Αρκάς: Μια καλημέρα γεμάτη εμπειρίες
Την καλημέρα του μας λέει και σήμερα Δευτέρα ο Αρκάς
Ο Αρκάς δημοσίευσε ένα ακόμη σκίτσο για να πει τη δική του καλημέρα. Η εικόνα δείχνει έναν ηλικιωμένο άνδρα να περπατά μαζί με τον σκύλο του, σε μια σκηνή απολύτως καθημερινή.
«Μπορεί στη ζωή μου να μην έκανα λεφτά, απέκτησα όμως μεγάλη εμπειρία», λέει ο ηλικιωμένος κύριος. Πρόκειται για μια φράση οικεία, σχεδόν τυπική, που συχνά χρησιμοποιείται για να δοθεί ένα θετικό περίβλημα σε μια διαδρομή που δεν απέδωσε όσα αναμένονταν.
Ο Αρκάς, όμως, δεν την αφήνει να σταθεί ως έχει. Με τη δεύτερη πρόταση —αυτή τη φορά από το στόμα του σκύλου— αποκαλύπτει το πραγματικό της περιεχόμενο. «Φυσικά… εμπειρία είναι αυτό που αποκτάς, όταν δεν αποκτάς αυτό που θες», σχολιάζει το ηλικιωμένο σκυλάκι.
Το σκίτσο δεν επιδιώκει να σοκάρει ούτε να συγκινήσει. Το χιούμορ του είναι χαμηλόφωνο και ευθύ, βασισμένο στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οι φιγούρες είναι κουρασμένες, απλές, χωρίς υπερβολική έκφραση, σαν να κουβαλούν μια ζωή γεμάτη μικρούς συμβιβασμούς και ανεκπλήρωτες προσδοκίες.
Η επιτυχία του σκίτσου βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την απλότητα. Δεν προσφέρει λύση, δεν σχολιάζει περαιτέρω και δεν ζητά από τον αναγνώστη να πάρει θέση. Απλώς καταγράφει μια φράση που έχουμε ακούσει —ή πει— πολλές φορές και τη φέρνει μπροστά μας χωρίς φίλτρα.
Ο Αρκάς, με μία εικόνα και δύο προτάσεις, δείχνει πώς συχνά βαφτίζουμε τις απώλειες για να τις αντέξουμε. Και το αφήνει εκεί, χωρίς εξηγήσεις.
