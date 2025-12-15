Ο Μάικλ Τζάκσον «βλέπει τη σκόνη της»: Ο Κάιλι Μινόγκ στην κορυφή των βρετανικών charts για 11η φορά – και χωρίς νέο άλμπουμ

Ήταν Ιούλιος του 1988 όταν κατάφερε να φτάσει για πρώτη φορά στην κορυφή των βρετανικών τσαρτς – με το παρθενικό της άλμπουμ Kylie. Από τότε έχουν περάσει 37 χρόνια, ωστόσο η Κάιλι Μινόγκ μοιάζει σαν να έχει «κλείσει» εισιτήριο διαρκείας στην κορυφή των UK charts.

Και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να κυκλοφορήσει νέο δίσκο.

Η 57χρονη pop star απέδειξε για άλλη μια φορά την κυριαρχία της, κατακτώντας για 11η φορά την κορυφή των UK charts με το Kylie Christmas (Fully Wrapped) – ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 2015. Με αυτό το επίτευγμα, η Κάιλι ανέβηκε στο πάνθεον των θρύλων, φτάνοντας τον Ντέιβιντ Μπόουι και τον Έμινεμ στη λίστα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα Νο1 άλμπουμ όλων των εποχών στην Αγγλία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sweet Music (@sweetmusic125)

Μάλιστα, το 2015 που κυκλοφόρησε το Kylie Christmas (Fully Wrapped) είχε φτάσει μόλις στο Νο 12, ωστόσο η νέα κυκλοφορία -η οποία περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια και μία ανανεωμένη σειρά κομματιών- κατάφερε να κάνει τη διαφορά.

Η Κάιλι Μινόγκ, πλέον, βρίσκεται μπροστά από τεράστια ονόματα όπως οι Abba, Coldplay, Μάικλ Τζάκσον, Έλτον Τζον και Queen, ενώ ισοβαθμεί επίσης με τους Ρομ Στιούαρτ και U2. Ωστόσο, η μάχη για την απόλυτη κορυφή παραμένει ανοιχτή με την σταρ να βρίσκεται ακόμα πίσω από τους απόλυτους ηγέτες, τους Beatles και τον Ρόμπι Γουίλιαμς, οι οποίοι μοιράζονται την πρώτη θέση με 15 Νο 1 άλμπουμ στο ενεργητικό τους.

Μάλιστα, ο 51χρονος pop star ελπίζει να αναδειχθεί ο μοναδικός κάτοχος αυτού του ρεκόρ τον Φεβρουάριο, με την κυκλοφορία του επερχόμενου άλμπουμ του, με τίτλο Britpop.

Επίσης η Αυστραλή ντίβα επιβεβαιώνει την παρουσία της και στη μάχη του επίσημου chart των singles, με το XMAS, να βρίσκεται ήδη στο Νο 16. Το διαχρονικό Last Christmas των Wham! επέστρεψε στη κορυφή του chart εκτοπίζοντας το The Fate of Ophelia της Τέιλορ Σουίφτ, το οποίο κατείχε την πρώτη θέση για επτά μη συνεχόμενες εβδομάδες. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η βασίλισσα των Χριστουγέννων, Μαράια Κάρεϊ, με το θρυλικό All I Want for Christmas Is You.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η ανακοίνωση για το δημοφιλέστερο χριστουγεννιάτικο τραγούδι στo Hνωμένο Βασίλειο θα γίνει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.