλείνει συμφωνία-ρεκόρ με Τραμπ για φάρμακα και επενδύσεις στις ΗΠΑ

Η AstraZeneca είναι η δεύτερη φαρμακευτική εταιρεία που κλείνει συμφωνία με τον Τραμπ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Spotlight

O CEO της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριό,  φαινόταν χαλαρός καθώς στεκόταν στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν αυτός αποκάλυπτε μια συμφωνία που θα μειώσει τις τιμές των φαρμάκων για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς, επιτρέποντας στον Σοριό να εξασφαλίσει την πρώτη συμφωνία για μια μη αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία και να προστατεύσει την αγγλοσουηδική εταιρεία του από την απειλή υψηλών δασμών στις εισαγωγές προς τις ΗΠΑ – τη μεγαλύτερη αγορά φαρμακευτικών προϊόντων στον κόσμο.

Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι η AstraZeneca ήταν λιγότερο εκτεθειμένη στους δασμούς των ΗΠΑ από πολλές άλλες μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες

Εκείνη η στιγμή στον Λευκό Οίκο ήταν η κορύφωση των δημόσιων και ιδιωτικών συναντήσεων μεταξύ του Σοριό και των αξιωματούχων του Τραμπ, που χρονολογούνται από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, όταν ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις. Και η συμφωνία έφτασε στο τέλος της με μια ώθηση της τελευταίας στιγμής από την AstraZeneca για να σφραγιστεί η συμφωνία.

«Με κράτησες ξύπνιο το βράδυ, όπως και την ομάδα μου. Αλλά άξιζε πραγματικά τον κόπο», αστειεύτηκε ο Σοριό στον Τραμπ.

Βασιλικό δείπνο

Η συμφωνία πιθανότατα θα ενισχύσει τη φήμη του 66χρονου Αυστραλού, γεννημένου στη Γαλλία, ως κάτι σαν ψιθυριστή του Τραμπ, ακόμη και καθώς πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν τις άστοχες αλλαγές στους δασμούς του προέδρου.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν πάρα πολλά – συχνά τρεις φορές περισσότερα, όπως δείχνουν μελέτες – για συνταγογραφούμενα φάρμακα από ό,τι σε άλλα πλούσια κράτη και έθεσε προθεσμία στις 29 Σεπτεμβρίου για τις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές, χρησιμοποιώντας απειλές για δασμούς έως και 100% ως μοχλό πίεσης .

Η επίθεση γοητείας του Σοριό ξεκίνησε την εβδομάδα μετά τη νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. Στις 12 Νοεμβρίου, η AstraZeneca ανακοίνωσε ένα σχέδιο 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση της παραγωγής και της έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σοριό, ο οποίος έφτασε στις ΗΠΑ στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, συναντήθηκε πρόσφατα με τον Τραμπ σε βασιλικό δείπνο στις 18 Σεπτεμβρίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ στη Βρετανία, ανέφερε η πρώτη πηγή.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συναντήθηκε με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, τουλάχιστον τρεις φορές στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Και οι τρεις πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι συνομιλίες ήταν εμπιστευτικές.

Ο Σοριό  ανέπτυξε επίσης στενή σχέση με τον φανατικό σύμμαχο του Τραμπ και υψηλόβαθμο Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη Γκλεν Γιάνγκιν της Βιρτζίνια, ανέφεραν και οι τρεις πηγές. Αυτό οδήγησε σε μια ταχεία συμφωνία για ένα εργοστάσιο αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πολιτεία, η οποία χρειάστηκε λίγο περισσότερο από ένα μήνα για να καταλήξει από τις αρχικές συνομιλίες σε συμφωνία.

Την Πέμπτη, μια μέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας στο Οβάλ Γραφείο, οι Σοριό και Γιάνγκιν στάθηκαν δίπλα δίπλα, με τα φτυάρια στο χέρι, για να ξεκινήσουν τις εργασίες στο εργοτάξιο.

«Ο Γιάνγκιν έχει πολλές φιλοδοξίες και οι διασυνδέσεις του με την κυβέρνηση ήταν σαφώς χρήσιμες», δήλωσε μια δεύτερη πηγή. «Η συμφωνία για την εγκατάσταση στη Βιρτζίνια έδειξε ότι οι δύο πλευρές ήταν στην ίδια σελίδα».

AstraZeneca: Μια «πολύ αμερικανική εταιρεία»

Μετά τη συμφωνία και μια συμφωνία μια εβδομάδα νωρίτερα από την αμερικανική ομότιμη Pfizer που ενίσχυσε τις παγκόσμιες μετοχές του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης , η Wall Street αναμένει τώρα ότι περισσότερες εταιρείες θα καταλήξουν σε παρόμοιες συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ τις επόμενες εβδομάδες.

Ο αναλυτής της Shore Capital, Σον Κόνροϊ, δήλωσε ότι ο Σοριό, ο οποίος υποστήριξε δημόσια τον Τραμπ στο θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων και αποκάλεσε την AstraZeneca «πολύ αμερικανική εταιρεία», εξασφάλισε μια θέση στο τραπέζι στην Ουάσινγκτον με έξυπνες στρατηγικές ανακοινώσεις.

«Αυτή η ρητορική έχει σαφώς βρει απήχηση στην κυβέρνηση Τραμπ και την ατζέντα της σχετικά με την τιμολόγηση φαρμάκων από το λιγότερο ευνοημένο κράτος», δήλωσε ο Κόνροϊ, αναφερόμενος στη χαμηλότερη τιμή που καταβάλλεται σε άλλες πλούσιες χώρες μετά τα τέλη και τις εκπτώσεις.

Μερικές παραχωρήσεις και μια μικρή νίκη

Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι η AstraZeneca ήταν λιγότερο εκτεθειμένη στους δασμούς των ΗΠΑ από πολλές άλλες μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, έχοντας ήδη δημιουργήσει σημαντική παραγωγική ικανότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η αυστηρότερη ρύθμιση και η μεγαλύτερη πίεση στις τιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πολλές φαρμακευτικές εταιρείες έχουν επικρίνει την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά για να υποστηρίξει τον κλάδο, έδωσαν στην AstraZeneca ένα ισχυρό επιχειρηματικό επιχείρημα για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Η Βρετανία αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό των εσόδων της εταιρείας, αλλά εκεί βρίσκεται η έδρα της και είναι κυρίως εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Η AstraZeneca είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου.

Σε αντίθεση με τη Βρετανία, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται εν μέσω μιας επιθετικής προσπάθειας για να ωθήσουν τις επενδύσεις από εταιρείες όπως η AstraZeneca και καταβάλλουν άφθονη ενέργεια και προσπάθεια για να τις βοηθήσουν, ανέφερε η πρώτη πηγή.

Τον Ιούλιο, η AstraZeneca ανακοίνωσε ένα εκτεταμένο επενδυτικό σχέδιο ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά των ΗΠΑ και στα τέλη Σεπτεμβρίου δήλωσε ότι θα κάνει πλήρη εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ παράλληλα με την τρέχουσα εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Μέχρι τη στιγμή που η Pfizer υπέγραψε τη συμφωνία της στις 30 Σεπτεμβρίου, η AstraZeneca πλησίαζε ήδη στην οριστικοποίηση της δικής της συμφωνίας, ανέφεραν οι τρεις πηγές.

Ο Σοριό ταξίδεψε στις ΗΠΑ στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, παρόλο που οι τελευταίες λεπτομέρειες διευθετούνταν. Κάθε μέρα φαινόταν ότι μια συμφωνία θα τελείωνε, αλλά δεν κατέληγε.

Η συμφωνία για το εργοστάσιο της Βιρτζίνια εδραίωσε την καλή θέληση μεταξύ της εταιρείας και της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία τελικά βοήθησε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, ανέφερε η τρίτη πηγή.

Τελικά, ενώ η AstraZeneca έκανε παραχωρήσεις σε ορισμένες τιμές φαρμάκων για το Medicaid και δεσμεύτηκε να παράγει περισσότερα φάρμακα τοπικά, η συμφωνία της με τις ΗΠΑ σηματοδοτεί μια νίκη για την εταιρεία.

Δίνει μεγαλύτερη σαφήνεια, λένε οι αναλυτές, χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τα αναμενόμενα έσοδα, τα οποία η AstraZeneca προβλέπει επιθετικά στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, με τα μισά από αυτά να προέρχονται από αυξημένες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η συμφωνία της Παρασκευής είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ», πρόσθεσε η τρίτη πηγή.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: To μαζικό sell off προκαλεί ανησυχία για επικείμενη ύφεση στις αγορές

Wall Street: To μαζικό sell off προκαλεί ανησυχία για επικείμενη ύφεση στις αγορές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Ο κανόνας των 24 ωρών: Πώς μας βοηθά να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις στις σχέσεις

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιαπωνία: Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον γίγαντα της ζυθοποιίας – Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί
Διεθνής Οικονομία 12.10.25

Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον ιαπωνικό γίγαντα της ζυθοποιίας - Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί

Τα ράφια στην Ιαπωνία από τη διάσημη μπύρα Asahi Super Dry άδειασαν και θα χρειαστεί χρόνος για να γεμίσουν και πάλι. Η κυβερνοεπίθεση στην κορυφαία ζυθοποιία της χώρας παρέλυσε κομβικές λειτουργίες της.

Σύνταξη
Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους
Financial Times 12.10.25

Κρίση ανεργίας των νέων – Τι κάνουμε λάθος όταν μιλάμε μόνο για τους πτυχιούχους

Η ανεργία πλήττει τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Μια σειρά από παράγοντες ευθύνονται για την επιδείνωση του προβλήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80
Έλλειψη ρευστότητας 11.10.25

Ασήμι: Το short squeeze στο Λονδίνο και οι μνήμες του ’80

Η αναταραχή στην αγορά του Λονδίνου και η εκτόξευση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου πάνω από τα 50 δολάρια - Η πρόσφατη άνοδος για το ασήμι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύμα επενδύσεων

Τζούλη Καλημέρη
Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας
Συμφωνίες ενέργειας 11.10.25

Η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία – Και όμως, τροφοδοτεί την οικονομία της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Ουκρανίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, διοχετεύει δισεκατομμύρια ευρώ στη ρωσική οικονομία. Αιτία, οι πληρωμές για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πού πάνε οι συνταξιούχοι για να ζήσουν τα «χρυσά» τους χρόνια – Γιατί η Ελλάδα μπαίνει στο ραντάρ

Η σύνταξη για πολλούς δεν σημαίνει πια ησυχία, αλλά... «μετανάστευση». Με όλο και περισσότερες χώρες να διεκδικούν τους συνταξιούχους του κόσμου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεξικό: Στους 44 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Χωριά έχουν αποκοπεί από τον κόσμο
Αποκομένα χωριά 13.10.25

Αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό των αρχών στο Μεξικό εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανεβάζοντας σε 44 τον αριθμό των νεκρών.

Σύνταξη
Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Εντονες αντιδράσεις 13.10.25

«Εκδρομές» για υπουργό της Μελόνι οι επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί υπουργός της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»

Περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του σε αυτή την προκριματική διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε ότι η γαλανόλευκη απέτυχε, χαλώντας μέσα σε ένα μήνα την εικόνα της.

Σύνταξη
Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»

Σίγουρος πως αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Εθνική ομάδα, δήλωσε ο αρχηγός της, Τάσος Μπακασέτας, μετά την ήττα στη Δανία και τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία – «Ζωντανή» η Ρουμανία, για πρωτιά η Πολωνία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία - «Ζωντανή» η Ρουμανία, ελπίζει για πρωτιά η Πολωνία

Σημαντικές νίκες στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 πέτυχαν Ρουμανία, Πολωνία και η Κροατία, με την τελευταία επί της ουσίας να έχει «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα
On Field 12.10.25

Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα

Τα λάθη και στην Κοπεγχάγη ήταν πολλά και σε τέτοιο επίπεδο… πληρώνονται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)

Η Εθνική μας ομάδα προσπάθησε όσο μπορούσε όμως δεν έκανε την υπέρβαση στην Κοπεγχάγη, γνωρίζοντας την ήττα (3-1) από τη Δανία, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
«Αυθορμητισμός, παρουσία» 12.10.25

Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»
Μπάσκετ 12.10.25

Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού και μετά το ματς δήλωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον γίγαντα της ζυθοποιίας – Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί
Διεθνής Οικονομία 12.10.25

Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον ιαπωνικό γίγαντα της ζυθοποιίας - Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί

Τα ράφια στην Ιαπωνία από τη διάσημη μπύρα Asahi Super Dry άδειασαν και θα χρειαστεί χρόνος για να γεμίσουν και πάλι. Η κυβερνοεπίθεση στην κορυφαία ζυθοποιία της χώρας παρέλυσε κομβικές λειτουργίες της.

Σύνταξη
«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»
Resistance 12.10.25

«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»

Μπορεί ο πλανήτης της μουσικής να είναι δέσμιος του ψηφιακού αλγόριθμου, ωστόσο ένα ριζοσπαστικό κίνημα αντίστασης στο Spotify ξεσηκώνει την ανεξάρτητη σκηνή κατά του βασιλιά του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι
Επιστήμες 12.10.25

Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι

Η ιστορία του Κήπου της Εδέμ, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, συνεχίζει να συναρπάζει μελετητές και αναγνώστες, συνδυάζοντας θρησκευτικό μυστήριο, γεωγραφική αναζήτηση και συμβολική ερμηνεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
Μπάσκετ 12.10.25

Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο φινάλε του αγώνα από τον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως η διαφορά των 4 πόντων μπορεί να καλυφθεί στο δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Έρωτας, τέχνη 12.10.25

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο