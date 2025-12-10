Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς στέλνει μια γιορτινή διάθεση.
- Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις - Τοπικές βροχές στην Κρήτη
- Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
- Το άρθρο 86 και τα εμπόδια στην απονομή δικαιοσύνης - Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου έναντι διατάξεων
- Τραγωδία στην Κίνα: 12 νεκροί από φωτιά σε 4ώροφη πολυκατοικία
Ο Αρκάς σε γιορτινό κλίμα.
Βλέπουμε τον Θανασάκη να συζητά με τον φιλο του.
«Θανασάκη, στολίσατε το δέντρο;»
Και εκείνος απαντά:
«Ου, τώρααα, από πέρυθ», απαντά εκείνος.
Και συνεχίζοντας λέει: «Αλλά η μαμά μου λέει ότι φέτοθ, όθο και να κλαίω, θα το κθετολίθουμε μετά τις γιορτέθ»
Το σημερινό σκίυσο
- Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Κρήτης – Οι επόμενες κινήσεις τους
- Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
- Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
- Ζωγράφου: Για το φλας ο άγριος ξυλοδαρμός του οδηγού λεωφορείου – Άφαντος ο δράστης της επίθεσης
- Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
- Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
- Το ΕΣΥ σε οριακό σημείο αντοχής – Τι οδήγησε στην αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας
- Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις