magazin
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
06.12.2025 | 22:56
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Τι λένε στο in οι σεισμολόγοι
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής
Social 07 Δεκεμβρίου 2025 | 09:15

Αρκάς: Η καλημέρα της Κυριακής

Με το γνώριμο χιούμορ του, ο Αρκάς σχολιάζει την ψηφιακή καθημερινότητα των παιδιών, παρουσιάζοντας έναν μαθητή που μπερδεύει το βιβλίο με το κινητό

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Spotlight

Την καλημέρα του μάς λέει –όπως κάθε μέρα– ο αγαπημένος σκιτσογράφος Αρκάς, σχολιάζοντας με τον γνώριμο, λεπτό και καίριο σαρκασμό του τις συνήθειες της ψηφιακής εποχής.

Στο σημερινό σκίτσο, ο δημιουργός τοποθετεί στο κάδρο έναν μαθητή, ο οποίος έχει μπροστά του ένα ανοιχτό βιβλίο. Μοιάζει έτοιμος να διαβάσει, αλλά η στάση του σώματός του προδίδει πως κάτι δεν πάει όπως το περίμενε. Τα μάτια του είναι καρφωμένα στη σελίδα με απορία, σαν να αντικρίζει ένα παράξενο, ίσως και αρχαϊκό αντικείμενο.

Κι εκεί αποκαλύπτεται η αιχμή του Αρκά: ο μικρός, πλήρως εξοικειωμένος με τον κόσμο των οθονών και των εφαρμογών, επιχειρεί να μεταχειριστεί το βιβλίο σαν ψηφιακή συσκευή. Αντί να γυρίσει σελίδα, προσπαθεί… να σκρολάρει. Το δάχτυλο κάνει την κίνηση προς τα πάνω, αλλά φυσικά τίποτα δεν συμβαίνει. Η τεχνολογία, που έχει γίνει δεύτερη φύση για τα παιδιά, συγκρούεται κωμικά με την παραδοσιακή ανάγνωση.

Αντιμέτωπος με τη «σιωπή» του χαρτιού, ο μαθητής ξεστομίζει την αφοπλιστικά αφελή αλλά και απολύτως χαρακτηριστική ατάκα: «Πώς σκρολάρεις σ’ αυτό το πράγμα;»

Μια γενιά χωρίς βιβλία

Με μία μόνο φράση, ο Αρκάς καταγράφει το χάσμα που δημιουργεί η καθημερινή χρήση των κινητών στη σχέση των νέων με το βιβλίο.

Το σκίτσο λειτουργεί σαν μικρός καθρέφτης της πραγματικότητας: μια γενιά που έμαθε να ενημερώνεται, να ψυχαγωγείται και να επικοινωνεί με την κίνηση του αντίχειρα, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη στατικότητα του έντυπου κόσμου.

Χωρίς να χρειαστεί ούτε δεύτερο καρέ, ο Αρκάς υπενθυμίζει, με χιούμορ και ευαισθησία, πως η τεχνολογία αλλάζει ακόμη και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τα πιο απλά πράγματα — ακόμη κι ένα βιβλίο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

Ιδιωτικό χρέος: Οι ρυθμίσεις και ο γρίφος του εξωδικαστικού 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Business
AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Zootopia 2: Σινεμά στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς
Βίντεο 07.12.25

Zootopia 2: Σινεμά στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς

Κινηματογράφοι σε όλη την Κίνα άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά για… σκυλιά, διοργανώνοντας πρωτότυπες «pets-only» προβολές του Zootopia 2 που έγιναν παγκόσμιο viral και έσπασαν κάθε ρεκόρ στα ταμεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία
Το κοινό γεύμα  06.12.25

Η Κέιτι Πέρι επισημοποιεί τη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τρυντώ – Το ταξίδι στην Ιαπωνία

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Κέιτι Πέρι στην Ιαπωνία, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τζάστιν Τρυντώ σε ένα δείπνο με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Φούμιο Κισίντα.

Σύνταξη
«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους
«Προσπάθησε» 06.12.25

«Ζήτημα ζωής ή θανάτου» – Ακρωτηριασμός για τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ – Η θυελλώδης σχέση τους

Σε σοβαρή κατάσταση φέρεται να νοσηλεύεται στις Φιλιππίνες ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ακρωτηριασμό του ποδιού του με τη Δούκισσα να μιλάει μέσω εκπροσώπου γαι το περιστατικό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της
MAGA 06.12.25

«Το κάνουν επίτηδες»: Η Σίντνεϊ Σουίνι ντύθηκε Mαρ-α-Λάγκο και όλοι λένε το ίδιο για την μεταμφίεση της

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να διχάζει με την εμφάνιση και τις πολιτικές της ππεποιθήσεις συλλέγοντας αμφιλεγόμενες στιγμές με αποκορύφωμα το look της στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον, το οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως ξεκάθαρη «συντηρητική δήλωση»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;
Φωτογραφίες 06.12.25

Τι έκαναν οι Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι με τον Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του, Γιούκο;

«Χαίρομαι που η φιλία μας συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο», σχολίασε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας για την συνάντησή του με τον Τζάστιν Τριντό

Σύνταξη
Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό
«Ψοφάτε να πάτε» 05.12.25

Γιατί το ότι έχω δουλέψει σε πανηγύρι θεωρείται κάτι κακό; Η Κόνι Μεταξά απαντά στον Τάσο Ξιαρχό

«Εσείς όλοι δεν τρέχετε το καλοκαίρι να βρείτε πανηγύρι όπου πάτε; Και κάποιοι από σας πηγαίνετε αλλά δεν ανεβάζετε στόρι γιατί ντρέπεστε. Στην πραγματικότητα όμως, ψοφάτε να πάτε στα πανηγύρια», είπε μεταξύ άλλων η Κόνι Μεταξά

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Fizz 05.12.25

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκαλύπτει τον λόγο για τον οποίο άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

«Πάντα χρησιμοποιούσα το όνομα Κίμπερλι, μέχρι που υπογράψαμε για να συμμετάσχουμε στο ριάλιτι σόου 'Keeping Up with the Kardashians'», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Time η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Culture Live 07.12.25

Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Νέο ντοκιμαντέρ του BBC αποκαλύπτει τη διπλή ζωή της Τζασβίν Σάνγκα, της γυναίκας που συνδέθηκε με την υπόθεση κεταμίνης και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, μέσα από μαρτυρίες φίλων που μιλούν για πρώτη φορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
Champions League 07.12.25

Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα - Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Καϊράτ (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σύνταξη
Κρήτη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 18 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και παιδιά
Ακυβέρνητη λέμβος 07.12.25

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 18 μετανάστες στην Κρήτη, μεταξύ των οποίων και παιδιά

Η λέμβος έπλεε ακυβέρνητη νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη - Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα, από κακουχίες και ασιτία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες – «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο
Κυριακάτικη ανάρτηση 07.12.25

Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες από Μητσοτάκη - «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο

Θορυβημένος από τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις αναφέροντας ότι ομαλοποιούνται οι πληρωμές. Καλεί ξανά σε διάλογο, με τους δικούς του όρους και σπεύδει να χαρακτηρίσει «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό

Σύνταξη
Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του
Culture Live 07.12.25

Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του

Ο πίνακας του Μοχάμεντ Άλι δια χειρός Άντι Γουόρχολ κρεμόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μέρος όπου ο πυγμάχος έδωσε έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του αθλητισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάληρο: Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες την Κυριακή – Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός
Καταστράφηκε το όχημα 07.12.25

Δεύτερο αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο Φάληρο την Κυριακή - Πρόλαβε να απομακρυνθεί ο οδηγός

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονταν στο Φάληρο λόγω φωτιάς από τροχαίο που είχε σημειωθεί νωρίτερα κοντά στη γέφυρα και έτσι επενέβησαν άμεσα

Σύνταξη
Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 07.12.25

Η… ιδιαίτερη ιστορία από το 2024 που «συνδέει» τον Τζάστιν Ρόμπινσον με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον μετά την 35αρα με την Παρί στο ΣΕΦ γράφτηκε για τον Ολυμπιακό – Η… ιστορία που τον συνδέει με τους ερυθρόλευκους από το 2024 και τα δεδομένα στο συμβόλαιο του.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή
Της άρεσε η Θεσσαλονίκη 07.12.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πολύ σημαντικό για τον Τραμπ, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος στην περιοχή

Σε συνέντευξή της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα στη στρατηγική Τραμπ για ενέργεια, επενδύσεις και Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Άρης και τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/12): Πού θα δείτε Ολυμπιακός-ΑΕΚ, ΠΑΟΚ-Άρης και τη δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Το σημερινό (7/12) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις και το Ολυμπιακός - ΑΕΚ που ξεχωρίζει από το μπάσκετ, όπως και το ΠΑΟΚ - Άρης από τη Super League

Σύνταξη
Zootopia 2: Σινεμά στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς
Βίντεο 07.12.25

Zootopia 2: Σινεμά στην Κίνα γέμισαν σκυλιά – Η πιο viral προβολή της χρονιάς

Κινηματογράφοι σε όλη την Κίνα άνοιξαν τις πόρτες τους αποκλειστικά για… σκυλιά, διοργανώνοντας πρωτότυπες «pets-only» προβολές του Zootopia 2 που έγιναν παγκόσμιο viral και έσπασαν κάθε ρεκόρ στα ταμεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έρευνα: Χαρτογραφήθηκε εκτεταμένο ηφαιστειακό σύστημα στη Μήλο – Υδροθερμικά πεδία έως 230 μ.
Έρευνα 07.12.25

Χαρτογραφήθηκε εκτεταμένο ηφαιστειακό σύστημα στη Μήλο - Υδροθερμικά πεδία έως 230 μ.

Έλληνες και Γερμανοί επιστήμονες, που υπογράφουν την έρευνα στο Scientific Reports, αποκάλυψαν άγνωστα υδροθερμικά πεδία που επιβεβαιώνουν ότι το ηφαιστειακό σύστημα του νησιού παραμένει ζωντανό

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής
Διαμορφώνοντας πεποιθήσεις 07.12.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πολιτική – Ενημέρωση γρήγορη, πολλή και αδιαφανής

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει να μεταμορφώνει την πολιτική. Και όπως τα social media συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της παραπληροφόρησης και των πολιτικών διαιρέσεων, οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρωσία: Δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ – «Θετικό βήμα» λέει το Κρεμλίνο
Δηλώσεις Πεσκόφ 07.12.25

Η Ρωσία δεν χαρακτηρίζεται «άμεση απειλή» στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - Κρεμλίνο: «Θετικό βήμα»

Το Κρεμλίνο σχολίασε τις αλλαγές της κυβέρνησης Τραμπ στη νέα στρατηγική ασφαλείας των ΗΠΑ - «Σίγουρα χρειάζεται να το δούμε πιο προσεκτικά και να το αναλύσουμε», τόνισε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Σύνταξη
«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα
Ελευθερία έκφρασης 07.12.25

«Kαταστροφική συμφωνία» η εξαγορά της Warner Bros. από το Netflix για την Τζέιν Φόντα

Η Τζέιν Φόντα χαρακτηρίζει την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από το Netflix ως «καταστροφική», προειδοποιώντας ότι απειλεί τη δημιουργική βιομηχανία, τη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα
Νοσηλεύεται ο οδηγός 07.12.25

Σοκαριστικό τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο - Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα

Η οδηγός του δεύτερου οχήματος είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα όπου συγκρούστηκε με το Ι.Χ. που κάηκε ολοσχερώς - Ο οδηγός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους

Σύνταξη
Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]
Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο