Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης

Μυστήριο

Πιο απολιτίκ δεν γίνεται – Ο Τομ Κρουζ λέει «όχι» σε ταινίες και βραβεία για να μην δείξει τις πολιτικές του προτιμήσεις

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ έχει δείξει στην καριέρα του ότι είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για μια ταινία. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να τον σταματήσει κι αυτό είναι η πολιτική.