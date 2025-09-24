Το YouTube ανοίγει ξανά τα κανάλια που είχαν απαγορευτεί για παραπληροφόρηση για Covid και εκλογές

Το YouTube θα προσφέρει στους δημιουργούς που είχαν απαγορευθεί για παραβίαση των πολιτικών περί παραπληροφόρησης, έναν τρόπο να επανενταχθούν στην πλατφόρμα streaming. Το σχέδιο αφορά δημιουργούς που είχαν μπλοκαριστεί για παραβίαση των πολιτικών σχετικά με την πανδημία Covid-19 και παραπληροφόρηση σχετικά με τις εκλογές.

Σύμφωνα με τη μητρική εταιρεία του YouTube, Alphabet, οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν πλέον.

Η ανακοίνωση έγινε επισήμως με επιστολή προς την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων. Οι δικηγόροι της Alphabet δήλωσαν ότι η απόφαση να επαναφέρει απαγορευμένους λογαριασμούς αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας στην ελευθερία του λόγου. Είπαν επίσης ότι η εταιρεία εκτιμά τις συντηρητικές φωνές στην πλατφόρμα της και αναγνωρίζει την εμβέλειά τους και τον σημαντικό ρόλο τους στον πολιτικό διάλογο.

«Ανεξάρτητα από την πολιτική ατμόσφαιρα, το YouTube θα συνεχίσει να επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση στην πλατφόρμα του, ιδίως όσον αφορά ζητήματα που υπόκεινται σε πολιτική συζήτηση», αναφέρεται στην επιστολή.

Πιέσεις Τραμπ

Η κίνηση αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά από ανακλήσεις εποπτείας περιεχομένου από εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες κατέστειλαν ψευδείς πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά τις εκλογές του 2020. Ωστόσο, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους συντηρητικούς που υποστηρίζουν ότι κατέπνιξαν παράνομα τις δεξιές φωνές.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι, επιδιώκουν να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο. Πολλοί εξ αυτών έκαναν δωρεές με πολύ μεγάλα ποσά στην προεκλογική του εκστρατεία και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις στην Ουάσιγκτον.

Οι «κλεμμένες εκλογές» και οι «θεραπείες Covid»

Το YouTube το 2023 ακύρωσε σταδιακά την πολιτική του να αφαιρεί περιεχόμενο που ισχυρίζεται ψευδώς ότι οι εκλογές του 2020 ή άλλες προηγούμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ αμαυρώθηκαν από «ευρεία απάτη, σφάλματα ή δυσλειτουργίες».

Ένα χρόνο αργότερα, απέσυρε τους περιορισμούς περιεχομένου για την ασθένεια Covid-19, επιτρέποντας τη συζήτηση διαφόρων θεραπειών για την ασθένεια. Η παραπληροφόρηση για την Covid-19 εμπίπτει πλέον στην ευρύτερη πολιτική ιατρικής παραπληροφόρησης του YouTube.

Μεταξύ των δημιουργών που είχαν αποκλειστεί από το YouTube ήταν εξέχοντες συντηρητικοί influencers, συμπεριλαμβανομένου του Νταν Μποντζίνο, ο οποίος τώρα έχει διοριστεί αναπληρωτής διευθυντής του FBI.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζιμ Τζόρνταν, και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου έχουν πιέσει τις εταιρείες τεχνολογίας να ανατρέψουν τις πολιτικές ελέγχου περιεχομένου που δημιουργήθηκαν υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και κατηγόρησαν την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι ασκεί αθέμιτα την εξουσία της πάνω στις εταιρείες για να αποτρέψει τον νόμιμο διαδικτυακό λόγο.

Για χάρη της ελευθερίας του λόγου

Οι δικηγόροι της Alphabet ισχυρίστηκαν ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν «πραγματοποίησαν επανειλημμένες και συνεχείς ενέργειες ενημέρωσης» για να εξαναγκάσουν την εταιρεία να αφαιρέσει βίντεο από το YouTube που σχετίζονται με την πανδημία και δεν παραβίαζαν τις πολιτικές της εταιρείας.

«Είναι απαράδεκτο και λάθος όταν οποιαδήποτε κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης Μπάιντεν, προσπαθεί να υπαγορεύσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία ελέγχει το περιεχόμενο, και η Εταιρεία έχει αγωνιστεί σταθερά ενάντια σε αυτές τις προσπάθειες με βάση την Πρώτη Τροπολογία» (ελευθερία του λόγου), ανέφερε η επιστολή.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι πίεζε τους υπαλλήλους να λογοκρίνουν περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Ο Έλον Μασκ, ιδιοκτήτης της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, κατηγόρησε το FBI ότι εξανάγκασε παράνομα το Twitter πριν από τη θητεία του να καταστείλει μια ιστορία για τον Χάντερ Μπάιντεν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο πέρυσι τάχθηκε υπέρ της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν σε μια διαμάχη με πολιτείες υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών σχετικά με το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να καταπολεμήσει αμφιλεγόμενες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε θέματα όπως η COVID-19 και η ασφάλεια των εκλογών.