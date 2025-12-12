Αρκάς: Η καλημέρα της Παρασκευής
Ο Αρκάς στέλνει την εορταστική καλημέρα του.
Ο Αρκάς εύχεται στους σημερινούς εορτάζοντες Σπύρους και Σπυριδούλες.
Το σημερινό σκίτσο
- Greece: Turning Every POS into a Cash Hub
- Ο χριστουγεννιάτικος οδηγός αγοράς για όλους τους τύπους δώρων
- YOUR SANTA IS HERE και το δώρο που σου αξίζει είναι η ελευθερία να κινείσαι όπως θέλεις
- Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
- Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
- Θάνος Μικρούτσικος: Η εξομόλογηση της συζύγου του για τον χωρισμό τους και την πολιτική
- Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις