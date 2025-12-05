Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής σε κλίμα κακοκαιρίας

Ποδόσφαιρο

Ο Μανδάς αναφέρθηκε στο μέλλον του: «Δεν έχω μιλήσει με κανέναν»

Το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο παραμένει αβέβαιο, με τον ίδιο τον Έλληνα γκολκίπερ πάντως να ξεκαθαρίζει ότι ακόμη ούτε ο ίδιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, αφού δεν έχει μιλήσει με κανέναν για αυτό...