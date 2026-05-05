Τρίτη 05 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream
Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
11ο Φόρουμ των Δελφών: Μεγαλώνοντας με ασφάλεια σε έναν συνδεδεμένο κόσμο
Τα Νέα της Αγοράς 05 Μαΐου 2026, 12:50

11ο Φόρουμ των Δελφών: Μεγαλώνοντας με ασφάλεια σε έναν συνδεδεμένο κόσμο

Πολιτεία, τεχνολογία και εκπαίδευση ενώνουν δυνάμεις για την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο Χανταϊός χτύπησε και Χόλιγουντ: Τραγικό τέλος για διάσημο ζευγάρι – Ύπουλα συμπτώματα

Ο Χανταϊός χτύπησε και Χόλιγουντ: Τραγικό τέλος για διάσημο ζευγάρι – Ύπουλα συμπτώματα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή

Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί πάντα και παντού μια αδήριτη ανάγκη. Η εκθετική αύξηση του χρόνου που περνούν τα παιδιά μπροστά από οθόνες έχει πυροδοτήσει παγκόσμια ανησυχία για την ψυχική τους υγεία και την ασφάλειά τους, με διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν ότι η έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και ο ψηφιακός εθισμός λαμβάνουν διαστάσεις πανδημίας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), η υπερβολική καθιστική ζωή μπροστά από οθόνες συνδέεται με σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές, ενώ η UNICEF υπογραμμίζει τον άμεσο κίνδυνο από την κυβερνοπαρενόχληση και την εκμετάλλευση, καθιστώντας επιτακτική τη δημιουργία ενός θωρακισμένου ψηφιακού περιβάλλοντος.

Ως ένα τέτοιο φλέγον ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, μέσα από την καίρια συζήτηση με τίτλο «Μεγαλώνοντας υπεύθυνα και με ασφάλεια σε έναν συνδεδεμένο κόσμο».

Το πάνελ των ομιλητών συγκέντρωσε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης και της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη.

Τις τεχνικές και κοινωνικές διαστάσεις του θέματος ανέπτυξαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης, και ο Jeffrey DeMarco, Ανώτερος Σύμβουλος της διεθνούς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Save the Children.

Έρευνα: «Connected Childhood: The State of Digital Wellbeing & Resilience for Children and Young People in Europe»

Ο Jeffrey DeMarco άνοιξε τη συζήτηση παρουσιάζοντας τα δεδομένα της έρευνας «Connected Childhood: The State of Digital Wellbeing & Resilience for Children and Young People in Europe», η οποία διεξήχθη για λογαριασμό του Ιδρύματος Vodafone και της ΜΚΟ Save the Children. Η μελέτη, που βασίστηκε σε δείγμα 7.755 εφήβων (13-18 ετών) από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, κατέδειξε την κρισιμότητα της ψηφιακής ανθεκτικότητας.

Σε αυτήν την πρόσφατη έρευνα αποκαλύπτεται μια ανησυχητική αντίφαση: αν και οι νέοι στην Ευρώπη είναι η πιο συνδεδεμένη γενιά στην ιστορία, μόλις ένας στους τέσσερις αξιολογεί την ψηφιακή του ευημερία ως καλή. Τα βασικά ευρήματα του δείκτη Digital Wellbeing and Resilience Index δείχνουν ότι η υψηλή συνδεσιμότητα δεν μεταφράζεται σε προστασία, καθώς οι τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες παλεύουν με διαταραχές ύπνου, υψηλά επίπεδα στρες και δυσκολία εξισορρόπησης της online και offline ζωής τους. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το ένα τρίτο των παιδιών αισθάνεται συχνά αναστάτωση μετά τη χρήση του διαδικτύου, ενώ δύο στους πέντε δεν νιώθουν ηρεμία ή θετικότητα, με τις ευάλωτες ομάδες (όπως παιδιά με αναπηρίες ή σε κατάσταση οικονομικής επισφάλειας) να αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις. Η έκθεση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι ενσωματωμένοι αλγόριθμοι των πλατφορμών δυσχεραίνουν την αυτορρύθμιση, και καλεί σε μια ολιστική προσέγγιση δημόσιας υγείας που θα θέτει τις εταιρείες τεχνολογίας προ των ευθυνών τους για τον σχεδιασμό ασφαλέστερων ψηφιακών περιβαλλόντων.

Τελικά, αυτό που καταδεικνύει η έρευνα είναι η ανάγκη για μια ισορροπημένη προσέγγιση που δεν θα αποκλείει τα παιδιά από τη γνώση, αλλά θα τα θωρακίζει μέσω ρυθμιστικών πλαισίων, στοχευμένης εκπαίδευσης και προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων.

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις

Στην τοποθέτησή του, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, τόνισε πως τα προωθούμενα μέτρα εστιάζουν σε πλατφόρμες που χρησιμοποιούν αλγορίθμους ικανούς να προκαλέσουν εθιστικά μοτίβα συμπεριφοράς. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως οι εταιρείες τεχνολογίας καθυστέρησαν να θέσουν όρια, προσθέτοντας ότι η ψυχική υγεία των παιδιών δεν μπορεί να τίθεται σε ρίσκο. Μάλιστα, παρομοίασε την ανάγκη ρύθμισης με τους κανόνες οδικής ασφάλειας, εκτιμώντας ότι έως το 2027 θα υπάρχει ένα πλήρως εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε την αργοπορία των εταιρειών στον έλεγχο ηλικίας. Αναφέρθηκε στη δημιουργία του εργαλείου «Kids Wallet», εξηγώντας ότι επιτρέπει την επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη (άνω ή κάτω των 15 ετών) χωρίς τη διαρροή προσωπικών δεδομένων. Ο κ. Παπαστεργίου κατέστησε σαφές ότι από τις αρχές του 2027 η εφαρμογή μηχανισμών επαλήθευσης θα είναι υποχρεωτική για όλες τις πλατφόρμες, υπό ευρωπαϊκό συντονισμό.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υποστήριξε ότι η λύση βρίσκεται στον συνδυασμό περιορισμών και εκπαίδευσης. Ανέφερε ότι η απαγόρευση των κινητών στα σχολεία ενισχύεται, αλλά συμπλήρωσε πως καμία πρωτοβουλία δεν θα ευδοκιμήσει χωρίς τη σύμπνοια γονέων και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Connected Parents» για την επιμόρφωση 50.000 γονέων, επισημαίνοντας ότι η τεκμηριωμένη επεξήγηση προς τα παιδιά είναι το κλειδί για τη σωστή διαχείριση της ψηφιακής τους ταυτότητας.

Η εταιρική ευθύνη

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας Αχιλλέας Κανάρης

Ο Αχιλλέας Κανάρης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, τόνισε πως η εταιρεία, διαμορφώνοντας τις ψηφιακές υποδομές του μέλλοντος, αναγνωρίζει την ευθύνη της να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού ψηφιακού περιβάλλοντος για τους νεότερους χρήστες. Ως παράδειγμα, ανέφερε το ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών που έχει σχεδιάσει η Vodafone με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ευημερίας παιδιών και γονέων.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι η υπεύθυνη ψηφιακή ενηλικίωση αποτελεί συλλογική ευθύνη, εξηγώντας ότι η πολιτεία οφείλει να θέτει το πλαίσιο, οι εταιρείες να δημιουργούν τα απαραίτητα εργαλεία και οι γονείς να παρέχουν την κατάλληλη καθοδήγηση. Κατέληξε σημειώνοντας ότι στόχος δεν είναι ο αποκλεισμός της νέας γενιάς από τον ψηφιακό κόσμο, αλλά η διασφάλιση ότι οι νέοι θα μπορούν να κινούνται σε αυτόν με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.

Η συζήτηση, υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Αντριάνας Παρασκευοπούλου, ανέδειξε ότι η προστασία των ανηλίκων απαιτεί μια ολιστική και πολυεπίπεδη στρατηγική. Η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων (κυβέρνησης, τεχνολογικών κολοσσών, εκπαιδευτικών και οικογένειας) αναδείχθηκε ως ο κρισιμότερος παράγοντας για τη διασφάλιση ενός ψηφιακού μέλλοντος όπου η καινοτομία θα συμβαδίζει με την ασφάλεια και την ψυχική ισορροπία των παιδιών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στη Google
Vita.gr
Ο Χανταϊός χτύπησε και Χόλιγουντ: Τραγικό τέλος για διάσημο ζευγάρι – Ύπουλα συμπτώματα

Ο Χανταϊός χτύπησε και Χόλιγουντ: Τραγικό τέλος για διάσημο ζευγάρι – Ύπουλα συμπτώματα

Κόσμος
Ιράν: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ

Ιράν: Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Το ιδανικό δώρο για την Ημέρα της Μητέρας: Η επετειακή σειρά Dyson Red Velvet
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Το ιδανικό δώρο για την Ημέρα της Μητέρας: Η επετειακή σειρά Dyson Red Velvet

Η Ημέρα της Μητέρας είναι η ιδανική ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας με ένα δώρο. Φέτος, η σειρά Dyson Red Velvet έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του ξεχωριστού δώρου, προσφέροντας μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών

Σύνταξη
Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

Σχοινιάς 2028: Η «αναγέννηση» ενός Ολυμπιακού στολιδιού και το νέο στοίχημα της ελληνικής κωπηλασίας

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Σύνταξη
ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων
Τα Νέα της Αγοράς 04.05.26

ΠΟΜΕΝΣ: Μια πρωτοβουλία ζωής για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

Σύνταξη
Η PrivatSea και η Novamarine παρουσιάζουν το στρατηγικό τους όραμα για το σύγχρονο yachting
Τα Νέα της Αγοράς 02.05.26

Η PrivatSea και η Novamarine παρουσιάζουν το στρατηγικό τους όραμα για το σύγχρονο yachting

H PrivatSea και η Novamarine προχώρησαν πέρα από την απλή παρουσίαση νέων μοντέλων, αναδεικνύοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση για τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς yachting.

Σύνταξη
Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Η Betsson εντείνει την δράση της κατά του bullying

Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Σύνταξη
Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Το μοντέλο της JTI στην Ελλάδα: Επενδύσεις στην ακριτική περιφέρεια με διεθνή αντίκτυπο

Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Ναταλία Κάππα
Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις
Τα Νέα της Αγοράς 30.04.26

Betsson: Ολυμπιακός – Μονακό και Βαλένθια – Παναθηναϊκός πράξη δεύτερη με κορυφαίες Ενισχυμένες Αποδόσεις

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Μονακό για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας

Σύνταξη
Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»
Ο επίμονος φυσιοδίφης 05.05.26

Εκατοστά γενέθλια για τον Ντέιβιντ Ατένμπορο, τον παρουσιαστή που έγινε «φωνή της φύσης»

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα
Διεθνής Οικονομία 05.05.26

Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια» η ΕΕ για τους αμερικανικούς δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Ο Δήμαρχος Σπάρτης στην παρουσίαση των Διαχειριστικών σχεδίων για την προστασία και την ανάδειξη των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

Σύνταξη
Δήμαρχος Πάτμου στο in: Έχουμε σχέδιο ώστε το νησί να μην αντιμετωπίσει μελλοντικά θέματα επάρκειας νερού
Αυτοδιοίκηση 05.05.26

Δήμαρχος Πάτμου στο in: Έχουμε σχέδιο ώστε το νησί να μην αντιμετωπίσει μελλοντικά θέματα επάρκειας νερού

Ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτας Τσαμπαλάκης μίλησε στο in τόσο για την παράταση κήρυξης του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όσο και για το μέλλον σε σχέση με την επάρκεια των υδάτινων πόρων.

Σύνταξη
Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή
Ελλάδα 05.05.26 Upd: 13:57

«Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη, είναι κατάκτηση» - Η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή

Μετά από 27 χρόνια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνθηκε και πάλι στο ελληνικό Κοινοβούλιο, σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας - Τιμήθηκε με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής

Σύνταξη
Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού
Euroleague 05.05.26

Με… 8άδα η Μονακό στο Game 3 – Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι παίκτες ενόψει Ολυμπιακού

Η Μονακό έχει μείνει με ελάχιστους παίκτες διαθέσιμους μετά τους τραυματισμούς και τις απουσίες των Ντιαλό και Τάις – Ποιοι θα είναι στην… 8άδα για το Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν
Οικονομικές Ειδήσεις 05.05.26

Οι Έλληνες είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην ΕΕ – Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν

Σε ασφυκτικό κλοιό οι καταναλωτές στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα - Δεν κάνουν μεγάλες αγορές, δεν μπορούν να αποταμιεύσουν χρήματα για μια ώρα ανάγκης και δηλώνουν οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες – Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά
Ελλάδα 05.05.26

Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αναβαθμίζονται οι φοιτητικές εστίες – Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, αναφερόμενος στη σημαντική δωρεά για την αναβάθμιση των φοιτητικών εστιών, τόνισε ότι «η συνεχής αναβάθμιση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σύνταξη
Καταβολή επιδόματος σε γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο
Κοινωνική πολιτική 05.05.26

Καταβολή επιδόματος σε γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο

Νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον τεσσάρων μόνιμων ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Σύνταξη
Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Μπάσκετ 05.05.26

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)

Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Cookies