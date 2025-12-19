Πιτ Ντέιβιντσον: Πατέρας για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού και το όνομα που θα πάρει

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο δημοφιλής κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον (Pete Davidson) και η σύντροφός του, Έλσι Χιούιτ (Elsie Hewitt), καθώς υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση μέσω των λογαριασμών του στο Instagram, κάνοντας γνωστό παράλληλα και το όνομα της μικρής το οποίο είναι Σκότι Ρόουζ Χιούιτ Ντέιβιντσον.

Επίσης, η νεαρή μητέρα είχε δημοσιεύσει την είδηση εγκυμοσύνης στα social media τον Ιούλιο, με φωτογραφίες που έδειχναν την κοιλιά της.

Πιτ Ντέιβιντσον: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης του

«Το τέλειο αγγελούδι μας ήρθε στον κόσμο στις 12/12/2025. Το καλύτερο δημιούργημά μου μέχρι τώρα. Ξεχειλίζω από αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη χαρά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης το μοντέλο και τη συνόδευσε με μια σειρά από στιγμιότυπα από τις πρώτες στιγμές με το μωρό.

Ποιο όνομα θα πάρει η νεογέννητη

Όπως αναφέρει το People, το όνομα Σκότι δόθηκε στη νεογέννητη προς τιμήν του εκλιπόντος πατέρα του ηθοποιού.

Ο Σκοτ Μάθιου Ντέιβιντσον (Scott Matthew Davidson), υπηρετούσε ως πυροσβέστης στη Νέα Υόρκη και έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο Πιτ ήταν επτά ετών.

Το Ρόουζ είναι το μεσαίο όνομα της Χιούιτ.