Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου με ευχές για τον Άγιο Νικόλαο που γιορτάζει σήμερα
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του εύχεται στους εορτάζοντες με τον δικό του τρόπο.
Ο Αρκάς σήμερα μέσω του Θανασάκη λέει ένα παραδοσιακό στίχο:
«Θαλασσινέ μου Άγιε, καλέ μου Άη Νικόλα,
εφτά κεράκια σου’ φέρα και σου τ ανάβω όλα,
Θα’ ρχομαι τώρα ταχτικά ν΄ανάβω το καντήλι
γι’ αυτόν φου έφυγε φροχθές, κουνώντας το μαντήλι!
Φροστάτευε τον Άγιε, των ναυτικών φροστάτη
και κάθε άλλος ναυτικός, ας σ’ έχει φαραστάτη
…φαραδοσιακό
Το σημερινό σκίτσο
