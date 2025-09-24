science
24.09.2025 | 19:59
Σεισμός στην Αττική – Στην Κηφισιά το επίκεντρο
Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές
Τεχνολογία 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:57

Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές

Συντηρητικοί influencers, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ, πιέζουν για επιστροφή συντηρητικών φωνών στα κοινωνικά δίκτυα. Υποστηρίζουν ότι με τους περιορισμούς για παραπληροφόρηση «φιμώνουν» δεξιές φωνές.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το YouTube θα προσφέρει στους δημιουργούς που είχαν απαγορευθεί για παραβίαση των πολιτικών περί παραπληροφόρησης, έναν τρόπο να επανενταχθούν στην πλατφόρμα streaming. Το σχέδιο αφορά δημιουργούς που είχαν μπλοκαριστεί για παραβίαση των πολιτικών σχετικά με την πανδημία Covid-19 και παραπληροφόρηση σχετικά με τις εκλογές.

Σύμφωνα με τη μητρική εταιρεία του YouTube, Alphabet, οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν πλέον.

Η ανακοίνωση έγινε επισήμως με επιστολή προς την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι δικηγόροι της Alphabet δήλωσαν ότι η απόφαση να επαναφέρει απαγορευμένους λογαριασμούς αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας στην ελευθερία του λόγου. Είπαν επίσης ότι η εταιρεία εκτιμά τις συντηρητικές φωνές στην πλατφόρμα της και αναγνωρίζει την εμβέλειά τους και τον σημαντικό ρόλο τους στον πολιτικό διάλογο.

«Ανεξάρτητα από την πολιτική ατμόσφαιρα, το YouTube θα συνεχίσει να επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση στην πλατφόρμα του, ιδίως όσον αφορά ζητήματα που υπόκεινται σε πολιτική συζήτηση», αναφέρεται στην επιστολή.

Πιέσεις Τραμπ

Η κίνηση αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά από ανακλήσεις εποπτείας περιεχομένου από εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες κατέστειλαν ψευδείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά τις εκλογές του 2020. Ωστόσο, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους συντηρητικούς που υποστηρίζουν ότι κατέπνιξαν παράνομα τις δεξιές φωνές.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι, επιδιώκουν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο. Πολλοί εξ αυτών έκαναν δωρεές με πολύ μεγάλα ποσά στην προεκλογική του εκστρατεία και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στην Ουάσιγκτον.

Οι «κλεμμένες εκλογές» και οι «θεραπείες Covid»

Το YouTube το 2023 ακύρωσε σταδιακά την πολιτική του να αφαιρεί περιεχόμενο που ισχυρίζεται ψευδώς ότι οι εκλογές του 2020 ή άλλες προηγούμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ αμαυρώθηκαν από «ευρεία απάτη, σφάλματα ή δυσλειτουργίες».

Ένα χρόνο αργότερα, απέσυρε τους περιορισμούς περιεχομένου για την ασθένεια Covid-19, επιτρέποντας τη συζήτηση διαφόρων θεραπειών για την ασθένεια. Η παραπληροφόρηση για την Covid-19 εμπίπτει πλέον στην ευρύτερη πολιτική ιατρικής παραπληροφόρησης του YouTube.

Μεταξύ των δημιουργών που είχαν αποκλειστεί από το YouTube ήταν εξέχοντες συντηρητικοί influencers, συμπεριλαμβανομένου του Νταν Μποντζίνο, ο οποίος τώρα έχει διοριστεί αναπληρωτής διευθυντής του FBI.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζιμ Τζόρνταν, και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου έχουν πιέσει τις εταιρείες τεχνολογίας να ανατρέψουν τις πολιτικές ελέγχου περιεχομένου που δημιουργήθηκαν υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και κατηγόρησαν την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι ασκεί αθέμιτα την εξουσία της πάνω στις εταιρείες για να αποτρέψει τον νόμιμο διαδικτυακό λόγο.

Για χάρη της ελευθερίας του λόγου

Οι δικηγόροι της Alphabet ισχυρίστηκαν ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν «πραγματοποίησαν επανειλημμένες και συνεχείς ενέργειες ενημέρωσης» για να εξαναγκάσουν την εταιρεία να αφαιρέσει βίντεο από το YouTube που σχετίζονται με την πανδημία και δεν παραβίαζαν τις πολιτικές της εταιρείας.

«Είναι απαράδεκτο και λάθος όταν οποιαδήποτε κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης Μπάιντεν, προσπαθεί να υπαγορεύσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία ελέγχει το περιεχόμενο, και η Εταιρεία έχει αγωνιστεί σταθερά ενάντια σε αυτές τις προσπάθειες με βάση την Πρώτη Τροπολογία» (ελευθερία του λόγου), ανέφερε η επιστολή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι πίεζε τους υπαλλήλους να λογοκρίνουν περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, κατηγόρησε το FBI ότι εξανάγκασε παράνομα το Twitter πριν από τη θητεία του να καταστείλει μια ιστορία για τον Χάντερ Μπάιντεν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο πέρυσι τάχθηκε υπέρ της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν σε μια διαμάχη με πολιτείες υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών σχετικά με το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να καταπολεμήσει αμφιλεγόμενες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε θέματα όπως η COVID-19 και η ασφάλεια των εκλογών.

Σύνταξη
Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»
24.09.25

Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»

Συνέντευξη παραχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε γαλλικό ενημερωτικό μέσο, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και την στάση της Ρωσίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
24.09.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί
24.09.25

Γαλλία: Τα συνδικάτα ανακοίνωσαν νέα απεργία στις 2 Οκτωβρίου – Άκαρπη η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Λεκορνί

Τα συνδικάτα στη Γαλλία, την Παρασκευή, είχαν δώσει τελεσίγραφο στον πρωθυπουργό διάρκειας 5 ημερών, για να απαντήσει στα αιτήματά τους. Διαφορετικά, είχαν προαναγγείλει νέα απεργιακή κινητοποίηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν
24.09.25

Ρωσία και Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών στο Ιράν

Σύμφωνα με το Ιράν, το σχέδιο προβλέπει κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της Τεχεράνης είναι να εξασφαλίσει έως το 2040 ισχύ πυρηνικής ενέργειας 20 γιγαβάτ.

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες
24.09.25

Ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας – Νεκρός ο δράστης και τουλάχιστον 2 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Ντάλας, σε εγκαταστάσεις της ICE, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι νεκρός, ενώ τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Σύνταξη
ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο
24.09.25

ΗΠΑ εναντίον Κίνας: Όταν η εθνική ασφάλεια μπλέκει ιδιώτες και γίνεται… έσοδο

Ορισμένες ενέργειες προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως η προώθηση εξαγωγών και η επιστημονική συνεργασία, μπορούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Βρετανία: Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα αεροδρόμια
24.09.25

Συνελήφθη 40χρονος για την κυβερνοεπίθεση στο Χίθροου και άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Η έρευνα για την κυβερνοεπίθεση παραμένει σε εξέλιξη» αναφέρει η NCA, ενώ η Collins Aerospace προτρέπει τις αεροπορικές να συνεχίσουν για άλλη μία εβδομάδα τη χρήση χειροκίνητου check-in

Σύνταξη
Παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας
24.09.25

Η Μαδρίτη κατηγορεί τη Μόσχα για παρεμβολές στο GPS του αεροσκάφους που μετέφερε την υπ. Άμυνας της Ισπανίας

Το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Βαλτική, μεταφέροντας την υπουργό Ρόμπλες στη Λιθουανία στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στα ισπανικά στρατεύματα που έχουν τοποθετηθεί στη χώρα.

Σύνταξη
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
24.09.25

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών
24.09.25

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν έφοδοι των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιόσια .

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»
24.09.25

Sean «Diddy» Combs: Πρώην στυλίστας του ράπερ τον κατηγορεί για «σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση»

Οι κατηγορίες του πρώην στυλίστα του Diddy περιλαμβάνουν «αναγκαστικά τεστ αφοσίωσης, χειραγώγηση, παρενόχληση, επιθέσεις, βία, καταναγκαστική εργασία, αλλά και απειλές τραυματισμού ή θανάτου»

Σύνταξη
Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»
24.09.25

Μακρόν: Χωρίς διάθεση για επίτευξη ειρήνης ο Πούτιν – Η Ρωσία «αποσταθεροποιητική δύναμη για όλη την Ευρώπη»

Συνέντευξη παραχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε γαλλικό ενημερωτικό μέσο, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία και την στάση της Ρωσίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ
24.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
24.09.25

Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήθελε να θέσει σε κίνδυνο τις Συμφωνίες του Αβραάμ, που εξασφάλισαν τη βελτίωση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)
24.09.25

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)

Με ηγέτη τον Μεχντί Ταρέμι που πέτυχε και τα δύο γκολ του Ολυμπιακού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», οι Πειραιώτες νίκησαν 2-1 τον Αστέρα για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
24.09.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 5.

Σύνταξη
Κ. Μητσοτάκης: Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών
24.09.25

Σκέψεις για απαγόρευση των social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Την πιθανότητα να τεθεί όριο ηλικίας για τη χρήση των social media ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη, σε εκδήλωση με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός
24.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΑΕΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 3.

Σύνταξη
Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση
24.09.25

Ζελένσκι στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει» – Αναγκαία η συλλογική δράση

Στο βήμα βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για κοινή δράση με στόχο την αντιμετώπιση των πολεμικών συγκρούσεων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη
24.09.25

Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά – 24ωρη απεργία από τα μεσάνυχτα για τον θάνατο του 20χρονου ναύτη

Τα δύο ναυτεργατικά σωματεία, νωρίτερα είχαν προκηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία στο συγκεκριμένο πλοίο, δηλώνοντας ότι «έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά».

Σύνταξη
Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια
24.09.25

Κλαούντια Καρντινάλε – Ο άγνωστος γιος που παρουσίαζε ως τον «μικρό της αδερφό» για χρόνια

Από το top three των μεγάλων θρύλων του ιταλικού κινηματογράφου, μόνο η Σοφία Λόρεν αντιστέκεται, η οποία μόλις συμπλήρωσε τα 91 χρόνια της. Η Τζίνα Λολομπρίτζιτα απεβίωσε πριν από δύο χρόνια στα 96 της και η Κλαούντια Καρντινάλε έφυγε στις 23 Σεπτεμβρίου από τη ζωή, στα 87 της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας
24.09.25

ΚΕΔ: Τα κρυφά της διαιτησίας

Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν για να γίνουν βήματα από την ΚΕΔ προς τη διαφάνεια της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
