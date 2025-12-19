Χιλιάδες χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην πλατφόρμα YouTube, παγκοσμίως και στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, πάνω από 145.000 χρήστες της πλατφόρμας streaming αναφέρουν προβλήματα στο Downdetector, με τα κύρια προβλήματα να φαίνεται να προέρχονται από την ίδια την πλατφόρμα, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.

Οι περισσότεροι χρήστες βλέπουν την παρακάτω εικόνα στις οθόνες τους, όταν προσπαθούν να συνδεθούν: