Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Την καλημέρα του μάς λέει –όπως κάθε μέρα– ο αγαπημένος σκιτσογράφος Αρκάς, σχολιάζοντας με τον γνώριμο, λεπτό και καίριο σαρκασμό του τις συνήθειες της ψηφιακής εποχής.

Στο σημερινό σκίτσο, ο δημιουργός τοποθετεί στο κάδρο έναν μαθητή, ο οποίος έχει μπροστά του ένα ανοιχτό βιβλίο. Μοιάζει έτοιμος να διαβάσει, αλλά η στάση του σώματός του προδίδει πως κάτι δεν πάει όπως το περίμενε. Τα μάτια του είναι καρφωμένα στη σελίδα με απορία, σαν να αντικρίζει ένα παράξενο, ίσως και αρχαϊκό αντικείμενο.

Κι εκεί αποκαλύπτεται η αιχμή του Αρκά: ο μικρός, πλήρως εξοικειωμένος με τον κόσμο των οθονών και των εφαρμογών, επιχειρεί να μεταχειριστεί το βιβλίο σαν ψηφιακή συσκευή. Αντί να γυρίσει σελίδα, προσπαθεί… να σκρολάρει. Το δάχτυλο κάνει την κίνηση προς τα πάνω, αλλά φυσικά τίποτα δεν συμβαίνει. Η τεχνολογία, που έχει γίνει δεύτερη φύση για τα παιδιά, συγκρούεται κωμικά με την παραδοσιακή ανάγνωση.

Αντιμέτωπος με τη «σιωπή» του χαρτιού, ο μαθητής ξεστομίζει την αφοπλιστικά αφελή αλλά και απολύτως χαρακτηριστική ατάκα: «Πώς σκρολάρεις σ’ αυτό το πράγμα;»

Μια γενιά χωρίς βιβλία

Με μία μόνο φράση, ο Αρκάς καταγράφει το χάσμα που δημιουργεί η καθημερινή χρήση των κινητών στη σχέση των νέων με το βιβλίο.

Το σκίτσο λειτουργεί σαν μικρός καθρέφτης της πραγματικότητας: μια γενιά που έμαθε να ενημερώνεται, να ψυχαγωγείται και να επικοινωνεί με την κίνηση του αντίχειρα, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη στατικότητα του έντυπου κόσμου.

Χωρίς να χρειαστεί ούτε δεύτερο καρέ, ο Αρκάς υπενθυμίζει, με χιούμορ και ευαισθησία, πως η τεχνολογία αλλάζει ακόμη και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πιο απλά πράγματα — ακόμη κι ένα βιβλίο.