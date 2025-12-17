Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του μας δείχνει τους λύκους να λένε μεταξύ τους την ιστορία με τον βοσκό και το λύκο:

-Βοσκός, Βοσκόοος

-Πάλι τα ίδια, ο ψεύταρος

-Χες τον, δεν τη ξαναπατάμε!

Το σημερινό σκίτσο