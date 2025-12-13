Αρκάς: Το γράμμα στον Αη Βασίλη

Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει την παρέα παιδιών που θέλουν να γράψουν γράμμα στον Αη Βασίλη.

Ο διάλογος έχει ως εξής:

-Αποστόλη, θα με βοηθήσεις κι εμένα να γλάψω γλάμμα στον Άγιο Βασίλη;

-Αμέ, τι θέλεις να του γράψεις;

-Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, όλο το χλόνο ήμουν πολύ καλό παιδί και άκουγα τη μαμά μου, για αυτό φέτος, αντί για άλλο δώλο, θέλω να μου φέλεις το λο για να μπολώ κι εγώ να το έλω σωστά όπως τα άλλα παιδάκια.

Επίσης, αν μπολείς, φέλε και το σίγμα στον φίλο μου τον Θανασάκη, για να μπολεί κι αυτός να μιλάει ωλαία»

-Α θτο καλό

θυγκινήθηκα.»

Το σημερινό σκίτσο