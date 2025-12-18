Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς στέλνει το σημερινό μήνυμα του με χιούμορ.
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο μας δείχνει τον προφήτη να λέει στο κοινό που τον παρακολουθεί:
«Αυτό που ζηλεύω σε σας είναιη ακλόνητη πεποίθηση σας ότι ολόκληρος ο κόσμος σας χρωστάει».
Το σημερινό σκίτσο
