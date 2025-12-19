Η αποστεωμένη εικόνα της Λατόγια Τζάκσον μετά τα αινιγματικά βίντεο σχετικά με την υγεία της

Η Λατόγια Τζάκσον συνεχίζει να μοιράζεται στιγμιότυπα από τη ζωή της στο Instagram, ενώ παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τα προβλήματα υγείας που ανέφερε στους θαυμαστές της τον περασμένο μήνα.

Η 69χρονη τραγουδίστρια, αδερφή του Μάικλ Τζάκσον, δημοσίευσε μια νέα σειρά φωτογραφιών τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ποζάροντας με ένα εφαρμοστό κόκκινο μπλουζάκι με μακριά μανίκια, μαύρο παντελόνι και χρυσά τακούνια. Συμπλήρωσε το look με μια αλυσίδα-ζώνη και ένα βραχιόλι στο δεξί της χέρι και πόζαρε από διάφορες γωνίες στο σύντομο μοντάζ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη La Toya Jackson (@latoyajackson)

«Κάνω συνεχώς εξετάσεις»

«Καλή Δευτέρα, παιδιά! Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα! Να είστε ασφαλείς, υγιείς και σας αγαπώ όλους!» έγραψε.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Τζάκσον δημοσίευσε δύο βίντεο με την ίδια μέσα σε ένα ιατρείο, λέγοντας στους ακόλουθούς της ότι υποβαλλόταν σε κάποιες επιπλέον εξετάσεις.

«Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι πάλι στο γιατρό, οπότε ελπίζω όλα να πάνε καλά και τα αποτελέσματα να είναι καλά», είπε στο πρώτο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 7 Νοεμβρίου.

«Μαντέψτε πού βρίσκομαι αυτή τη Δευτέρα το πρωί; Σωστά μαντέψατε, πάλι εκεί», είπε στο δεύτερο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στις 11 Νοεμβρίου. «Κάνω συνεχώς εξετάσεις. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους».

«Πολύ λάθος»

Η Τζάκσον δεν εξήγησε τι την οδήγησε στις επισκέψεις αυτές στον γιατρό και από τότε δεν έχει κάνει περαιτέρω σχόλια για την υγεία της. Ωστόσο, εκείνη την περίοδο, η οικογένειά της την υποστήριξε δημόσια. Ο ανιψιός της, Τάριλ Τζάκσον, έγραψε «σ’ αγαπώ» στα σχόλια, ενώ η ανιψιά της, Μπράντι Τζάκσον, μοιράστηκε το ίδιο μήνυμα υποστήριξης.

Με τις νέες φωτογραφίες που εμφανίζονται τώρα στο feed της, οι θαυμαστές της επικεντρώθηκαν στην πρόσφατη αναφορά της σε προβλήματα υγείας και αναρωτήθηκαν για το λεπτό σώμα της. Άλλοι, ωστόσο, σημείωσαν ότι «πάντα ήταν μικροκαμωμένη» και ότι ήταν «πολύ λάθος» που έκαναν σχόλια για το βάρος της.

«Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει κάποιος» σχολίασε ένας από τους ακόλουθους της. «Ελπίζω μόνο να φροντίζει τον εαυτό της και να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται».

«Αγνόησε τα μισητά σχόλια, βασίλισσά μας!», έγραψε ένας άλλος. «Είσαι τόσο όμορφη μέσα και έξω. Η συνεχής καλοσύνη και δύναμή σου εμπνέει εμένα και τόσους πολλούς από τους θαυμαστές σου! Ελπίζω το 2025 να σου φέρει ό,τι καλύτερο, γιατί το αξίζεις!! Σ’ αγαπώ!!».

«Ο Θεός να σε ευλογεί Λατόγια, ελπίζω να έχεις μια υπέροχη μέρα και να παραμείνεις υγιής, γεμάτη ενέργεια και χαρά» εύχεται ένας τρίτος.

Σε επικοινωνία με τους φαν της

Η Τζάκσον έχει κρατήσει τις προσωπικές της ενημερώσεις σε μια ελαφριά ροή, ανεβάζοντας εορταστικές εικόνες και σύντομα μηνύματα στους ακόλουθους της καθώς το έτος πλησιάζει στο τέλος του.

«Ταξιδέψτε με ασφάλεια και περάστε υπέροχες γιορτές!», έγραψε στο Instagram πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

*Με στοιχεία από people.com