Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς μας στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με πολύ χιούμορ.
Ο Αρκάς σήμερα μας δείχνει τον παππού και τη γιαγιά να στέλνουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη.
Έτσι λοιπόν λέει ο άνδρας: «Και θέλω επίσης ένα μετρητή σακχάρου κα ιένα πιεσόμετρο.»
Και η γιαγιά σχολιάζει: «Μεγάλωσε πια, καιρός να του πω ότι δεν υπάρχει Αϊ Βασίλης.
Το σημερινό σκίτσο
- Γαλλία: Έκρηξη σε πολυκατοικία κοντά στη Λιόν – Σκοτώθηκαν δύο παιδιά
- UEFA: Το ευρωπαϊκό μπλακ άουτ των Ελλήνων διαιτητών
- «Think Out of the Box» Gifts: Δώρα που θα κερδίσουν τις εντυπώσεις
- Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
- Το πρώτο ταξίδι Τσίπρα για τη νέα Ιθάκη – Η Πάτρα ο πρώτος σταθμός του νέου φορέα
- Καρυοθραύστης, το μιούζικαλ των Χριστουγέννων: Επέστρεψε στο Θέατρο Βέμπο
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παγίδα που έστησε στην Εξεταστική και σε ΜΜΕ ο «Φραπές» παίζοντας με τα παρατσούκλια
- «Καμπανάκι» για την Ευρώπη; – Το «δόγμα Τραμπ» και η ακροδεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις