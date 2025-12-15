magazin
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αρκάς: Μια καλημέρα γεμάτη εμπειρίες
Social 15 Δεκεμβρίου 2025 | 08:15

Αρκάς: Μια καλημέρα γεμάτη εμπειρίες

Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα Δευτέρα ο Αρκάς

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Spotlight

Ο Αρκάς δημοσίευσε ένα ακόμη σκίτσο για να πει τη δική του καλημέρα. Η εικόνα δείχνει έναν ηλικιωμένο άνδρα να περπατά μαζί με τον σκύλο του, σε μια σκηνή απολύτως καθημερινή.

«Μπορεί στη ζωή μου να μην έκανα λεφτά, απέκτησα όμως μεγάλη εμπειρία», λέει ο ηλικιωμένος κύριος. Πρόκειται για μια φράση οικεία, σχεδόν τυπική, που συχνά χρησιμοποιείται για να δοθεί ένα θετικό περίβλημα σε μια διαδρομή που δεν απέδωσε όσα αναμένονταν.

Ο Αρκάς, όμως, δεν την αφήνει να σταθεί ως έχει. Με τη δεύτερη πρόταση —αυτή τη φορά από το στόμα του σκύλου— αποκαλύπτει το πραγματικό της περιεχόμενο. «Φυσικά… εμπειρία είναι αυτό που αποκτάς, όταν δεν αποκτάς αυτό που θες», σχολιάζει το ηλικιωμένο σκυλάκι.


Το σκίτσο δεν επιδιώκει να σοκάρει ούτε να συγκινήσει. Το χιούμορ του είναι χαμηλόφωνο και ευθύ, βασισμένο στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οι φιγούρες είναι κουρασμένες, απλές, χωρίς υπερβολική έκφραση, σαν να κουβαλούν μια ζωή γεμάτη μικρούς συμβιβασμούς και ανεκπλήρωτες προσδοκίες.

Η επιτυχία του σκίτσου βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την απλότητα. Δεν προσφέρει λύση, δεν σχολιάζει περαιτέρω και δεν ζητά από τον αναγνώστη να πάρει θέση. Απλώς καταγράφει μια φράση που έχουμε ακούσει —ή πει— πολλές φορές και τη φέρνει μπροστά μας χωρίς φίλτρα.

Ο Αρκάς, με μία εικόνα και δύο προτάσεις, δείχνει πώς συχνά βαφτίζουμε τις απώλειες για να τις αντέξουμε. Και το αφήνει εκεί, χωρίς εξηγήσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας: Κανονισμός για έργα 81,4 δισ. ευρώ – Η παρουσία του Ρούτε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Συνεντεύξεις
Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής
Αλά Πολ Νιούμαν 15.12.25

Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι μετά από συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του Αμάλ, συμφώνησαν να μην φιλήσει ξανά άλλη γυναίκα - στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
Επικίνδυνη δοκιμασία 15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»
Μιράντα; 15.12.25

Ο Τζάστιν Θερού μιλά για τη συνεργασία του με την Μέριλ Στριπ στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada 2»

«Ήταν πραγματικά συναρπαστική η όλη εμπειρία μαζί της», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Τζάστιν Θερού, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο κινηματογραφικό πλατό με την Μέριλ Στριπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο
«Σε αγαπάνε» 14.12.25

Οι Ταλιμπάν προσκάλεσαν κάποτε τον Fat Joe να ρίξει ρουκέτες μαζί τους, ενώ βρισκόταν στον Λίβανο

Σύμφωνα με τον Fat Joe, άγνωστοι άντρες τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν στον Λίβανο για συναυλία, με ένα αινιγματικό μήνυμα: «Οι τύποι θέλουν να ρίξουν ρουκέτες μαζί σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»
«Βαρέθηκα» 14.12.25

Η Νίκι Μινάζ επιτίθεται στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ – «Νομίζει ότι είναι ο Τομ Κρουζ»

Η Νίκι Μινάζ επέκρινε ασταμάτητα τον Γκάβιν Νιούσομ στο X, έπειτα από την πρόσφατη δήλωσή του ότι: «Κανείς δεν έχει υποστηρίξει πιο ένθερμα την ΛΟΑΤ κοινότητα από εμένα».

Σύνταξη
Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει
TV 14.12.25

Μαρία Μπακοδήμου: Γιατί επέστρεψε στην τηλεόραση χωρίς να της έχει λείψει

Με λόγο αιχμηρό και χωρίς διάθεση νοσταλγίας, η Μαρία Μπακοδήμου εξηγεί γιατί κράτησε απόσταση από την ελληνική τηλεόραση τα τελευταία χρόνια και τι την οδήγησε τελικά να πει το «ναι» στο να επιστρέψει

Σύνταξη
«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» – Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο
Μάχη 14.12.25

«Κάθε λουλούδι, κάθε φως» - Το χειρόγραφο σημείωμα της Κέιτ Μίντλετον σε όσους έχασαν τη ζωή τους από καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον άφησε το σημείωμα σε εικαστική εγκατάσταση στον κήπο Ever After Garden στο Λονδίνο, ο οποίος συγκεντρώνει χρήματα για τον φιλανθρωπικό οργανισμό Royal Marsden Cancer Charity.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»
Fizz 14.12.25

Η συμβουλή της Αμάντα Σάιφρεντ στην συμπρωταγωνίστρια της, Σίντνεϊ Σουίνι – «Γ@μ@ το TikTok!»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε ότι η σελίδα «For You» του TikTok της είναι γεμάτη με βίντεο χρηστών που δημοσιεύουν υβριστικό περιεχόμενο για εκείνη και, η Αμάντα Σάιφρεντ αποφάσισε να πάρει θέση.

Σύνταξη
Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς
Fizz 14.12.25

Μουρμουρίζουν, παριστάνουν τον Μάρλον Μπράντο – Η αιχμηρή συμβουλή του θρύλου Άντονι Χόπκινς στους νέους ηθοποιούς

«Αν θέλεις να μουρμουρίζεις, πήγαινε στο πάρκο απέναντι, όχι στο σετ», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς στο Red Sea International Film Festival στη Τζέντα

Σύνταξη
Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»
Fizz 13.12.25

Ο Βιν Ντίζελ αποκαλύπτει ότι θα δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην τελευταία ταινία «Fast & Furious»

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Βιν Ντίζελ ανακοινωσε ότι η επόμενη ταινία «Fast & Furious» θα είναι και η τελευταία, οπότε τι καλύτερο από το να προσφέρει ρόλο στον Κριστιάνο Ρονάλντο;

Σύνταξη
Όλοι μιλούν για την Bhavitha Mandava – Το μοντέλο από την Ινδία που άνοιξε την επίδειξη μόδας της Chanel
Αθάνατα όνειρα 13.12.25

Όλοι μιλούν για την Bhavitha Mandava – Το μοντέλο από την Ινδία που άνοιξε την επίδειξη μόδας της Chanel

Η Bhavitha Mandava μετακόμισε από την Ινδία στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει, έχοντας στις πλάτες της ένα τεράστιο φοιτητικό δάνειο μέχρι που, ένας scouter μοντέλων την εντόπισε στο μετρό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε
Παραλία Μπόνταϊ 15.12.25

Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι η Αυστραλία «άφησε να εξαπλωθεί η ασθένεια» του αντισημιτισμού «και το αποτέλεσμα είναι οι φρικτές επιθέσεις εναντίον Εβραίων που είδαμε σήμερα»

Σύνταξη
Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια

Μετά τις σκηνές απείρου κάλλους που εκτυλίχθηκαν στην Ινδία με τα επεισόδια που ξέσπασαν για την εμφάνιση του Μέσι που κράτησε λίγα λεπτά, ο διοργανωτής της περιοδείας του θρυλικού ποδοσφαιριστή προφυλακίστηκε.

Σύνταξη
Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής
Αλά Πολ Νιούμαν 15.12.25

Φιλιά, τέλος: Η ιδιαίτερη συμφωνία του Τζορτζ Κλούνεϊ και της Αμάλ για το καλό της οικογενειακής τους ζωής

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζορτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι μετά από συζήτηση που είχε με τη σύζυγό του Αμάλ, συμφώνησαν να μην φιλήσει ξανά άλλη γυναίκα - στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γιατί χώρισε ο Γκουαρντιόλα μετά από 30 χρόνια – Ο λόγος που μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι η σύζυγός του
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Γιατί χώρισε ο Γκουαρντιόλα μετά από 30 χρόνια – Ο λόγος που μάζεψε τα πράγματα και έφυγε από το σπίτι η σύζυγός του

Η σύζυγος του Πεπ Γκουαρντιόλα φέρεται να μάζεψε τα πράγματά της και να έφυγε από το σπίτι τους – Γιατί χώρισαν μετά από 30 χρόνια γάμου…

Σύνταξη
Δίνουμε «ανάσα ζωής» στους εθελοντές που διασώζουν αδεσποτάκια
Η σημαντική συμβολή μας 15.12.25

Μαθαίνουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με αποτελεσματική δράση τα αδεσποτάκια και τους εθελοντές

Οι εθελοντές αγωνίζονται, βρέξει, χιονίσει με όλες τους τις δυνάμεις να διασώζουν αδεσποτάκια. Πώς μπορούμε να τους συμπαρασταθούμε.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel
Culture Live 15.12.25

Ο Έντι Ράμα στις μεγάλες φουάρ, με αντιδράσεις: Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας ως καλλιτέχνης στη Frieze και την Art Basel

Με έργα που κινούνται ανάμεσα στο σχέδιο, τη ζωγραφική και τη γλυπτική, ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε φέτος στις Frieze London και Art Basel Paris όχι ως πολιτικός, αλλά ως εικαστικός καλλιτέχνης — μια παρουσία που προκάλεσε συζητήσεις στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία: Αναφορές ότι διερευνώνται διασυνδέσεις του ενός δράστη με το ISIS
Εθνικό πένθος 15.12.25

Πολύνεκρη επίθεση στην Αυστραλία: Αναφορές ότι διερευνώνται διασυνδέσεις του ενός δράστη με το ISIS

Σύμφωνα με τις αρχές στην Αυστραλία το μακελειό διέπραξαν πατέρας και γιος. Τοπικά ΜΜΕ, αναφέρουν ότι ο ένας από τους δυο δράστες είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας για σχέσεις με το ISIS

Σύνταξη
NBA: Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) – Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)
Μπάσκετ 15.12.25

Βαριά ήττα για τους Μπακς από τους Νετς χωρίς τον Γιάννη (127-82) - Πέρασαν από το Φοίνιξ με τρομερό Ντόντσιτς οι Λέικερς (114-116, vids)

Οι Μπρούκλιν Νετς διέλυσαν τους Μιλγούοκι Μπακς με 127-82, σε ένα ματς που δεν αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και όλα πήγαν στραβά - Μεγάλο διπλό των Λέικερς, όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA.

Σύνταξη
Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων
Διαξιφισμοί 15.12.25 Upd: 09:44

Live: Σφυροκόπημα της κυβέρνησης στη Βουλή για τον προϋπολογισμό στη σκιά σκανδάλων και αγροτικών μπλόκων

Η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, που συνεχίζεται σήμερα, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου για τέταρτη μέρα, αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 15 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»
Πίσω στο 1986 15.12.25

«Το MTV ήταν σαν την Καμπούλ. Κορίτσια που έπιναν τεκίλα, υπάλληλοι που διακινούσαν κοκαΐνη, πυρκαγιές στα γραφεία»

Στη διάρκεια της ακμής του, τη δεκαετία του '80, το δίκτυο ήταν ένα άγριο μέρος με λίγους κανόνες. Ο Tom Freston, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης που δημιούργησε το μουσικό δίκτυο MTV τώρα παρακολουθεί την κατάρρευσή του. Ακολουθεί ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «UNPLUGGED: Adventures from MTV to Timbuktu».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες
Οικονομία 15.12.25

Χρέη στον ΕΦΚΑ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι εισπρακτικές – Σ’ αναμμένα κάρβουνα οι μικροοφειλέτες

Η είσοδος εισπρακτικών εταιρειών στον ΕΦΚΑ αποδεικνύεται δύσκολη εξίσωση. Οι servicers είναι με το όπλο παρά πόδα για να διεκδικήσουν μερίδιο στην πίτα της διαχείρισης των χρεών στο δημόσιο ταμείο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος
Επικίνδυνη δοκιμασία 15.12.25

«Ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»: Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με μια σοβαρή περιπέτεια, καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, για το οποίο μίλησε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως «ζω από θαύμα για ακόμη μία φορά»

Σύνταξη
Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Καλογερόπουλος: «Ήταν κόκκινη το μαρκάρισμα στον Τσικίνιο – Έπρεπε να δοθεί πέναλτι για χέρι του Ράτσιτς»

Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος μίλησε για την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη και δεν γινόταν να μην σταθεί στη διαιτησία στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο