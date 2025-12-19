Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τον παππού και τη γιαγιά να συζητούν σε έντονο ύφος:

-Θυμάσαι τότε που έφυγες με εκείνη τη σιχσμένη την ξανθιά; Αν την είχα τώρα μπροστά μου θα τη σκότωνα.

-Τη μισείς ακόμα μετά από τόσα χρόνια;

Ναι, γιατί σε παράτησε και ξαναγύρισες.