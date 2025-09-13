Βρετανία: Γιατί την εγκαταλείπει η φαρμακοβιομηχανία – Νέα ακύρωση επένδυσης από την AstraZeneca

Τη διακοπή της προγραμματισμένης επέκτασής της αξίας 200 εκατ. λιρών στο ερευνητικό κέντρο του Κέιμπριτζ στη Βρετανία ανακοίνωσε η φαρμακευτική βιομηχανία AstraZeneca.

Η απόφαση της μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου στη χώρα σημαίνει ότι κανένα από τα πολυδιαφημισμένα επενδυτικά πακέτα 650 εκατομμυρίων λιρών εκεί, το οποίο είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Μάρτιο του 2024, δεν προχωρά.

Το πάγωμα της επένδυσης στο Κέιμπριτζ αναμενόταν να δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας. Τον Ιανουάριο, η AstraZeneca ακύρωσε τα σχέδια για επένδυση 450 εκατομμυρίων λιρών στη μονάδα παραγωγής εμβολίων της στο Σπεκ του Μέρσεϊσαϊντ, επικαλούμενη μείωση της κρατικής στήριξης, μετά από μήνες διαπραγματεύσεων.

Εκπρόσωπος της AstraZeneca δήλωσε την Παρασκευή: «Επαναξιολογούμε συνεχώς τις επενδυτικές ανάγκες της εταιρείας μας και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η επέκτασή μας στο Κέιμπριτζ έχει διακοπεί. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια να κάνουμε».

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η φαρμακοβιομηχανία δείχνει να στρέφεται ενεδυτικά σε άλλες χώρες. Τον Ιούλιο, ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 37 δισεκατομμύρια λίρες στις ΗΠΑ έως το 2030, στο πλαίσιο μιας σειράς δεσμεύσεων από φαρμακευτικές εταιρείες, υπό την απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών.

Η βρετανική φαρμακοβιομηχανία, η οποία έχει την έδρα της στο Κέιμπριτζ, δήλωσε ότι η επένδυσή της στις ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσει μια νέα μονάδα παραγωγής φαρμάκων στη Βιρτζίνια και θα επεκτείνει τα εργαστήριά της και την παραγωγή κυτταρικής θεραπείας στο Μέριλαντ, στη Μασαχουσέτη, στην Καλιφόρνια, στην Ιντιάνα και στο Τέξας.

Βροχή από ακυρώσεις επενδύσεων

Η είδηση είναι η τελευταία σε μια σειρά αρνητικών ανακοινώσεων και προειδοποιήσεων από μια κρίσιμη βρετανική βιομηχανία.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις βιοεπιστήμες ως «ένα από τα κοσμήματα της βρετανικής οικονομίας», ενώ η προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση είχε δεσμευτεί να μετατρέψει τη χώρα σε «παγκόσμια υπερδύναμη επιστήμης και τεχνολογίας» έως το 2030.

Ωστόσο, την Τετάρτη, η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Merck, γνωστή ως MSD στην Ευρώπη, διέκοψε τη δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών στο Λονδίνο και απέλυσε 125 επιστήμονες στην πρωτεύουσα φέτος.

Το σχεδιαζόμενο νέο εργαστήριό της, με την ονομασία UK Discovery Centre, απέναντι από τους σταθμούς St Pancras και King’s Cross, ήταν ήδη υπό κατασκευή και είχε προγραμματιστεί να ανοίξει σε δύο χρόνια. Αναμενόταν να απασχολεί περίπου 800 άτομα.

Μια μέρα αργότερα, ο Sir John Bell, ένας εξέχων επιστήμονας και πρώην καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προειδοποίησε ότι και άλλες μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες θα σταματούσαν να επενδύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δήλωσε στο BBC ότι είχε μιλήσει με αρκετούς CEO mεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών τους τελευταίους έξι μήνες «και όλοι βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος, δηλαδή, δεν πρόκειται να κάνουν άλλες επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Την Παρασκευή, ο Paul Naish, επικεφαλής πρόσβασης στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για τη γαλλική φαρμακευτική εταιρεία Sanofi, δήλωσε στον Guardian ότι η Βρετανία χρειαζόταν ένα «σωστό σχέδιο από το υπουργείο Οικονομικών» για τις βιοεπιστήμες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «δεν είναι ένα καλό μέρος» για την ανάπτυξη ή την πώληση φαρμάκων.

Η Sanofi ανακοίνωσε: «Οποιαδήποτε ουσιαστική εσωτερική επένδυση στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται επί του παρόντος σε παύση μέχρι να δούμε απτή πρόοδο προς την κατεύθυνση της διεθνώς ανταγωνιστικής μετατροπής του περιβάλλοντος των βιοεπιστημών».

Επίσης αυτή την εβδομάδα, η Eli Lilly, μια αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία, δήλωσε ότι το σχεδιαζόμενο εργαστήριό της στο Λονδίνο, ένας χώρος θερμοκοιτίδας για νέα φάρμακα που συγκεντρώνει ερευνητές, μέρος μιας επένδυσης 279 εκατομμυρίων λιρών, έχει ανασταλεί.

Η φαρμακευτική βιομηχανία υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να δαπανήσει περισσότερα για νέα φάρμακα, ευθυγραμμίζοντας τις δαπάνες του NHS για φάρμακα με άλλες χώρες.

Μια διαμάχη μεταξύ του τομέα και του υπουργού Υγείας, Wes Streeting, εντάθηκε μετά την κατάρρευση μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων τιμολόγησης του NHS χωρίς συμφωνία στα τέλη Αυγούστου. Αξιωματούχοι του υπουργείουΥυγείας, ανήσυχοι μετά την κίνηση της MSD να αποσυρθεί από την έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται να θέλουν να ανοίξουν ξανά αυτές τις συνομιλίες.

Ο Σύνδεσμος της Βρετανικής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας θέλει το ποσοστό επιστροφής χρημάτων – με το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες αποδίδουν ένα μέρος των εσόδων τους στο Ηνωμένο Βασίλειο στο NHS – να μειωθεί από σχεδόν 23% σε μονοψήφιο ποσοστό, παρόμοιο με τα επίπεδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: ΟΤ