Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ξεχωριστό χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τους λύκους να λένε μεταξύ τους την ιστορία με τον βοσκό και το λύκο:
-Βοσκός, Βοσκόοος
-Πάλι τα ίδια, ο ψεύταρος
-Χες τον, δεν τη ξαναπατάμε!
Το σημερινό σκίτσο
