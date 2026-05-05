Τρίτη 05 Μαϊου 2026
05.05.2026 | 10:55
Νεκρός 47χρονος σε λεωφορείο ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάργα
Αποκαρδιωτικά στοιχεία: Μείωση πωλήσεων το Πάσχα για 4 στις 10 επιχειρήσεις
Οικονομία 05 Μαΐου 2026, 11:35

Αποκαρδιωτικά στοιχεία: Μείωση πωλήσεων το Πάσχα για 4 στις 10 επιχειρήσεις

Για πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις στην περιοχή της Αττικής η μείωση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025 ξεπέρασε ποσοστά της τάξεως του 20%

Αυτός ο καρκίνος απειλεί τους νέους – Στο στόχαστρο οι κάτω των 45

Μείωση πωλήσεων είχαν 4 στους 10 επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του φετινού Πάσχα, ένα αποτέλεσμα που αντανακλά τη γενικότερη επιβράδυνση της αγοράς, ενώ χαρακτηριστική είναι η στροφή των καταναλωτών σε φθηνότερα προϊόντα.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, από την έρευνα προκύπτει ότι οι πωλήσεις της Πασχαλινής περιόδου στην Αττική παρουσιάζουν πτώση σε σύγκριση με το 2025, στοιχείο το οποίο
συνδέεται με τις γενικότερες τάσεις της αγοράς που καταγράφονται συνολικά για το πρώτο τετράμηνο του 2026. Σε ετήσια βάση, το 41% των επιχειρήσεων αναφέρει μείωση πωλήσεων το 2026.

Για πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις στην περιοχή της Αττικής η μείωση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025 ξεπέρασε ποσοστά της τάξεως του 20%, καταγράφοντας επίσης υψηλότερα ποσοστά μείωσης και από το σύνολο του δείγματος.

Το μέγεθος της αύξησης για όσες επιχειρήσεις της Αττικής δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025 είναι μικρό αφού το 62% από αυτές παρουσίασε αύξηση της τάξης του 1%-10%.

Επιπλέον η περίοδος υψηλότερης αγοραστικής κίνησης στην περιοχή της Αττικής αποτέλεσε το διάστημα πριν την Μεγάλη Εβδομάδα. Τα στοιχεία αυτά αντανακλούν τις
σημαντικές προκλήσεις που καλούνται να υπερβούν οι εμπορικές επιχειρήσεις της περιφέρειας.

Τα φθηνότερα προϊόντα, τόσο στην Αττική, όσο, κυρίως, στην υπόλοιπη επικράτεια είναι αυτά που προτιμήθηκαν περισσότερο, επιβεβαιώνοντας μια στροφή προς πιο
οικονομικά ασφαλείς επιλογές.

Στην ίδια έρευνα αποτυπώνεται ο ατελής ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, καθώς, αν και η χρήση καρτών κυριαρχεί ξεκάθαρα, με 77% των συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας τη στροφή στις ηλεκτρονικές πληρωμές, το ψηφιακό κανάλι των πωλήσεων παρουσιάζει υστέρηση αφού μόνο το 38% των επιχειρήσεων της Αττικής διαθέτει τη δυνατότητα πωλήσεων εξ αποστάσεως.

Σε δήλωση του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισημαίνει:

«Η εκτίμηση μας για χαμηλότερη κίνηση στην αγορά κατά την πασχαλινή περίοδο, συγκριτικά με πέρσι, επιβεβαιώνεται μέσα και από τα ευρήματα της νέας μεγάλης έρευνας του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για λογαριασμό του ΕΕΑ. Η άνοδος του πληθωρισμού και η παρατεταμένη ακρίβεια, κυρίως λόγω των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή, συρρικνώνουν διαρκώς το εισόδημα των πολιτών και περιορίζουν την αγοραστική τους δυνατότητα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης. Πρόκειται αναμφίβολα για μία δυσάρεστη εξέλιξη για όλο τον εμπορικό κόσμο. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας βλέπουν να αυξάνεται διαρκώς το λειτουργικό τους κόστος και να περιορίζεται ο τζίρος τους, είναι κάτι παραπάνω από επιβεβλημένες κάποιες στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Μπορεί ονομαστικά να έχουν ανέβει μισθοί και συντάξεις, όμως η πραγματική αγοραστική δυνατότητα των καταναλωτών έχει μειωθεί. Τα τελευταία μέτρα στήριξης δίνουν μία ανακούφιση σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας όμως απαιτούνται πιο δραστικές κινήσεις για τη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση των ΜμΕ. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις, όπως μείωση των έμμεσων φόρων, έστω και για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατάργηση φορολογικών υποχρεώσεων που υπάρχουν από τα χρόνια των μνημονίων, ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ουσιαστικές ρυθμίσεις για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους που απειλεί τη βιωσιμότητα ΜμΕ και επαγγελματιών».

