Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με καυστικό χιούμορ.
Ο Αρκάς μας δείχνει δύο αγόρια να κάθονται στον καναπέ τους και να κρατούν τα κινητά τους.
Ο ένας λέει στον άλλον: «Τι βρωμάει έτσι;»
Και ο δεύτερος απαντά: «Μπήκα λίγο στο Χ».
Το σημερινό σκίτοο
