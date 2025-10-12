Η AstraZeneca κλείνει συμφωνία-ρεκόρ με Τραμπ για φάρμακα και επενδύσεις στις ΗΠΑ

O CEO της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριό, φαινόταν χαλαρός καθώς στεκόταν στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όταν αυτός αποκάλυπτε μια συμφωνία που θα μειώσει τις τιμές των φαρμάκων για εκατομμύρια Αμερικανούς.

Η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς, επιτρέποντας στον Σοριό να εξασφαλίσει την πρώτη συμφωνία για μια μη αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία και να προστατεύσει την αγγλοσουηδική εταιρεία του από την απειλή υψηλών δασμών στις εισαγωγές προς τις ΗΠΑ – τη μεγαλύτερη αγορά φαρμακευτικών προϊόντων στον κόσμο.

Εκείνη η στιγμή στον Λευκό Οίκο ήταν η κορύφωση των δημόσιων και ιδιωτικών συναντήσεων μεταξύ του Σοριό και των αξιωματούχων του Τραμπ, που χρονολογούνται από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, όταν ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές, δήλωσαν στο Reuters τρεις πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις. Και η συμφωνία έφτασε στο τέλος της με μια ώθηση της τελευταίας στιγμής από την AstraZeneca για να σφραγιστεί η συμφωνία.

«Με κράτησες ξύπνιο το βράδυ, όπως και την ομάδα μου. Αλλά άξιζε πραγματικά τον κόπο», αστειεύτηκε ο Σοριό στον Τραμπ.

Βασιλικό δείπνο

Η συμφωνία πιθανότατα θα ενισχύσει τη φήμη του 66χρονου Αυστραλού, γεννημένου στη Γαλλία, ως κάτι σαν ψιθυριστή του Τραμπ, ακόμη και καθώς πολλοί διευθύνοντες σύμβουλοι παγκοσμίως αντιμετωπίζουν τις άστοχες αλλαγές στους δασμούς του προέδρου.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν πάρα πολλά – συχνά τρεις φορές περισσότερα, όπως δείχνουν μελέτες – για συνταγογραφούμενα φάρμακα από ό,τι σε άλλα πλούσια κράτη και έθεσε προθεσμία στις 29 Σεπτεμβρίου για τις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν τις τιμές, χρησιμοποιώντας απειλές για δασμούς έως και 100% ως μοχλό πίεσης .

Η επίθεση γοητείας του Σοριό ξεκίνησε την εβδομάδα μετά τη νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. Στις 12 Νοεμβρίου, η AstraZeneca ανακοίνωσε ένα σχέδιο 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση της παραγωγής και της έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Σοριό, ο οποίος έφτασε στις ΗΠΑ στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, συναντήθηκε πρόσφατα με τον Τραμπ σε βασιλικό δείπνο στις 18 Σεπτεμβρίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ στη Βρετανία, ανέφερε η πρώτη πηγή.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συναντήθηκε με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, τουλάχιστον τρεις φορές στη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Και οι τρεις πηγές ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι συνομιλίες ήταν εμπιστευτικές.

Ο Σοριό ανέπτυξε επίσης στενή σχέση με τον φανατικό σύμμαχο του Τραμπ και υψηλόβαθμο Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη Γκλεν Γιάνγκιν της Βιρτζίνια, ανέφεραν και οι τρεις πηγές. Αυτό οδήγησε σε μια ταχεία συμφωνία για ένα εργοστάσιο αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πολιτεία, η οποία χρειάστηκε λίγο περισσότερο από ένα μήνα για να καταλήξει από τις αρχικές συνομιλίες σε συμφωνία.

Την Πέμπτη, μια μέρα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας στο Οβάλ Γραφείο, οι Σοριό και Γιάνγκιν στάθηκαν δίπλα δίπλα, με τα φτυάρια στο χέρι, για να ξεκινήσουν τις εργασίες στο εργοτάξιο.

«Ο Γιάνγκιν έχει πολλές φιλοδοξίες και οι διασυνδέσεις του με την κυβέρνηση ήταν σαφώς χρήσιμες», δήλωσε μια δεύτερη πηγή. «Η συμφωνία για την εγκατάσταση στη Βιρτζίνια έδειξε ότι οι δύο πλευρές ήταν στην ίδια σελίδα».

AstraZeneca: Μια «πολύ αμερικανική εταιρεία»

Μετά τη συμφωνία και μια συμφωνία μια εβδομάδα νωρίτερα από την αμερικανική ομότιμη Pfizer που ενίσχυσε τις παγκόσμιες μετοχές του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης , η Wall Street αναμένει τώρα ότι περισσότερες εταιρείες θα καταλήξουν σε παρόμοιες συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ τις επόμενες εβδομάδες.

Ο αναλυτής της Shore Capital, Σον Κόνροϊ, δήλωσε ότι ο Σοριό, ο οποίος υποστήριξε δημόσια τον Τραμπ στο θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων και αποκάλεσε την AstraZeneca «πολύ αμερικανική εταιρεία», εξασφάλισε μια θέση στο τραπέζι στην Ουάσινγκτον με έξυπνες στρατηγικές ανακοινώσεις.

«Αυτή η ρητορική έχει σαφώς βρει απήχηση στην κυβέρνηση Τραμπ και την ατζέντα της σχετικά με την τιμολόγηση φαρμάκων από το λιγότερο ευνοημένο κράτος», δήλωσε ο Κόνροϊ, αναφερόμενος στη χαμηλότερη τιμή που καταβάλλεται σε άλλες πλούσιες χώρες μετά τα τέλη και τις εκπτώσεις.

Μερικές παραχωρήσεις και μια μικρή νίκη

Οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι η AstraZeneca ήταν λιγότερο εκτεθειμένη στους δασμούς των ΗΠΑ από πολλές άλλες μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, έχοντας ήδη δημιουργήσει σημαντική παραγωγική ικανότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, η αυστηρότερη ρύθμιση και η μεγαλύτερη πίεση στις τιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πολλές φαρμακευτικές εταιρείες έχουν επικρίνει την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά για να υποστηρίξει τον κλάδο, έδωσαν στην AstraZeneca ένα ισχυρό επιχειρηματικό επιχείρημα για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Η Βρετανία αντιπροσωπεύει ένα μικρό ποσοστό των εσόδων της εταιρείας, αλλά εκεί βρίσκεται η έδρα της και είναι κυρίως εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Η AstraZeneca είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον δείκτη FTSE 100 του Λονδίνου.

Σε αντίθεση με τη Βρετανία, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται εν μέσω μιας επιθετικής προσπάθειας για να ωθήσουν τις επενδύσεις από εταιρείες όπως η AstraZeneca και καταβάλλουν άφθονη ενέργεια και προσπάθεια για να τις βοηθήσουν, ανέφερε η πρώτη πηγή.

Τον Ιούλιο, η AstraZeneca ανακοίνωσε ένα εκτεταμένο επενδυτικό σχέδιο ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αγορά των ΗΠΑ και στα τέλη Σεπτεμβρίου δήλωσε ότι θα κάνει πλήρη εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ παράλληλα με την τρέχουσα εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Μέχρι τη στιγμή που η Pfizer υπέγραψε τη συμφωνία της στις 30 Σεπτεμβρίου, η AstraZeneca πλησίαζε ήδη στην οριστικοποίηση της δικής της συμφωνίας, ανέφεραν οι τρεις πηγές.

Ο Σοριό ταξίδεψε στις ΗΠΑ στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, παρόλο που οι τελευταίες λεπτομέρειες διευθετούνταν. Κάθε μέρα φαινόταν ότι μια συμφωνία θα τελείωνε, αλλά δεν κατέληγε.

Η συμφωνία για το εργοστάσιο της Βιρτζίνια εδραίωσε την καλή θέληση μεταξύ της εταιρείας και της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία τελικά βοήθησε στην ολοκλήρωση της συμφωνίας, ανέφερε η τρίτη πηγή.

Τελικά, ενώ η AstraZeneca έκανε παραχωρήσεις σε ορισμένες τιμές φαρμάκων για το Medicaid και δεσμεύτηκε να παράγει περισσότερα φάρμακα τοπικά, η συμφωνία της με τις ΗΠΑ σηματοδοτεί μια νίκη για την εταιρεία.

Δίνει μεγαλύτερη σαφήνεια, λένε οι αναλυτές, χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τα αναμενόμενα έσοδα, τα οποία η AstraZeneca προβλέπει επιθετικά στα 80 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, με τα μισά από αυτά να προέρχονται από αυξημένες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η συμφωνία της Παρασκευής είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ», πρόσθεσε η τρίτη πηγή.

Πηγή: ΟΤ