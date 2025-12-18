Γαλλία: Σύλληψη υπόπτου μετά από κυβερνοεπίθεση στο υπουργείο Εσωτερικών

Ένας 22χρονος συνελήφθη στη Γαλλία μετά από προηγούμενη κυβερνοεπίθεση στους διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, η οποία επηρέασε περισσότερα από 20 αρχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ποινικά μητρώα.

Η γαλλική εισαγγελία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο συλληφθείς ήταν ήδη καταχωρημένος στα αρχεία της αστυνομίας, αφού είχε καταδικαστεί για παρόμοια εγκλήματα φέτος. Ανέφερε ότι ο ύποπτος γεννήθηκε το 2003, αλλά η εισαγγελία δεν αποκάλυψε το όνομά του φερόμενου ως χάκερ. Ο υπουργός Εσωτερικών Λορέν Νούνιεζ είχε δηλώσει νωρίτερα την Τετάρτη ότι η επίθεση της περασμένης εβδομάδας ήταν πιο σοβαρή από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί.

«Είναι σοβαρό», δήλωσε στο ραδιόφωνο Franceinfo την Τετάρτη. «Πριν από λίγες ημέρες, είπα ότι δεν γνωρίζαμε αν υπήρξαν παραβιάσεις ή όχι. Τώρα γνωρίζουμε ότι υπήρξαν παραβιάσεις, αλλά δεν γνωρίζουμε την έκτασή τους». Τα αρχεία που παραβιάστηκαν περιλάμβαναν ποινικά μητρώα.

Ο Νούνιεζ δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική και διοικητική έρευνα και ότι έχει ενημερωθεί η Εθνική Επιτροπή για την Πληροφορική και τις Πολιτικές Ελευθερίες (CNIL). «Μπορώ να σας πω ότι μέχρι σήμερα το πρωί δεν έχουν εξαχθεί εκατομμύρια δεδομένα (…), αλλά παραμένω πολύ επιφυλακτικός όσον αφορά το επίπεδο της παραβίασης», πρόσθεσε.

Η κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία έγινε τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου

Αν και η επίθεση (που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου και Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου) επέτρεψε στους δράστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία εγγράφων, οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει εάν έχουν κλαπεί δεδομένα.

Το υπουργείο έχει ενισχύσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τους ελέγχους πρόσβασης στα συστήματα πληροφοριών που χρησιμοποιεί το προσωπικό του υπουργείου ως απάντηση στην παραβίαση.

Οι γαλλικές αρχές έχουν επίσης ξεκινήσει έρευνα για να προσδιορίσουν την έκταση της επίθεσης. Ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν τώρα πολλαπλές πιθανότητες, συμπεριλαμβανομένης της ξένης παρέμβασης, ακτιβιστών που επιδιώκουν να αποδείξουν τις ευπάθειες των κυβερνητικών συστημάτων ή του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Τι είπε τις πρώτες ημέρες ο υπουργός Εσωτερικών

«Πράγματι, υπήρξε μια κυβερνοεπίθεση. Ένας εισβολέας κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν αριθμό αρχείων. Επομένως, εφαρμόσαμε τις συνήθεις διαδικασίες προστασίας», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών σε δήλωση που μοιράστηκε με τον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

«Μπορεί να πρόκειται για ξένη παρέμβαση, μπορεί να είναι άτομα που θέλουν να προκαλέσουν τις αρχές και να δείξουν ότι είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στα συστήματα, και μπορεί επίσης να είναι έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Σε αυτό το σημείο, δεν γνωρίζουμε τι είναι».

Το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών εποπτεύει τις αστυνομικές δυνάμεις και επιβλέπει τις υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας και μετανάστευσης, γεγονός που το καθιστά έναν πολύτιμο στόχο για χάκερ και εγκληματίες στον κυβερνοχώρο που υποστηρίζονται από το κράτος.