18.12.2025 | 19:30
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια, πέντε οίκοι ανοχής
18.12.2025 | 21:31
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της
17.12.2025 | 20:36
Συνελήφθησαν δύο τράπερ ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου
Πολιτική 18 Δεκεμβρίου 2025 | 21:55

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου

Το αφήγημα του Μαξίμου περί συνολικής... άγνοιας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκαν στην Εξεταστική τόσο ο κ. Άκης Σκέρτσος όσο και ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης. Πως αποδεικνύεται ότι υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου, έχοντας πλήρη γνώση του σκανδάλου.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίστηκαν δύο ακόμα κυβερνητικά στελέχη, στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο λόγος, με σειρά εμφανίσεως, για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη και για τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο.

Η κατάθεση του πρώτου αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και εξηγούμαστε: Σε εκπομπή στο Kontra Channel τον Ιούλιο που μας πέρασε ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος δήλωνε ότι 14 μήνες πριν τον είχε ενημερώσει «κυβερνητική πηγή» πως το όνομά του ήταν αναμεμειγμένο στις επισυνδέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα λεγόμενα του βουλευτή, η ενημέρωση είχε γίνει κάποια στιγμή μέσα στο 2024 πολύ πριν έρθει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή. Αυτομάτως κάτι τέτοιο σήμαινε ότι κάποιοι στη ΝΔ εντελώς παράνομα είχαν πρόσβαση στη δικογραφία.

Ο φόβος των αποκαλύψεων

Οι φήμες ήθελαν τότε τον Γιώργο Μυλωνάκη να είναι η συγκεκριμένη πηγή. Από την πλευρά του ο κ. Μπουκώρος όταν ρωτήθηκε σχετικά πριν από λίγες μέρες κατά τη διάρκεια της δικής του κατάθεσης στην Εξεταστική, αρνήθηκε να πει ποιος τον είχε ενημερώσει. Με απλά λόγια αρνήθηκε να ομολογήσει ποιο στέλεχος της ΝΔ είχε γνώση της δικογραφίας πριν αυτή φτάσει στη Βουλή. Η δικαιολογία που επικαλέστηκε ήταν επιεικώς αστεία, αποδεικνύοντας τον πανικό του Μαξίμου για τον φόβο των αποκαλύψεων αλλά και την πολιτική δειλία που χαρακτηρίζει συγκεκριμένους κυβερνητικούς βουλευτές.

Αφενός ο κ. Μπουκώρος είπε πως «μπερδεύτηκε» και δεν εννοούσε 14 μήνες πριν, αλλά τον Ιούνιο του 2025, ένα μήνα πριν την εκπομπή. Αφετέρου είπε ότι δεν προτίθεται να πει το όνομα της πηγής του, ώστε να μη «συσκοτίσει» περισσότερο το έργο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το πως θα συνέβαινε αυτό μόνο ο κ. Μπουκώρος το ξέρει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κ. Μυλωνάκης αρνήθηκε ότι είχε κάποια σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά τελικά, αυτό αποδείχθηκε το λιγότερο. Εκείνο που σχεδόν εξ αρχής προκάλεσε μεγάλη εντύπωση ήταν η σπουδή του κ. Μυλωνάκη να καταθέσει ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν γνωρίζει προσωπικά τον Νίκο Ξυλούρη ή Φραπέ.

Η επιμονή του κ. Μυλωνάκη

Ειδικότερα, σε ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ ο κ. Μυλωνάκης επέμεινε ως προς αυτό. Ακόμη και όταν η βουλευτίνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του έδειξε τη γνωστή φωτογραφία από κομματική εκδήλωση της ΝΔ το 2017 (στην οποία απεικονίζονται οι Αυγενάκης, Χιλατζάκης, Μητσοτάκης και Ξυλούρης), όπου πίνουν και τρώνε. Ο Ξυλούρης κάθεται ακριβώς δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και πιο δίπλα κάθεται και ο Ανδρέας Στρατάκης, πιο γνωστός και ως Χασάπης, μετέπειτα κουμπάρος του Μάκη Βορίδη. «Επιμένετε ότι δεν τον γνωρίζει;», ήταν η ερώτηση για να έρθει η αφοπλιστική απάντηση, «ναι, επιμένω ότι δεν τον γνωρίζει».

Όταν ρωτήθηκε στη συνέχεια αν αυτή η γνώση προέρχεται από ομολογία του ίδιου του κ. Μητσοτάκη προς τον κ. Μυλωνάκη, ο τελευταίος αρνήθηκε να απαντήσει και να εμπλέξει ευθέως το όνομα του πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα ωστόσο επέμενε ότι ξέρει καλά πως ο πρωθυπουργός  δεν γνωρίζει τον Φραπέ. Προφανώς και αυτή η στάση προκάλεσε χαμόγελα θυμηδίας μέσα στην εξεταστική.

Το σημείωμα Βάρρα

Ο κ. Μυλωνάκης συνέχισε να υποτιμά τη νοημοσύνη εκείνων που έβλεπαν την Εξεταστική όταν ρωτήθηκε και για το σημείωμα-υπόμνημα των 42 σελίδων που του έδωσε ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ -και νυν συνεργάτης της κυβέρνησης- Γρηγόρης Βάρρας. Το σημείωμα αυτό ήταν ενημερωτικό για την κατάσταση που επικρατούσε στον Οργανισμό. Ο κ. Βάρρας που υπενθυμίζεται ότι είχε εκδιωχθεί από τη θέση του κατόπιν απαίτησης του κ. Βορίδη ήταν ο πρώτος που έστειλε ουκ ολίγες περιπτώσεις στον εισαγγελέα.

Κατά συνέπεια περιέγραψε τα δεδομένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα πιο μελανά χρώματα. Παρ’ όλα αυτά και σύμφωνα με τον κ. Μυλωνάκη, αν και έγινε αποδέκτης του υπομνήματος ουδέποτε σκέφτηκε να ενημερώσει σχετικά τον πρωθυπουργό και το κράτησε για… δική του χρήση. Όλα αυτά το καλοκαίρι που μας πέρασε κι ενώ έτρεχε η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

Ο εκνευρισμός

Το σημείο στο οποίο ο κ. Μυλωνάκης στριμώχτηκε πραγματικά και φάνηκε έντονα ο εκνευρισμός του ήταν όταν κλήθηκε να απαντήσει σε συγκεκριμένη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Νάσου Ηλιόπουλου. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρθηκε στην αλλαγή των εγκυκλίων για τους ελέγχους των ΑΦΜ μετά την αποχώρηση Βάρρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (οι έλεγχοι έγιναν πολύ πιο… χαλαροί μετά την αποχώρηση Βάρρα). Εδώ λοιπόν ο κ. Μυλωνάκης θα έπρεπε να αδειάσει είτε τον κ. Βάρρα είτε τον κ. Βορίδη και βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, με αποτέλεσμα ν’ απαντά άλλα αντί άλλων.

Παρ’ όλα αυτά ο ίδιος νωρίτερα είχε κάνει λόγο για «ορυμαγδό» μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο δεν μπορούσε να εξηγήσει με πειστικό τρόπο τις αλλαγές στις εγκυκλίους, ούτε για ποιους λόγους αντικαταστάθηκε ο κ. Γεωργαντάς από τον κ. Αυγενάκη, ειδικά από τη στιγμή που ο πρώτος είχε μπει σε διαδικασία να εξυγιάνει τον οργανισμό.

Οι σιωπές του κ. Σκέρτσου

Στο ίδιο μήκος κύμματος κινήθηκε και ο κ. Σκέρτσος. «Δεν ήξερα, δεν είχα αρμοδιότητα, δεν έχω γνώση» ήταν φράσεις που επαναλήφθηκαν αρκετές φορές από τα χείλη του, ενώ διατήρησε την ίδια γραμμή και με τον κ. Μυλωνάκη σε ό,τι αφορούσε τον πρωθυπουργό και την πλήρη… άγνοιά του για τα όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τραγικοί αν όχι επικίνδυνοι, ειδικά από τη στιγμή που ο κ. Μυλωνάκης είχε πει νωρίτερα πως από το 2023 το υπουργείο Γεωργίας είχε τα μάτια του στραμμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δε ανακοινώσεις του ίδιου του Οργανισμού για συγκεκριμένες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης κονδυλίων έγιναν επί διοίκησης του Γρηγόρη Βάρρα. Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι τίποτε απ’ όλα αυτά δεν είχε φτάσει στ’ αυτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη;

Εκτός αυτού πόσο πιστευτοί μπορούν να γίνουν οι υπουργοί όταν ο κ. Σκέρτσος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι σε ταξίδι στην Κρήτη μαζί με τον κ. Πιερακκάκη φιλοξενήθηκαν κι έφαγαν στο σπίτι του Μανόλη Ξυλούρη -αδελφού του Φραπέ και κουμπάρου της οικογένειας Μητσοτάκη; Πώς μπορούν να θεωρούν ότι γίνονται πιστευτοί όταν λένε ξανά και ξανά πως ο πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τον Φραπέ όταν στελέχη της κυβέρνησης φιλοξενούνται στο σπίτι του αδελφού του και ο ίδιος έχει ουκ ολίγες φωτογραφίες στο πλευρό του Κ. Μητσοτάκη;

Εκτός κάδρου και ευθυνών

Είναι προφανής η προσπάθεια να μείνει εκτός κάδρου, άρα και ευθυνών ο πρωθυπουργός. Το είδαμε να συμβαίνει και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Εκεί είχαμε κάποιους «κακούς ιδιώτες» που παρακολουθούσαν τη μισή κυβέρνηση, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και δεκάδες άλλα στελέχη, διευθυντές δημόσιων υπηρεσιών, δημοσιογράφους, δικαστικούς κλπ. και το έκαναν από… μόνοι τους. Εντελώς τυχαία αποκαλύφθηκε ότι η κυβέρνηση τους είχε δώσει άδεια να εξάγουν τα κατασκοπευτικά τους προϊόντα σε τρίτες χώρες…

Αλλά για να επανέλθουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ακριβώς συνέβη στις υποκλοπές έτσι κι εδώ, ο ίδιος δεν είχε γνώση άρα δεν είχε και ευθύνη. Προκειμένου δε να πιστοποιηθεί αυτό ο πρωθυπουργός δεν έχε κανένα πρόβλημα να θυσιάσει κόσμο και κοσμάκη ώστε το νήμα να μη φτάσει ποτέ στο Μαξίμου.

Μόνο που ο τρόπος που προσπαθεί να πετύχει την «αθώωση» Μητσοτάκη το Μαξίμου είναι τόσο άγαρμπος και εξόφθαλμα ερασιτεχνικός που επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από εκείνα που θέλει να πετύχει.

