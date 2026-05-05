23 & 24 Μαΐου 2026 – Ανοιχτές Πόρτες 2026

05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Τα Νέα της Αγοράς 05 Μαΐου 2026, 13:23

Η μεγάλη γιορτή του οινοτουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα

Οι Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος γιορτάζουν την άνοιξη και προσκαλούν τους φίλους και τις φίλες του επώνυμου ελληνικού κρασιού στις «Ανοιχτές Πόρτες 2026», ένα διήμερο γεμάτο αγαπημένους οίνους, οινικές ανακαλύψεις και αυθεντική φιλοξενία.

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, τα επισκέψιμα οινοποιεία του οινοτουριστικού δικτύου «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος»,  ανοίγουν τις πόρτες τους για το κοινό.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεναγήσεις και γευστικές δοκιμές, καθώς και ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις, όπως μουσικές σκηνές, masterclasses, οινο -πεζοπορίες, δημιουργική απασχόληση παιδιών, διαγωνισμό φωτογραφίας, κλήρωση κρασιών-δώρων και πολλά ακόμη.

Χαράξτε τη δική σας οινική διαδρομή ανάμεσα στα 29 οινοποιεία των 8 διαδρομών του οινοτουριστικού δικτύου «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», απολαμβάνοντας την ομορφιά του βορειοελλαδίτικου αμπελώνα την άνοιξη και αξέχαστες οινικές εμπειρίες.

Πιο συγκεκριμένα, το σαββατοκύριακο 23 & 24 Μαΐου, θα έχουν ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ τα οινοποιεία:

Στη Διαδρομή του Κρασιού του Ολύμπου

  • Κτήμα Κατσαρού στην Κρανιά Ολύμπου

* Ωράριο Λειτουργίας 12:00-18:00

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Ηπείρου

  • Zoinos Winery στη Ζίτσα

Στη Διαδρομή του Κρασιού των Λιμνών

  • Αμπελώνας Καμκούτη στο Βελβεντό Κοζάνης
  • Κτήμα Βογιατζή στο Βελβεντό Κοζάνης
  • Κτήμα Στεργίου στη Μεταμόρφωση Καστοριάς
  • Κτήμα Άλφα στο Αμύνταιον
  • Κτήμα Κυρ-Γιάννη στον Άγιο Παντελεήμονα Αμυνταίου

Στη Διαδρομή του Κρασιού Πέλλας-Γουμένισσας

  • Κτήμα Ζην Ηδέως στους Νερόμυλους Αλμωπίας, Πέλλα
    * Ωράριο Λειτουργίας 12:00-20:00
  • 3 Γενιές – Οικογένεια Θωμαΐδη στην Πιπεριά Αριδαίας, Πέλλα
  • Μικρό Κτήμα Τίτου στη θέση Δύο Ποτάμια στην Παιονία, Γουμένισσα

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Νάουσας

  • Βαένι Νάουσα στην Επισκοπή
    * Ωράριο Λειτουργίας 11:00-17:00
  • Οινοποιείο Τασιώνα στη Ράμνιστα Γιαννακοχωρίου
  • Κτήμα Κυρ-Γιάννη στο Γιαννακοχώρι (Ανοιχτά μόνο Κυριακή 24/5)
  • Κτήμα Φουντή στη Νέα Στράντζα (Ανοιχτά μόνο Κυριακή 24/5)
  • Boutari στη Στενήμαχο
  • Klonas Boutique Winery στον Παλιοκαλιά

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Θεσσαλονίκης

  • Οινοποιείο Κεχρής στο Καλοχώρι
  • Κτήμα Φλόριαν στον Τρίλοφο

* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00

  • Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή

* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00

Στη Διαδρομή του Κρασιού της Χαλκιδικής

  • Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία

* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00

  • Akrathos Newlands Winery στη Μεγάλη Παναγία

* Ωράριο Λειτουργίας 11:00-18:00

Στη Διαδρομή του Κρασιού του Διονύσου

  • Κτήμα Βιβλία Χώρα στο Κοκκινοχώρι Καβάλας
  • Αμπελόεις στη Φωλιά Ν. Περάμου Καβάλας
  • Κτήμα Τέχνη Οίνου στο Μικροχώρι Δράμας
  • Nico Lazaridi στην Αγορά Δράμας
  • Estates Costa Lazaridi στην Αδριανή Δράμας
  • Κτήμα Παυλίδη στα Κοκκινόγεια Δράμας
  • Oenops Wines στην Προσοτσάνη Δράμας
  • Το Κτήμα τ’ Αποστόλη στην Άμπελοι Σερρών

Το γενικό προτεινόμενο ωράριο στα οινοποιεία είναι 11:00-19:00 για το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, εκτός από εξαιρέσεις που αναφέρονται ξεχωριστά.

Η είσοδος στα οινοποιεία είναι δωρεάν!

Κοινές δράσεις στα οινοποιεία των «Δρόμων του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος»:

  • Διαγωνισμός φωτογραφίας με τίτλο «Πιάσε τον Μάη στο ποτήρι»
  • Κλήρωση δώρων-κρασιών «29 οινοποιεία, 29 τυχεροί!»

Η οινοτουριστική εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες» πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2004 στους «Δρόμους του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος» ενώ από το 2010 αποτελεί πανελλαδική οινική γιορτή με τη συμμετοχή των επισκέψιμων οινοποιείων των «Δρόμων του Κρασιού της Ελλάδας».

Για περισσότερες πληροφορίες, τις εκδηλώσεις και τις προτάσεις των οινοποιείων, τις οδηγίες για το διαγωνισμό φωτογραφίας, την κλήρωση δώρων και πολλά ακόμη, παρακαλούμε το κοινό να επισκέπτεται τους λογαριασμούς κοινωνικής μας δικτύωσης, winemakersofnorthgreece στο Facebook και Instagram, όπου ανανεώνονται συνεχώς.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Ιράν: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ

Το ιδανικό δώρο για την Ημέρα της Μητέρας: Η επετειακή σειρά Dyson Red Velvet
Η Ημέρα της Μητέρας είναι η ιδανική ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας με ένα δώρο. Φέτος, η σειρά Dyson Red Velvet έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του ξεχωριστού δώρου, προσφέροντας μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

Η PrivatSea και η Novamarine παρουσιάζουν το στρατηγικό τους όραμα για το σύγχρονο yachting
H PrivatSea και η Novamarine προχώρησαν πέρα από την απλή παρουσίαση νέων μοντέλων, αναδεικνύοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση για τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς yachting.

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Μονακό για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Δήμαρχος Πάτμου στο in: Έχουμε σχέδιο ώστε το νησί να μην αντιμετωπίσει μελλοντικά θέματα επάρκειας νερού
Ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μίλησε στο in τόσο για την παράταση κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσο και για το μέλλον σε σχέση με την επάρκεια των υδάτινων πόρων.

Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή
Μετά από 27 χρόνια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνθηκε και πάλι στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας - Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής

Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού
Η Μονακό έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες διαθέσιμους μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες των Ντιαλό και Τάις – Ποιοι θα είναι στην… 8άδα για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν
Σε ασφυκτικό κλοιό οι καταναλωτές στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα - Δεν κάνουν μεγάλες αγορές, δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα για μια ώρα ανάγκης και δηλώνουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες – Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά
Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, αναφερόμενος στη σημαντική δωρεά για την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, τόνισε ότι «η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καταβολή επιδόματος σε γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο
Νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον τεσσάρων μόνιμων ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

