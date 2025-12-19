Πιτ Ντέιβιντσον: Πατέρας για πρώτη φορά – Το φύλο του μωρού και το όνομα που θα πάρει
Ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ απέκτησαν κόρη.
- Ανοιχτά τα μαγαζιά τις Κυριακές 21 και 28/12 – Ενίσχυση δρομολογίων του Μετρό
- Γονείς άφησαν τα ανήλικα παιδιά τους να κοιμούνται σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού
- Χαμένος ήλιος, πεταμένος άνεμος - Η ΕΕ κινδυνεύει να χάσει τον στόχο για τις ΑΠΕ
- To TikTok παραδίδει τα κλειδιά στις ΗΠΑ για να αποφύγει το λουκέτο
Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο δημοφιλής κωμικός Πιτ Ντέιβιντσον (Pete Davidson) και η σύντροφός του, Έλσι Χιούιτ (Elsie Hewitt), καθώς υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Το ζευγάρι αποκάλυψε την ευχάριστη είδηση μέσω των λογαριασμών του στο Instagram, κάνοντας γνωστό παράλληλα και το όνομα της μικρής το οποίο είναι Σκότι Ρόουζ Χιούιτ Ντέιβιντσον.
Επίσης, η νεαρή μητέρα είχε δημοσιεύσει την είδηση εγκυμοσύνης στα social media τον Ιούλιο, με φωτογραφίες που έδειχναν την κοιλιά της.
Πιτ Ντέιβιντσον: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γέννηση της κόρης του
«Το τέλειο αγγελούδι μας ήρθε στον κόσμο στις 12/12/2025. Το καλύτερο δημιούργημά μου μέχρι τώρα. Ξεχειλίζω από αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη χαρά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης το μοντέλο και τη συνόδευσε με μια σειρά από στιγμιότυπα από τις πρώτες στιγμές με το μωρό.
View this post on Instagram
Ποιο όνομα θα πάρει η νεογέννητη
Όπως αναφέρει το People, το όνομα Σκότι δόθηκε στη νεογέννητη προς τιμήν του εκλιπόντος πατέρα του ηθοποιού.
Ο Σκοτ Μάθιου Ντέιβιντσον (Scott Matthew Davidson), υπηρετούσε ως πυροσβέστης στη Νέα Υόρκη και έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, όταν ο Πιτ ήταν επτά ετών.
Το Ρόουζ είναι το μεσαίο όνομα της Χιούιτ.
- «Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης
- Πούτιν: «Η Ρωσία θα απαντήσει» στην επίθεση στο τάνκερ – Νοτιοδυτικά της Κρήτης έγινε το πλήγμα [Χάρτης]
- Βουλή: «Πέρασε» η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σε κλίμα έντασης και αμφισβήτησης
- Κουτσούμπας: Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση του λαού
- Τα ευρωπαϊκά ρεκόρ της ΑΕΚ στην πρόκριση επί της Κραϊόβα (pic)
- Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια
- Η κίνηση στους δρόμους – Στο κόκκινο ο Κηφισός, συμφόρηση σε Κατεχάκη και Κηφισίας
- YouTube: Εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις