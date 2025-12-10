magazin
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης

Ο Αρκάς στέλνει μια γιορτινή διάθεση.

Ο Αρκάς σε γιορτινό κλίμα.

Βλέπουμε τον Θανασάκη να συζητά με τον φιλο του.

«Θανασάκη, στολίσατε το δέντρο;»

Και εκείνος απαντά:

«Ου, τώρααα, από πέρυθ», απαντά εκείνος.

Και συνεχίζοντας λέει: «Αλλά η μαμά μου λέει ότι φέτοθ, όθο και να κλαίω, θα το κθετολίθουμε μετά τις γιορτέθ»

Το σημερινό σκίυσο

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
