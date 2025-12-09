magazin
Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Social 09 Δεκεμβρίου 2025

Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με καυστικό χιούμορ.

Ο Αρκάς μας δείχνει δύο αγόρια να κάθονται στον καναπέ τους και να κρατούν τα κινητά τους.

Ο ένας λέει στον άλλον: «Τι βρωμάει έτσι;»

Και ο δεύτερος απαντά: «Μπήκα λίγο στο Χ».

Το σημερινό σκίτοο





