Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
11 Δεκεμβρίου 2025

Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

Ο Αρκάς στέλνει τη σημερινή καλημέρα του με ένα ιδιαίτερο μήνυμα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Spotlight

Ο Αρκάς αφιερώνει το σημερινό σκίτσο του στην Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, με ένα μήνυμα από τον Θανασάκη.

Το σημερινό σκίτσο

World
Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Vita.gr
Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Γενετική επανάσταση: Το ανοσοποιητικό «μεταμορφώνεται» σε όπλο κατά του καρκίνου

Τράπεζες
POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

Ροή Ειδήσεων
Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)
NBA 11.12.25

Οι Σπερς «καθάρισαν» τους Λέικερς, η Οκλαχόμα έκανε ρεκόρ και τώρα… ημιτελικοί στο NBA Cup (vids)

Παρά τις σπουδαίες εμφανίσεις των Ντόντσιτς και Τζέιμς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν τους Λος Άντζελες Λέικερς με 132-119 και πέρασαν στον ημιτελικό του NBA Cup όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ που ισοφάρισαν ένα ιστορικό ρεκόρ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη
Ραγδαίες εξελίξεις 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο θείος μου είχε καταλάβει ότι κάποιος θέλει το κακό του» – Τι λέει η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη

«Το βράδυ του φόνου ο ξάδερφος είχε έπαρση, δεν είχε καταλάβει τι είχε κάνει» - Τι λέει η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα
Διπλή δολοφονία 11.12.25

Στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη Φοινικούντα (βίντεο)

Μετά την εκτέλεση του εντάλματος, θα γίνει η μεταγωγή του ανιψιού του θύματος και του επιχειρηματία φίλου του στην Καλαμάτα για να απολογηθούν για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες
Agro-in 11.12.25

Συνάντηση Χατζηδάκη με Κρητικούς το απόγευμα στην Αθήνα – Επιχείρηση διάσπασης βλέπουν οι αγρότες

Οι κρητικοί αγρότες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον Κωστή Χατζηδάκη την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει εκ προϊμίου χαρακτηρίσει υπονομευτική μεμονωμένη συνάντηση με την κυβέρνηση την ώρα που πιέζεται

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας – Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;
Aγορά εργασίας 11.12.25

Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας - Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;

H σημερινή αγορά εργασίας βάζει ψηλά τον πήχη και της εξωτερικής εμφάνισης, υποστηρίζουν αναλυτές. Τι είναι το «προνόμιο της ομορφιάς» (pretty privilege) και πόσο αποτιμάται στον επαγγελματικό στίβο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη
NBA 11.12.25

Ο Γιάννης ρίχνει… καύσιμο στη «φωτιά» για το μέλλον του: Αγόρασε κτίριο στη Νέα Υόρκη

Ενώ οι φήμες αποχώρησής του από το Μιλγουόκι είναι σε... έξαρση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρίχνει κι άλλο... καύσιμο στη φωτιά, αγοράζοντας ένα οκταόροφο κτίριο στο Μπρούκλιν έναντι 14,1 εκατ. δολαρίων!

Σύνταξη
Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη
Πολιτική 11.12.25

Δέκα κομβικοί μάρτυρες στη δίκη των υποκλοπών – Ποιούς «ξέχασε» να καλέσει η δικαιοσύνη

Επιπλέον 10 μάρτυρες που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα αποφάσισε να καλέσει το δικαστήριο που ασχολείται με τη δίκη των υποκλοπών. Πρόκειται για κομβικά πρόσωπα που έχουν άμεση σχέση με την Intellexa και την Krikel.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πληθωρισμός: Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση – Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία
Ακρίβεια 11.12.25

Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση στον πληθωρισμό - Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία

Επιτάχυνε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο επαναφέροντας το κλίμα ανησυχίας στα νοικοκυριά. Σε ποιες κατηγορίες επήλθαν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου
Δικαίωση 11.12.25

Από το «άδειασμα» στη μεγάλη επιστροφή: Η ανανέωση του συμβολαίου του Τζίμι Κίμελ είναι νίκη της ελευθερίας του λόγου

Λίγους μήνες μετά το προσωρινό «κόψιμο» της εκπομπής του από το το ABC της Disney, ο Τζίμι Κίμελ ανανέωσε για έναν ακόμα χρόνο το συμβόλαιό του με το δίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League
Europa League 11.12.25

Κρίσιμες «μάχες» για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στο Europa League

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Πλζεν, με τις δύο ελληνικές ομάδες να στοχεύουν μόνο στη νίκη, στα ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου
Προσοχή 11.12.25

Καθυστερήσεις στην αποκομιδή απορριμμάτων των Δήμων της Αττικής σύμφωνα με τον Δήμο Αμαρουσίου

Η κατάσταση οφείλεται στην αδυναμία διαχείρισης στον εν λόγω Χώρο υποδοχής απορριμμάτων, καθώς μειώθηκε το όριο απορρόφησης του μέγιστου όγκου τους, αναφέρει ο Δήμος Αμαρουσίου σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο