Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου με ευχές για τον Άγιο Νικόλαο που γιορτάζει σήμερα

Ο Αρκάς σήμερα μέσω του Θανασάκη λέει ένα παραδοσιακό στίχο:

«Θαλασσινέ μου Άγιε, καλέ μου Άη Νικόλα,

εφτά κεράκια σου’ φέρα και σου τ ανάβω όλα,

Θα’ ρχομαι τώρα ταχτικά ν΄ανάβω το καντήλι

γι’ αυτόν φου έφυγε φροχθές, κουνώντας το μαντήλι!

Φροστάτευε τον Άγιε, των ναυτικών φροστάτη

και κάθε άλλος ναυτικός, ας σ’ έχει φαραστάτη

…φαραδοσιακό

Το σημερινό σκίτσο