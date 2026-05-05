23 & 24 Μαΐου 2026 – Ανοιχτές Πόρτες 2026

Οι Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος γιορτάζουν την άνοιξη και προσκαλούν τους φίλους και τις φίλες του επώνυμου ελληνικού κρασιού στις «Ανοιχτές Πόρτες 2026», ένα διήμερο γεμάτο αγαπημένους οίνους, οινικές ανακαλύψεις και αυθεντική φιλοξενία.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, τα επισκέψιμα οινοποιεία του οινοτουριστικού δικτύου «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», ανοίγουν τις πόρτες τους για το κοινό.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεναγήσεις και γευστικές δοκιμές, καθώς και ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις, όπως μουσικές σκηνές, masterclasses, οινο -πεζοπορίες, δημιουργική απασχόληση παιδιών, διαγωνισμό φωτογραφίας, κλήρωση κρασιών-δώρων και πολλά ακόμη.

Χαράξτε τη δική σας οινική διαδρομή ανάμεσα στα 29 οινοποιεία των 8 διαδρομών του οινοτουριστικού δικτύου «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», απολαμβάνοντας την ομορφιά του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα την άνοιξη και αξέχαστες οινικές εμπειρίες.

Πιο συγκεκριμένα, το σαββατοκύριακο 23 & 24 Μαΐου, θα έχουν ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ τα οινοποιεία:

Στη Διαδρομή του Κρασιού του Ολύμπου

Κτήμα Κατσαρού στην Κρανιά Ολύμπου

* Ωράριο Λειτουργίας 12:00-18:00

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου

Zoinos Winery στη Ζίτσα

Στη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών

Αμπελώνας Καμκούτη στο Βελβεντό Κοζάνης

Κτήμα Βογιατζή στο Βελβεντό Κοζάνης

Κτήμα Στεργίου στη Μεταμόρφωση Καστοριάς

Κτήμα Άλφα στο Αμύνταιον

Κτήμα Κυρ-Γιάννη στον Άγιο Παντελεήμονα Αμυνταίου

Στη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας

Κτήμα Ζην Ηδέως στους Νερόμυλους Αλμωπίας, Πέλλα

* Ωράριο Λειτουργίας 12:00-20:00

3 Γενιές – Οικογένεια Θωμαΐδη στην Πιπεριά Αριδαίας, Πέλλα

Μικρό Κτήμα Τίτου στη θέση Δύο Ποτάμια στην Παιονία, Γουμένισσα

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας

Βαένι Νάουσα στην Επισκοπή

* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-17:00

Οινοποιείο Τασιώνα στη Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου

Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι (Ανοιχτά μόνο Κυριακή 24/5)

Κτήμα Φουντή στη Νέα Στράντζα (Ανοιχτά μόνο Κυριακή 24/5)

Boutari στη Στενήμαχο

Klonas Boutique Winery στον Παλιοκαλιά

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης

Οινοποιείο Κεχρής στο Καλοχώρι

Κτήμα Φλόριαν στον Τρίλοφο

* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00

Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή

* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής

Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία

* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00

Akrathos Newlands Winery στη Μεγάλη Παναγία

* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00

Στη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου

Κτήμα Βιβλία Χώρα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Αμπελόεις στη Φωλιά Ν. Περάμου Καβάλας

Κτήμα Τέχνη Οίνου στο Μικροχώρι Δράμας

Nico Lazaridi στην Αγορά Δράμας

Estates Costa Lazaridi στην Αδριανή Δράμας

Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια Δράμας

Oenops Wines στην Προσοτσάνη Δράμας

Το Κτήμα τ’ Αποστόλη στην Άμπελοι Σερρών

Το γενικό προτεινόμενο ωράριο στα οινοποιεία είναι 11:00-19:00 για το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, εκτός από εξαιρέσεις που αναφέρονται ξεχωριστά.

Η είσοδος στα οινοποιεία είναι δωρεάν!

Κοινές δράσεις στα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος»:

Διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Πιάσε τον Μάη στο ποτήρι»

Κλήρωση δώρων-κρασιών «29 οινοποιεία, 29 τυχεροί!»

Η οινοτουριστική εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2004 στους «Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» ενώ από το 2010 αποτελεί πανελλαδική οινική γιορτή με τη συμμετοχή των επισκέψιμων οινοποιείων των «Δρόμων του Κρασιού της Ελλάδας».

Για περισσότερες πληροφορίες, τις εκδηλώσεις και τις προτάσεις των οινοποιείων, τις οδηγίες για το διαγωνισμό φωτογραφίας, την κλήρωση δώρων και πολλά ακόμη, παρακαλούμε το κοινό να επισκέπτεται τους λογαριασμούς κοινωνικής μας δικτύωσης, winemakersofnorthgreece στο Facebook και Instagram, όπου ανανεώνονται συνεχώς.