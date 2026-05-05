Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Near & Far Kastellorizo International Festival 2026: Echoing roots across the seas
Near & Far Kastellorizo International Festival 2026: Echoing roots across the seas

Στο ακριτικό Καστελλόριζο, για δεύτερη χρονιά, νότες και μελωδίες θα πλημμυρίσουν την ατμόσφαιρα και θα μαγέψουν τους τυχερούς που θα παρευρεθούν

Το εξαιρετικά επιτυχημένο Near & Far Kastellorizo International Festival, το μοναδικό φεστιβάλ στον κόσμο αφιερωμένο στην ελληνική διασπορά, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου 2026, μετατρέποντας το Καστελλόριζο σε ένα ζωντανό σημείο συνάντησης πολιτισμών, ανθρώπων και εμπειριών.

Πρόκειται για ένα τετραήμερο πολυθεματικό φεστιβάλ πολιτισμού, που γεφυρώνει το «Κοντά» με το «Μακριά», την Ελλάδα με τη διασπορά, το τοπικό με το διεθνές, την τέχνη με την κοινότητα. Η έμπνευση του Περικλή Κανάρη, ενός καλλιτέχνη με πολυετή καριέρα στη Νέα Υόρκη και διεθνή αναγνώριση, έγινε πραγματικότητα λόγω της επιμονής στο όραμά του να δώσει βήμα σε Έλληνες καλλιτέχνες που διαπρέπουν ανά τον κόσμο.

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση το 2025, η οποία, σύμφωνα με τις επίσημες αρχές του νησιού, σημείωσε ρεκόρ προσέλευσης σε πολιτιστικό γεγονός στην ιστορία του Καστελλόριζου, το Near & Far Kastellorizo International Festival επιστρέφει ενισχυμένο, με σαφή ταυτότητα και ακόμη πιο διευρυμένο πρόγραμμα.

Η περσινή διοργάνωση ξεχώρισε για την κορυφαία ποιότητα των συμμετεχόντων, τη συνάντηση διαφορετικών μουσικών κόσμων και, κυρίως, για τη συγκινητική συμμετοχή των παιδιών του νησιού –  μια παρακαταθήκη που συνεχίζεται και φέτος. Παράλληλα, η παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση μέσω της «Φωνής της Ελλάδας» (ΕΡΤ) άνοιξε το φεστιβάλ πέρα από τα γεωγραφικά του όρια, ενισχύοντας τη διεθνή του απήχηση.

Το 2026, το Near & Far Kastellorizo International Festival στοχεύει ακόμη πιο ψηλά και, φιλοδοξεί να μεταφέρει μέσω live streaming με εικόνα την εμπειρία του Καστελλόριζου σε πραγματικό χρόνο σε κοινό σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας νέες γέφυρες με την Ομογένεια και το διεθνές κοινό.

Ένα φεστιβάλ που ενώνει

Το Near & Far Kastellorizo International Festival αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα συνάντησης, όπου η τέχνη γίνεται αφορμή για σύνδεση: ανθρώπων, τόπων, γενεών. Ένας χώρος όπου το Καστελλόριζο δεν βρίσκεται στην άκρη, αλλά στο κέντρο ενός παγκόσμιου πολιτιστικού διαλόγου.

Με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα και τη διασπορά, και με ενεργό ρόλο της τοπικής κοινότητας, το Near & Far Kastellorizo International Festival συνεχίζει να χτίζει μια νέα πολιτιστική παράδοση – ζωντανή, συμμετοχική και εξωστρεφή.

Το Φεστιβάλ αποτελεί συνδιοργάνωση της Manolia Arts ΑΜΚΕ και του Δήμου Μεγίστης και τελεί υπό την αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου  Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το ιδανικό δώρο για την Ημέρα της Μητέρας: Η επετειακή σειρά Dyson Red Velvet
Η Ημέρα της Μητέρας είναι η ιδανική ευκαιρία να εκφράσουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας με ένα δώρο. Φέτος, η σειρά Dyson Red Velvet έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του ξεχωριστού δώρου, προσφέροντας μια εμπειρία περιποίησης υψηλών προδιαγραφών

Στρατηγική χορηγία της Alpha Bank για τον ελληνικό αθλητισμό – Έργα ουσίας στις εγκαταστάσεις της κωπηλασίας με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028

Η διάθεση φορητών απινιδωτών από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών-ΠΟΜΕΝΣ σε στρατόπεδα σε όλη τη χώρα συνεχίζεται από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να καλυφθεί σταδιακά κάθε στρατιωτική μονάδα

H PrivatSea και η Novamarine προχώρησαν πέρα από την απλή παρουσίαση νέων μοντέλων, αναδεικνύοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση για τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς yachting.

Η Betsson εντείνει τη δράση της κατά του bullying, ενισχύοντας τον δημόσιο διάλογο γύρω από ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει τον αθλητισμό, το εργασιακό περιβάλλον και συνολικά την καθημερινότητά μας

Από τη δημοσιονομική συνεισφορά του 1% των φορολογικών εσόδων έως την ανάδειξη της Ξάνθης σε διεθνή εξαγωγικό κόμβο, η εταιρεία ενισχύει την παραγωγική βάση της Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα ανάχωμα στο δημογραφικό μέσω της σταθερής απασχόλησης.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» τη Μονακό για το δεύτερο μεταξύ τους ματς στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των play-off της EuroLeague. Η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four. Εκεί, θα παίξει με τη νικήτρια του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Το δείπνο των πρωταθλητών: Οι «σπουδαίες ελληνικές βραδιές» για Αντετοκούνμπο, Καραλή και Κούζμα (pic)
Κάιλ Κούζμα, αδερφοί Αντετοκούνμπο και Εμμανουήλ Καραλής δείπνησαν σε παραλιακό εστιατόριο και ο Αμερικανός ήταν αυτός που έκανε την σχετική ανάρτηση στα social media.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή 1/5/2026 ότι θα αυξήσει τους δασμούς σε αυτοκίνητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% αυτήν την εβδομάδα από το προηγουμένως συμφωνημένο 15%, λέγοντας ότι η Ένωση δεν είχε συμμορφωθεί με την εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου πρωταγωνίστησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιώθηκε από το δικαστήριο για την παράνομη καθαίρεσή της αλλά η ΑΑΔΕ άσκησε έφεση - Νέα ερωτήματα από την ανακοίνωση της Αρχής

Με κόλπο που δεν περίμεναν ότι θα γίνει αντιληπτό επιχείρησαν μέλη του κυκλώματος που συνελήφθησαν στη Σκιάθο να περάσουν 13 κιλά ναρκωτικών στο νησί των Σποράδων.

Δύο εβδομάδες προτού η υπόθεσή τους φτάσει στα δικαστήρια, η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι αποφάσισαν να θάψουν το «τσεκούρι του πολέμου». Βέβαια η ζημιά έχει γίνει και για τους δύο

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει μια σειρά από μύθους και αλήθειες για τη ΔΕΗ, «για να ξέρει ο Έλληνας φορολογούμενος πού πάνε τα λεφτά του, αλλά να ξέρει και ο καταναλωτής γιατί δεν έχει φτηνό ρεύμα», σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός

«Δεκαέξι χρόνια μετά, η απώλειά τους γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της Δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά», σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έσπασαν την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, σε μια βραδιά που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμε διέλυσε ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA – Εύκολη νίκη των Νικς επί των Σίξερς στην Ανατολή.

