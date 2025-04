Έντρικ: «Στη Ρεάλ έχουμε τους τέσσερις καλύτερους παίκτες στον κόσμο, εγώ είμαι ο κανένας» (pic)

Ο Έντρικ σε δηλώσεις του μετά την επική ματσάρα (4-4) της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Ρεαλ Σοσιεδάδ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Copa Del Rey μίλησε για την δουλειά που πρέπει να κάνει ώστε να γίνει ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου.

Παράλληλα, ο Βραζιλιάνος στράικερ της βασίλισσας δήλωσε ότι αυτή την στιγμή είναι ο κανένας και ότι έχει μπροστά του, τους τέσσερις καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου.

«Εδώ εμείς έχουμε τον Βινίσιους, τον Εμπαπέ, τον Μπέλινγκχαμ και τον Ροντρίγκο… τους τέσσερις καλύτερους παίκτες στον κόσμο.

🤍 Endrick: “Here we’ve Vini, Mbappé, Jude and Rodrygo… the four best players in the world. I’m NO ONE”.

“I’m here to work and it’s not about who starts, I have to do my best and work hard to stay at Real Madrid my whole life”. pic.twitter.com/6TQHgfxMYO

