Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
O Αρκάς και σήμερα με πολύ χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τον παππού και τη γιαγιά να συζητούν σε έντονο ύφος:
-Θυμάσαι τότε που έφυγες με εκείνη τη σιχσμένη την ξανθιά; Αν την είχα τώρα μπροστά μου θα τη σκότωνα.
-Τη μισείς ακόμα μετά από τόσα χρόνια;
Ναι, γιατί σε παράτησε και ξαναγύρισες.
- Κρήτη: Εντοπίστηκε πλοίο με πάνω από 500 μετανάστες
- Βαθιά ρήξη στις σχέσεις των διαιτητών Σιδηρόπουλου, Φωτιά (pic)
- Ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι Polkar σε μια πρωτοχρονιάτικη εμφάνιση στο Block 33
- ΗΠΑ: Βρέθηκε νεκρός ο ύποπτος για τους φονικούς πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Μπράουν
- Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
- Τι αλλάζει με το επίδομα ανεργίας: Πώς θα υπολογίζεται με βάση τα χρόνια ασφάλισης
- Οδηγός επιβίωσης: Πως να διαχειριστείς τις άβολες συζητήσεις
- ΕΥΔΑΠ: Έρχονται αυξήσεις «φωτιά» στα τιμολόγια νερού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις