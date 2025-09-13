newspaper
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 14:31
Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία ο Τραμπ – «Απλά πείτε πότε»
Βρετανία: Γιατί την εγκαταλείπει η φαρμακοβιομηχανία – Νέα ακύρωση επένδυσης από την AstraZeneca
13 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:25

Βρετανία: Γιατί την εγκαταλείπει η φαρμακοβιομηχανία – Νέα ακύρωση επένδυσης από την AstraZeneca

Η μία μετά την άλλη μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες ανακοινώνουν ότι παγώνουν προγραμματισμένες επενδύσεις στη Βρετανία

Spotlight

Σαββατοκύριακο: 10 hacks για να επαναφορτίσεις μυαλό και σώμα

Spotlight

Τη διακοπή της προγραμματισμένης επέκτασής της αξίας 200 εκατ. λιρών στο ερευνητικό κέντρο του Κέιμπριτζ στη Βρετανία ανακοίνωσε η φαρμακευτική βιομηχανία AstraZeneca.

Η απόφαση της μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου στη χώρα σημαίνει ότι κανένα από τα πολυδιαφημισμένα επενδυτικά πακέτα 650 εκατομμυρίων λιρών εκεί, το οποίο είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2024, δεν προχωρά.

Το πάγωμα της επένδυσης στο Κέιμπριτζ αναμενόταν να δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας. Τον Ιανουάριο, η AstraZeneca ακύρωσε τα σχέδια για επένδυση 450 εκατομμυρίων λιρών στη μονάδα παραγωγής εμβολίων της στο Σπεκ του Μέρσεϊσαϊντ, επικαλούμενη μείωση της κρατικής στήριξης, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων.

Εκπρόσωπος της AstraZeneca δήλωσε την Παρασκευή: «Επαναξιολογούμε συνεχώς τις επενδυτικές ανάγκες της εταιρείας μας και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επέκτασή μας στο Κέιμπριτζ έχει διακοπεί. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια να κάνουμε».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η φαρμακοβιομηχανία δείχνει να στρέφεται ενεδυτικά σε άλλες χώρες. Τον Ιούλιο, ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 37 δισεκατομμύρια λίρες στις ΗΠΑ έως το 2030, στο πλαίσιο μιας σειράς δεσμεύσεων από φαρμακευτικές εταιρείες, υπό την απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών.

Η βρετανική φαρμακοβιομηχανία, η οποία έχει την έδρα της στο Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι η επένδυσή της στις ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσει μια νέα μονάδα παραγωγής φαρμάκων στη Βιρτζίνια και θα επεκτείνει τα εργαστήριά της και την παραγωγή κυτταρικής θεραπείας στο Μέριλαντ, στη Μασαχουσέτη, στην Καλιφόρνια, στην Ιντιάνα και στο Τέξας.

Βροχή από ακυρώσεις επενδύσεων

Η είδηση είναι η τελευταία σε μια σειρά αρνητικών ανακοινώσεων και προειδοποιήσεων από μια κρίσιμη βρετανική βιομηχανία.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις βιοεπιστήμες ως «ένα από τα κοσμήματα της βρετανικής οικονομίας», ενώ η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να μετατρέψει τη χώρα σε «παγκόσμια υπερδύναμη επιστήμης και τεχνολογίας» έως το 2030.

Ωστόσο, την Τετάρτη, η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Merck, γνωστή ως MSD στην Ευρώπη, διέκοψε τη δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών στο Λονδίνο και απέλυσε 125 επιστήμονες στην πρωτεύουσα φέτος.

Το σχεδιαζόμενο νέο εργαστήριό της, με την ονομασία UK Discovery Centre, απέναντι από τους σταθμούς St Pancras και King’s Cross, ήταν ήδη υπό κατασκευή και είχε προγραμματιστεί να ανοίξει σε δύο χρόνια. Αναμενόταν να απασχολεί περίπου 800 άτομα.

Μια μέρα αργότερα, ο Sir John Bell, ένας εξέχων επιστήμονας και πρώην καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προειδοποίησε ότι και άλλες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες θα σταματούσαν να επενδύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δήλωσε στο BBC ότι είχε μιλήσει με αρκετούς CEO mεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών τους τελευταίους έξι μήνες «και όλοι βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή, δεν πρόκειται να κάνουν άλλες επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Την Παρασκευή, ο Paul Naish, επικεφαλής πρόσβασης στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για τη γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi, δήλωσε στον Guardian ότι η Βρετανία χρειαζόταν ένα «σωστό σχέδιο από το υπουργείο Οικονομικών» για τις βιοεπιστήμες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «δεν είναι ένα καλό μέρος» για την ανάπτυξη ή την πώληση φαρμάκων.

Η Sanofi ανακοίνωσε: «Οποιαδήποτε ουσιαστική εσωτερική επένδυση στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται επί του παρόντος σε παύση μέχρι να δούμε απτή πρόοδο προς την κατεύθυνση της διεθνώς ανταγωνιστικής μετατροπής του περιβάλλοντος των βιοεπιστημών».

Επίσης αυτή την εβδομάδα, η Eli Lilly, μια αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία, δήλωσε ότι το σχεδιαζόμενο εργαστήριό της στο Λονδίνο, ένας χώρος θερμοκοιτίδας για νέα φάρμακα που συγκεντρώνει ερευνητές, μέρος μιας επένδυσης 279 εκατομμυρίων λιρών, έχει ανασταλεί.

Η φαρμακευτική βιομηχανία υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για νέα φάρμακα, ευθυγραμμίζοντας τις δαπάνες του NHS για φάρμακα με άλλες χώρες.

Μια διαμάχη μεταξύ του τομέα και του υπουργού Υγείας, Wes Streeting, εντάθηκε μετά την κατάρρευση μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων τιμολόγησης του NHS χωρίς συμφωνία στα τέλη Αυγούστου. Αξιωματούχοι του υπουργείουΥυγείας, ανήσυχοι μετά την κίνηση της MSD να αποσυρθεί από την έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται να θέλουν να ανοίξουν ξανά αυτές τις συνομιλίες.

Ο Σύνδεσμος της Βρετανικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας θέλει το ποσοστό επιστροφής χρημάτων – με το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες αποδίδουν ένα μέρος των εσόδων τους στο Ηνωμένο Βασίλειο στο NHS – να μειωθεί από σχεδόν 23% σε μονοψήφιο ποσοστό, παρόμοιο με τα επίπεδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ΟΤ

Economy
Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

Δημόσιο Χρέος: Από τη φρενήρη άνοδο στην πτωτική πορεία – Οι προβλέψεις

World
Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος
13.09.25

Lehman Brothers: Πέρασαν 17 χρόνια από την πτώχευση που βύθισε την παγκόσμια οικονομία στο χάος

Η 15η Σεπτεμβρίου είναι ημερομηνία σημαδιακή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Kατέρρευσε η Lehman Brothers παρασύροντας ολόκληρο τον κόσμο σε οικονομική κρίση, τα σημάδια της οποίας είναι ακόμη ορατά

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε Α+ λόγω της πολιτικής αστάθειας
13.09.25

Ο Fitch υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας

Η πολιτική αστάθεια αποδυναμώνει τη δυνατότητα του συστήματος «να εφαρμόσει σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση», τονίζει ο Fitch για τη Γαλλία, υποβαθμίζοντας την πιστοληπτική ικανότητά της.

Σύνταξη
Δημογραφική κρίση: Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;
12.09.25

Μήπως δεν χρειάζεται να πανικοβαλλόμαστε τόσο για την παγκόσμια πτώση της γονιμότητας;

Από τον φόβο του υπερπληθυσμού του ’60 μέχρι τον σημερινό πανικό για τη δημογραφική κατάρρευση, οι ανησυχίες γύρω από τον πληθυσμό δείχνουν πώς κάθε εποχή προβάλλει την αγωνία της στο μέλλον της ανθρωπότητας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΕ: Μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο
12.09.25

Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πως η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα έξι έως δώδεκα μήνες αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

Σύνταξη
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
11.09.25

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στα νοικοκυριά της Ευρώπης;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία
13.09.25

Σπυρόπουλος: Το ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει για ένα σύγχρονο κράτος που θα κυριαρχεί η αξιοκρατία

O γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος μίλησε στο OT FORUM για το πρόγραμμα του κόμματος και την καθημερινότητα των πολιτών

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ
13.09.25

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 4η αγωνιστική της Premier League

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο – Χρειάζονται σημαντικά έργα
13.09.25

«Η Θεσσαλονίκη να υπηρετήσει τον ιστορικό της ρόλο» - Επίσκεψη Ανδρουλάκη στα περίπτερα της ΔΕΘ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε με βουλευτές του κόμματος τα περίπτερα της ΔΕΘ πριν από την ομιλία του που είναι προγραμματισμένη για το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»
13.09.25

Η δολοφονία Κερκ τρομάζει τις ΗΠΑ – Εκτοξεύτηκε η χρήση του όρου «εμφύλιος»

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται να έχει πάρει άλλη διάσταση, προκαλώντας φόβο στους πολιτικούς, αλλά και διάθεση για «εμφύλια» διαμάχη μεταξύ των πολιτών, μία ιδέα που καλλιεργούν οι ακροδεξιοί

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ
13.09.25

O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Σον Άστιν εξελέγη με 79% νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA, διαδεχόμενος τη Φραν Ντρέσσερ, και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σωματείο των 160.000 ηθοποιών σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για AI και streaming

Σύνταξη
Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση – Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού
13.09.25

Η λαϊκή παράδοση στην πρόγνωση - Τι χειμώνα θα σημάνει ο καιρός του Τιμίου Σταυρού

Τα Μερομήνια, οι καθοριστικές μέρες του χρόνου για το πώς θα είναι ο επερχόμενος χειμώνας και η βραχυπρόθεσμη εκδοχή της ΕΜΥ για όσους προτιμούν την επιστημονική εκδοχή

Σύνταξη
Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία
13.09.25

Ποιούς εξυπηρετούν τα ρωσικά drones πάνω από τη Πολωνία

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και αναλυτές δίνουν μια διαφορετική εξήγηση για την εισβολή των ρωσικών drones που σίγουρα απέχει από την φρενίτιδα που επικράτησε σε NATO και Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις
13.09.25

Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά το φαβορί για τον τίτλο στη Super League, με βάση μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Νοσατέλ. Τα δεδομένα του CIES και οι προβλέψεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα
13.09.25

Τζον Κράιερ για Τσάρλι Σιν: Κατέρρεε δημόσια και πληρωνόταν τριπλάσια από μένα

Ο Τζον Κράιερ αποκάλυψε στο ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen» την τεράστια ανισότητα στις αμοιβές του με τον Τσάρλι Σιν, παρά το γεγονός ότι η καριέρα του τελευταίου κατέρρεε λόγω σκάνδαλων και καταχρήσεων

Σύνταξη
Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ
13.09.25

Το πολιτικό «καλάθι» του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη θα κουβαλάει στις αποσκευές του, κατά την παρουσία του στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλες τις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γαλλία: Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί
13.09.25

Η Γαλλία σε κρίση - Υποβάθμιση από Fitch, χιλιάδες στους δρόμους και ένας πρωθυπουργός σε τεντωμένο σχοινί

Σε πολιτική και οικονομική δίνη η Γαλλία - Η υποβάθμιση από τη Fitch έρχεται εν μέσω κοινωνικής αναταραχής - Ο οίκος αξιολόγησης μιλά για πολιτική αστάθεια σε βάθος χρόνου

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»
13.09.25

Διαμαρτυρία εργαζομένων στον πολιτισμό του Ισραήλ: «Η πολιτιστική γενοκτονία είναι πόλεμος ενάντια στη μνήμη»

Το φυλλάδιο που μοιράστηκε στην διαμαρτυρία των εργαζομένων στον πολιτισμό υπογράμμιζε ότι «η καταστροφή πολιτιστικών ιδρυμάτων και η εξάλειψη μνημείων αποτελούν πράξη διαγραφής της συλλογικής μνήμης»

Σύνταξη
«Σκανδαλώδες» να αποφυλακιστεί ο Μιχαλολιάκος λένε οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα
13.09.25

«Σκανδαλώδης απόφαση» - Οι συνήγοροι της οικογένειας του Παύλου Φύσσα για την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία, τονίζουν οι συνήγοροι της οικογένειας Φύσσα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ταξί: Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη – «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»
13.09.25

Πυρά Λυμπερόπουλου σε Κυρανάκη - «Η ψηφιοποίηση ειδικών αδειών, το μεγαλύτερο έγκλημα που επιχειρεί»

Για «δολοφονία χαρακτήρα» και για ενέργειες που ευνοούν ιδιωτικά συμφέροντα εις βάρος του κλάδου των ταξί κατηγόρησε τον υπουργό Μεταφορών ο πρόεδρος του συνδικάτου ταξί, Θύμιος Λυμπερόπουλος

Σύνταξη
«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών
13.09.25

«Ιδιαίτερα προνομιακή η μεταχείριση του Νίκου Μιχαλολιάκου» – Τι λένε οι δικηγόροι των Αιγύπτιων αλιεργατών

«Από τη συνολική ποινή των 13 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί έχει εκτίσει πραγματικά περίπου τα μισά» υπογραμμίζουν οι δικηγόροι Καμπαγιάννης, Παπαδάκης και Σκαρμέας.

Σύνταξη
Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»
13.09.25

Άρης Μουγκοπέτρος: «Σε πολύ λίγες ημέρες ολοκληρώνεται το βιβλίο της ψυχής μου»

«Η ενασχόλησή μου αυτή με βοήθησε πολύ τις μέρες που ήταν πολύ δύσκολες. Ανυπομονώ να εκδοθεί», έγραψε μεταξύ άλλων ο Άρης Μουγκοπέτρος για το νέο του βιβλίο σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)
13.09.25

Από πού προέρχεται η φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του (pics+vid)

Η ανάρτηση του Σενγκούν μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις - Από που προέρχεται το «δεν κάνει καλό λίγος θαλασσινός αέρας;» που έγραψε ο Τούρκος.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

