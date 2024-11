H Κάιλι Μινόγκ θέλει να γυρίσει το χρόνο πίσω για ένα μόνο λόγο

«Κάποιες φορές έπρεπε να λέω ανοιχτά τη γνώμη μου» λέει η Κάιλι Μινόγκ στη συνέντευξη της ως το icon που έχει βρεθεί περισσότερες φορές από κάθε άλλο στο εξώφυλλο του περιοδικού Style των The Sunday Times.

Στα 30 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Style, καμία διασημότητα δεν έχει κοσμήσει το εξώφυλλο περισσότερες φορές από τη Μινόγκ. Μιλώντας στη Σκάρλετ Ράσελ πίνοντας τσάι, η Κάιλι Μινόγκ αναπολεί μέσα από τα εξώφυλλα της μια ολόκληρη ζωή μπροστά από τους προβολείς, μια καριέρα που εκτείνεται σχεδόν σε τέσσερις δεκαετίες.

«Ήταν μια καλή εποχή για μένα οι αρχές της χιλιετίας. Φορούσα Nicolas Ghesquière, Balenciaga, πολύ Chanel. Ήμουν βαθιά στη μόδα» λέει καθώς επιλέγει ένα εξώφυλλο του Γουίλιαμ Μπέικερ από το 2006.

«Η περίοδος των κοντών μαλλιών μετά τη θεραπεία μου ήταν αρκετά καλή», λέει, αναφερόμενη στον καρκίνο του μαστού που διαγνώστηκε, στα μέσα της περιοδείας του Showgirl, το 2005. «Ήταν πολύ συναρπαστικό όταν τα μαλλιά μου μεγάλωναν ξανά»

Η Κάιλι Μινόγκ ήταν 26 ετών όταν κυκλοφόρησε το Style το 1994. «Μου λείπουν σχεδόν τα πάντα από τη δεκαετία του 1990», λέει. «Δεν υπήρχαν τηλέφωνα, η χορευτική μουσική ήταν οργιώδης και εγώ ήμουν κομμάτι της. Τη ζούσα, πήγαινα στα κλαμπ, πήγαινα σε επιδείξεις μόδας, ήμουν παντού. Δεν έχανα χρόνο κάνοντας scroll στα κοινωνικά δίκτυα, δεν με απασχολούσε η ενήλικη ζωή. Οπότε μου λείπουν, πολύ!».

Μέσα σε τόσα χρόνια, όντως έχουν συμβεί πολλά.

Η Κάιλι Μινόγκ είναι διαμάντι 56 καρατίων

Στα 37 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το «I Should Be So Lucky», η Μινόγκ έχει κυκλοφορήσει 17 στούντιο άλμπουμ, 9 live άλμπουμ, 83 σινγκλ και πρόκειται να ξεκινήσει την 15η παγκόσμια περιοδεία της, την Tension Tour.

Στα 56 της εξακολουθεί να είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ: το περσινό σινγκλ Padam Padam, που λατρεύτηκε παγκοσμίως από κριτικούς και θαυμαστές, έγινε viral θραύση, δημιουργώντας χιλιάδες χορευτικές ρουτίνες TikTok και κερδίζοντας ένα Grammy.

Αυτό το καλοκαίρι συνεργάστηκε με την παραγωγό της στιγμής, την Blessed Madonna, για το club ύμνο «Edge of Saturday Night», ενθουσιάζοντας τους πάντες, από μεσήλικες θαυμαστές της μαμάς της μέχρι Gen Zers.

Μια από τις πλέον περιζήτητες σταρ της ποπ στον πλανήτη η Κάιλι Μινόγκ κάνει παραδοχές αλλά μιλάει και για νίκες στη συνέντευξη της σε γνώριμα spot.

Στη συνέντευξη η επιζήσασα καρκίνου και βραβευμένη με Grammy Κάιλι Μινόγκ λέει ότι έπρεπε να είχε περισσότερη δύναμη, έπρεπε να υποστηρίξει τον εαυτό και τα θέλω της στο παρελθόν –ωστόσο το ίδιο αυτό παρελθόν τη δικαίωσε.

Η Μινόγκ αποκάλυψε επίσης τη συμβουλή που θα έδινε στον έφηβο εαυτό της. «Να εμπιστεύεσαι πάντα το ένστικτο σου» λέει η Μινόγκ και αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, υπάρχει ένα πράγμα που μπορεί να έκανε διαφορετικά.

«Μετανιώνω που δεν έλεγα τη γνώμη μου σε ορισμένες περιπτώσεις, ή ένιωθα ντροπαλή. Θα έπρεπε να είχα κάνει κάποια πράγματα αλλιώς, ναι θα μπορούσα. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε πια; Μόνο να προχωράμε» παραδέχεται.

Στη συνέντευξη η Κάιλι Μινόγκ ευχαριστεί τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα που έμεινε ως βράχος δίπλα της σε κάθε δυσκολία και δεν διευκρινίζει αν μετανιώνει που «δεν μίλησε» για καταστάσεις που έχει αντιμετωπίσει προσωπικά ή για μεγαλύτερα θέματα που αφορούν στην πολιτική και τον κόσμο εν γένει.

Κρατώντας μια apolitic στάση σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η ερμηνεύτρια του Can’t Get You Out of My Head ανάμεσα σε πολλά, αναρίθμητα hits, γενικά απέφυγε να πάρει σαφή θέση αλλά υπήρξε εδώ και πολύ καιρό υπέρμαχος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Και αυτό πολιτική δεν είναι;

«Το ότι συνέχισα, μετά από τόσο καιρό. Είναι κατόρθωμα»

Άλλωστε όταν είχε πει το 2022 το ενθαρρυντικό μήνυμα στους θαυμαστές της που δηλώνουν queer να «συνεχίσουν τον θόρυβο [και] να βρουν τη χαρά μέσα στον θόρυβο» είχε χαιρετηθεί ως ακτιβίστρια. Ακόμη και αν η ίδια δεν το βλέπει, είναι.

«Προσπαθήστε να είστε η καλύτερη εκδοχή του αληθινού σας εαυτού», λέει η Μινόγκ και οι ορδές των Fans συμφωνούν πετώντας γκλίτερ στον αέρα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στους Sunday Times, η μουσικός παραδέχεται ότι δεν πιστεύει ότι ο εφηβικός εαυτός της θα περίμενε ότι η καριέρα της θα διαρκούσε τόσο πολύ και μάλιστα τόσο δημιουργική.

«Αν μπορούσα να ταξιδέψω στο χωροχρόνο θα μου έλεγα αυτό που πλέον μπορώ να υποστηρίξω. Να εμπιστεύεσαι το ένστικτο σου, ό,τι και αν γίνει», είπε.

«Επίσης, θα μου έλεγα, θα μας έλεγα να περνάμε καλά. Θα έρθουν πολλά, θα υπάρξουν πολλά εμπόδια και θα ξεπεραστούν. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» λέει η Μινόγκ που αναγνωρίζει ως μεγαλύτερο επίτευγμα στην καριέρα της, τη διάρκεια της.

«Το ότι συνέχισα, μετά από τόσο καιρό. Είναι κατόρθωμα» είπε.

Τον περασμένο μήνα, η Minogue ανακοίνωσε την περιοδεία Tension – την πρώτη της μεγάλη σειρά συναυλιών στη Βόρεια Αμερική εδώ και 13 χρόνια – και δήλωσε ότι είναι «πέρα από ενθουσιασμένη».

«Ανυπομονώ να μοιραστώ όμορφες και άγριες στιγμές με θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας την εποχή του Tension και πολλά άλλα», είπε για την νέα περιοδεία της.

«Ήταν μια συναρπαστική διαδρομή μέχρι τώρα και σήμερα θέλω να είστε έτοιμοι για υπερθέματα. Φώτα! Κάμερα! Πάμε!» είπε και μετά Padam.

Η Κάιλι Μινόγκ είναι αειθαλής, ανθεκτική και έχει φύγει ήδη μπροστά.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ