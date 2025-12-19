magazin
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
Πιτ Ντέιβιντσον: Πατέρας για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού και το όνομα που θα πάρει
Fizz 19 Δεκεμβρίου 2025 | 14:50

Πιτ Ντέιβιντσον: Πατέρας για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού και το όνομα που θα πάρει

Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ απέκτησαν κόρη.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο δημοφιλής κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον (Pete Davidson) και η σύντροφός του, Έλσι Χιούιτ (Elsie Hewitt), καθώς υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση μέσω των λογαριασμών του στο Instagram, κάνοντας γνωστό παράλληλα και το όνομα της μικρής το οποίο είναι Σκότι Ρόουζ Χιούιτ Ντέιβιντσον.

Επίσης, η νεαρή μητέρα είχε δημοσιεύσει την είδηση εγκυμοσύνης στα social media τον Ιούλιο, με φωτογραφίες που έδειχναν την κοιλιά της.

Πιτ Ντέιβιντσον: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης του

«Το τέλειο αγγελούδι μας ήρθε στον κόσμο στις 12/12/2025. Το καλύτερο δημιούργημά μου μέχρι τώρα. Ξεχειλίζω από αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη χαρά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης το μοντέλο και τη συνόδευσε με μια σειρά από στιγμιότυπα από τις πρώτες στιγμές με το μωρό.

View this post on Instagram

A post shared by elsie (@elsie)

Ποιο όνομα θα πάρει η νεογέννητη

Όπως αναφέρει το People, το όνομα Σκότι δόθηκε στη νεογέννητη προς τιμήν του εκλιπόντος πατέρα του ηθοποιού.

Ο Σκοτ Μάθιου Ντέιβιντσον (Scott Matthew Davidson), υπηρετούσε ως πυροσβέστης στη Νέα Υόρκη και έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο Πιτ ήταν επτά ετών.

Το Ρόουζ είναι το μεσαίο όνομα της Χιούιτ.

AGRO
Αγρότες: Τι ζητούν και τι δίνει η κυβέρνηση

Αγρότες: Τι ζητούν και τι δίνει η κυβέρνηση

Economy
Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream magazin
«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge
Επανεκκίνηση 19.12.25

«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» - Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge

Το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, το Forest Lodge, προσφέρει μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν και ζούσαν στο Adelaide Cottage.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»
Ευαισθητοποίηση 18.12.25

Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»

Η Μέγκ Ράιαν δημοσίευσε μια φωτογραφία, η οποία την απεικονίζει να χορεύει με τον Ρομπ Ράινερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» το 1989.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών
80s 18.12.25

Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών

Η ηθοποιός Κάρεν Γκράσλε παραδέχεται ότι «απομακρύνθηκε» από τους fan της σειράς Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λόγω των εντάσεων με τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Λάντον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Μάικλ Γουλφ 18.12.25

Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε σάλο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την διανοητική και ψυχική του κατάσταση, με ανησυχία ακόμη και εντός Λευκού Οίκου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»
Έλεος 18.12.25

Αυτή είναι η ενοχλητική συνήθεια που δεν αντέχει η Βικτόρια – «Καταντάει ντροπιαστικό κάποιες στιγμές»

Η πρώην pop star και νυν σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να βγάλει τα άπλυτα του συζύγου της Ντέιβιντ στη φόρα, ανακαλύπτοντας τη συνήθεια του που την ενοχλεί περισσότερο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ
Σήμερα η κηδεία του ηθοποιού 18.12.25

Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Η Σάρα Εσκενάζυ ευχαριστεί τον κόσμο για τη συμπαράσταση. Η ανάρτησή της για τα μηνύματα αγάπης που δέχτηκε μετά την απώλεια του πατέρα της Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

Σύνταξη
Σαν να μην πέρασε μια μέρα: Το θρυλικό σπίτι του Home Alone ανακαινίζεται με στυλ 90s
Fizz 18.12.25

«Home Alone»: Το θρυλικό σπίτι της χριστουγεννιάτικης ταινίας ανακαινίζεται με στιλ ΄90s

Μέχρι σήμερα, εκατοντάδες επισκέπτες πηγαίνουν στο σπίτι κάθε μέρα, με τους δρόμους να χρειάζεται συχνά να κλείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων για να αντιμετωπιστεί η έντονη κίνηση.

Σύνταξη
«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης
Culture Live 19.12.25

«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός φωτογράφος Πίτερ Χούτζαρ αποτύπωσε μια queer υποκουλτούρα του Μανχάταν που έχει πλέον χαθεί λόγω του AIDS. Ο Μπεν Γουίσοου αποκαλύπτει όσα έμαθε παίζοντας τον ρόλο του φωτογράφου στην μινιμαλιστική ταινία Peter Hujar’s Day,που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως αριστούργημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ – Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]
Δείτε βίντεο 19.12.25

Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ - Νότια της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]

Νότια της Κρήτης έγινε η επίθεση της Ουκρανίας στο τάνκερ που φαίνεται να ανήκει στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας - Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουλή: «Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

«Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης της κυβέρνησης

Υπερψηφίστηκε με 159 ψήφους το νομοσχέδιο για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Δεν πείθει η κυβέρνηση που τάζει «διαφάνεια» αλλά συνεχώς ξεφυτρώνουν νέα σκάνδαλα επί θητείας της. Σφυροκόπημα της αντιπολίτευσης. «Βράζουν» οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού
Αγροτικές κινητοποιήσεις 19.12.25

Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού

«Ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι η πολιτική του κέρδους, το εχθρικό σημερινό κράτος, η σάπια ΕΕ, που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για τα συμφέροντα των λίγων», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια
Κόσμος 19.12.25

Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

«Ο κατηγορούμενος επανειλημμένα ναρκώνει και κακοποιεί σεξουαλικά τη σύζυγό του κρυφά στο συζυγικό σπίτι», ανέφερε το δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα
Αγρότες 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υποκρισία Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο – Η κυβέρνηση εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα

«Στο Ευρωκοινοβούλιο, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR, που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κρήτη: Ένοχος ο 54χρονος ψευτοερευνητής για απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου γιατρού
Στην Κρήτη 19.12.25

Ένοχος ο 54χρονος ψευτοερευνητής για απόπειρα εξαπάτησης της οικογένειας του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Ο 54χρονος ισχυριζόταν ότι με «κβαντική τεχνολογία» θα εντόπιζε τον αγνοούμενο γιατρό στην Κρήτη προκειμένου να αποσπάσει 5.000 ευρώ από τους γονείς του - Καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση δυόμισι ετών

Σύνταξη
Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel
Culture Live 19.12.25

Ο Captain America επέστρεψε και έχει γίνει πατέρας – Το Avengers: Doomsday έχει όλα όσα θέλουν οι fans της Marvel

Μετά από μια «πέτρινη» εξαετία, η Marvel επιστρατεύει την παλιά φουρνιά υπερηρώων, θέλοντας με το Avengers: Doomsday να κυριαρχήσει ξανά στις σκοτεινές αίθουσες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέμπη: Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Λάρισα 19.12.25

Διεκόπη ξανά η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη

Η υπεράσπιση ζήτησε την αποβολή των δικηγόρων συγγενών θυμάτων στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη - Να κληθεί και να παραστεί ο εφέτης ανακριτής ζήτησε ο συνήγορος του πρώην προέδρου του ΟΣΕ

Σύνταξη
«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν
Κόσμος 19.12.25

«Πού βρίσκεται η ψυχή του Στάλιν;» – Μηνύματα τρολ εμφανίστηκαν στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πούτιν

Η ετήσια εκδήλωση του Πούτιν δίνει στους απλούς Ρώσους την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στον ηγέτη τους, με ερωτήματα που επικεντρώνονται στον πόλεμο στην Ουκρανία και στην οικονομία

Σύνταξη
«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Μανδά», λένε οι Ιταλοί
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Το ποσό που προσφέρει ο Παναθηναϊκός για τον Χρήστο Μανδά

Νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος να προσφέρει ακόμη και 10 εκατομμύρια ευρώ στη Λάτσιο προκειμένου να αποκτήσει τον Χρήστο Μανδά που δεν υπολογίζεται.

in.gr Team
Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα
«Εκεχειρία» 19.12.25

Η Χαμάς ελπίζει ότι οι συνομιλίες στη Φλόριντα θα σταματήσουν τις ισραηλινές παραβιάσεις στη Γάζα

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα για την επόμενη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα πραγματοποιούνται εν μέσω σχεδόν καθημερινών παραβιάσεων από την πλευρά του Ισραήλ, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων

Σύνταξη
Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Σοκαριστικές εικόνες στον Ισημερινό: Η στιγμή της εκτέλεσης ποδοσφαιριστή και της συζύγου του στη μέση του δρόμου (vid)

Θύμα δολοφονίας έπεσε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιντα και η σύζυγός του στον Ισημερινό, ενώ το ζευγάρι βρισκόταν έξω από κατάστημα – Σκληρό βίντεο.

Σύνταξη
Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία
ΗΠΑ 19.12.25

Τελειώνει ο χρόνος του Τραμπ για την δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν – Μέχρι απόψε η προθεσμία

Ο Τραμπ – ο οποίος είχε υπάρξει στενός φίλος του Έπσταϊν – χρησιμοποίησε την δημοσιοποίηση των αρχείων στην προεκλογική του εκστρατεία, ωστόσο μετά την επιστροφή του στο αξίωμα έκανε πίσω 

Σύνταξη
Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Οι Πολωνοί «στέλνουν» Σέχου στον Παναθηναϊκό

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του διεθνούς Αλβανού, μεσοεπιθετικού, Γιουλιάν Σέχου, είναι κι ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία.

Αλέξανδρος Κωτάκης
