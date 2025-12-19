magazin
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της
Fizz 19 Δεκεμβρίου 2025 | 19:50

Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της

Η 69χρονη τραγουδίστρια Λατόγια Τζάκσον, αδερφή του Μάικλ, αποκάλυψε στους οπαδούς της τον Νοέμβριο ότι επέστρεψε στον γιατρό για κάποιες εξετάσεις.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Spotlight

Η Λατόγια Τζάκσον συνεχίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από τη ζωή της στο Instagram, ενώ παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τα προβλήματα υγείας που ανέφερε στους θαυμαστές της τον περασμένο μήνα.

Η 69χρονη τραγουδίστρια, αδερφή του Μάικλ Τζάκσον, δημοσίευσε μια νέα σειρά φωτογραφιών τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ποζάροντας με ένα εφαρμοστό κόκκινο μπλουζάκι με μακριά μανίκια, μαύρο παντελόνι και χρυσά τακούνια. Συμπλήρωσε το look με μια αλυσίδα-ζώνη και ένα βραχιόλι στο δεξί της χέρι και πόζαρε από διάφορες γωνίες στο σύντομο μοντάζ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη La Toya Jackson (@latoyajackson)

«Κάνω συνεχώς εξετάσεις»

«Καλή Δευτέρα, παιδιά! Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα! Να είστε ασφαλείς, υγιείς και σας αγαπώ όλους!» έγραψε.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Τζάκσον δημοσίευσε δύο βίντεο με την ίδια μέσα σε ένα ιατρείο, λέγοντας στους ακόλουθούς της ότι υποβαλλόταν σε κάποιες επιπλέον εξετάσεις.

«Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι πάλι στο γιατρό, οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά και τα αποτελέσματα να είναι καλά», είπε στο πρώτο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 7 Νοεμβρίου.

«Μαντέψτε πού βρίσκομαι αυτή τη Δευτέρα το πρωί; Σωστά μαντέψατε, πάλι εκεί», είπε στο δεύτερο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 11 Νοεμβρίου. «Κάνω συνεχώς εξετάσεις. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους».

«Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι πάλι στο γιατρό, οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά και τα αποτελέσματα να είναι καλά», είπε στο πρώτο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 7 Νοεμβρίου

«Πολύ λάθος»

Η Τζάκσον δεν εξήγησε τι την οδήγησε στις επισκέψεις αυτές στον γιατρό και από τότε δεν έχει κάνει περαιτέρω σχόλια για την υγεία της. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, η οικογένειά της την υποστήριξε δημόσια. Ο ανιψιός της, Τάριλ Τζάκσον, έγραψε «σ’ αγαπώ» στα σχόλια, ενώ η ανιψιά της, Μπράντι Τζάκσον, μοιράστηκε το ίδιο μήνυμα υποστήριξης.

Με τις νέες φωτογραφίες που εμφανίζονται τώρα στο feed της, οι θαυμαστές της επικεντρώθηκαν στην πρόσφατη αναφορά της σε προβλήματα υγείας και αναρωτήθηκαν για το λεπτό σώμα της. Άλλοι, ωστόσο, σημείωσαν ότι «πάντα ήταν μικροκαμωμένη» και ότι ήταν «πολύ λάθος» που έκαναν σχόλια για το βάρος της.

«Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει κάποιος» σχολίασε ένας από τους ακόλουθους της. «Ελπίζω μόνο να φροντίζει τον εαυτό της και να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται».

«Αγνόησε τα μισητά σχόλια, βασίλισσά μας!», έγραψε ένας άλλος. «Είσαι τόσο όμορφη μέσα και έξω. Η συνεχής καλοσύνη και δύναμή σου εμπνέει εμένα και τόσους πολλούς από τους θαυμαστές σου! Ελπίζω το 2025 να σου φέρει ό,τι καλύτερο, γιατί το αξίζεις!! Σ’ αγαπώ!!».

«Ο Θεός να σε ευλογεί Λατόγια, ελπίζω να έχεις μια υπέροχη μέρα και να παραμείνεις υγιής, γεμάτη ενέργεια και χαρά» εύχεται ένας τρίτος.

Σε επικοινωνία με τους φαν της

Η Τζάκσον έχει κρατήσει τις προσωπικές της ενημερώσεις σε μια ελαφριά ροή, ανεβάζοντας εορταστικές εικόνες και σύντομα μηνύματα στους ακόλουθους της καθώς το έτος πλησιάζει στο τέλος του.

«Ταξιδέψτε με ασφάλεια και περάστε υπέροχες γιορτές!», έγραψε στο Instagram πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Σχέσεις: 2 συνήθειες που μπλοκάρουν τα ερωτικά σου

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

Φορολογία: Οι 9+1 φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Σύνταξη
Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»
«Έχουν κοινά» 19.12.25

Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»

Ο Ράσελ Μπράντ, ο οποίος νωρίτερα φέτος κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση, επέκρινε δημοσίως την σχέση της πρώην συζύγου του, Κέιτι Πέρι.

Σύνταξη
«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» – Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge
Επανεκκίνηση 19.12.25

«Έφυγαν από έναν τόπο πόνου» - Μέσα στο νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Γουίλιαμ, στο Forest Lodge

Το νέο σπίτι της Κέιτ Μίντλετον και του Πρίγκιπα Γουίλιαμ, το Forest Lodge, προσφέρει μια νέα αρχή μετά από μια δύσκολη περίοδο, όταν και ζούσαν στο Adelaide Cottage.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ
«Πολλαπλά τραύματα» 18.12.25

Στη δημοσιότητα τα αίτια θανάτου του Ρομπ Ράινερ και της Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ

Τα επίσημα πορίσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες καταγράφουν ως ανθρωποκτονία τον θάνατο του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, μετά από πολλαπλά τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»
Ευαισθητοποίηση 18.12.25

Η Μεγκ Ράιαν αποχαιρετά τον Ρομπ Ράινερ – «Σε ευχαριστώ για την πίστη σου στους ανθρώπους»

Η Μέγκ Ράιαν δημοσίευσε μια φωτογραφία, η οποία την απεικονίζει να χορεύει με τον Ρομπ Ράινερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» το 1989.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών
80s 18.12.25

Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι – Το παρασκήνιο των εντάσεων και τα χυδαία αστεία μεταξύ των πρωταγωνιστών

Η ηθοποιός Κάρεν Γκράσλε παραδέχεται ότι «απομακρύνθηκε» από τους fan της σειράς Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι λόγω των εντάσεων με τον συμπρωταγωνιστή της Μάικλ Λάντον.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Μάικλ Γουλφ 18.12.25

Ερωτήματα για την διανοητική κατάσταση του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάρτηση για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Η ανάρτηση του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ προκάλεσε σάλο και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την διανοητική και ψυχική του κατάσταση, με ανησυχία ακόμη και εντός Λευκού Οίκου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες
Σκοτεινό μυστήριο 18.12.25

Η κατάρα της γειτονιάς του Χόλιγουντ – Το Μπρέντγουντ του Ρομπ Ράινερ κουβαλάει ιστορία από διάσημες τραγωδίες

Η πλούσια γειτονιά του Λος Άντζελες, όπου ο σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, κατά έναν περίεργο τρόπο έχει αποτελέσει το σκηνικό πολλών τραγωδιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή
Άλλα Αθλήματα 19.12.25

Ο Φερστάπεν αλλάζει αριθμό, η Red Bull αλλάζει εποχή

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της περιόδου του ground effect, ετοιμάζεται να μπει σε μια νέα φάση της καριέρας του, εγκαταλείποντας το ιστορικό «1» και επιλέγοντας το «3»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Χάρτης με τα μπλόκα 19.12.25

Φουντώνει η οργή των αγροτών - «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια νέα θηλιά στον λαιμό μας, τονίζουν οι αγρότες - Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει μια φάση «πολέμου νεύρων»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία
Φόβος και συμπόνοια 19.12.25

Τι κάνει τους ανθρώπους να υποδέχονται ή να απορρίπτουν τους πρόσφυγες; – Τι αποκαλύπτει έρευνα στη Γερμανία

Κατά μέσο όρο, οι πολίτες ανησυχούσαν περισσότερο για τον αντίκτυπο που έχουν οι πρόσφυγες στο σύστημα πρόνοιας, την ασφάλεια και την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 19.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν

LIVE: Ολυμπιακός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βιλερμπάν για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων
Ελλάδα 19.12.25

Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων

Οι διορισμένοι πραγματογνώμονες, που έχουν τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων, αναζητούν κατάλληλα εργαστήρια, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος που ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Γάζα: Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης
Συνέντευξη Τύπου 19.12.25

Για «αποδεκτά από όλες τις πλευρές κράτη» μιλά ο Ρούμπιο για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΕΕ: Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων – Οι μεγάλοι χαμένοι
Ο ρόλος του Βελγίου 19.12.25

Πώς κατέρρευσε το σχέδιο της ΕΕ για τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών στοιχείων - Οι μεγάλοι χαμένοι

Μπορεί η ηγεσία της ΕΕ να πίεζε για να παρθεί απόφαση για το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων με τη χρησιμοποίηση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων, ωστόσο τα εμπόδια ήταν αξεπέραστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πούτιν: Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου
Εφ’ όλης της ύλης 19.12.25

Ορέσνικ, πυρηνικά, νέες τακτικές πολέμου: Αποκαλύψεις Πούτιν στη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου

Η κατάσταση στα πεδία των μαχών, η στρατιωτική τεχνολογία, τα σχέδια του για το εγγύς μέλλον και οι προϋποθέσεις για την ειρήνη - Όλα όσα αποκάλυψε σήμερα ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας
Ελλάδα 19.12.25

«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας τονίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των χρημάτων, προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών.

Σύνταξη
Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε
The Kardashians 19.12.25

Η Κρις Τζένερ πιστεύει ότι ο εγγονός της επικοινωνεί με τον νεκρό παππού του – Τι της είπε

«Ένα παιδί τριών ετών να μιλά για συζητήσεις με τον παππού του και να του λέει καληνύχτα σαν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο… είναι κάτι που σε κάνει να αναρωτιέσαι», είπε μεταξύ άλλων η Κρις Τζένερ γαι το γεγονός

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
Ελλάδα 19.12.25

Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή του Πειραιά με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Η παρακμή της Αμερικής, ο φόβος του Τραμπ και η αριστερά

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο