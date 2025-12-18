Τις υπόγειες αποθήκες πολυκατοικιών στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε βάλει στο στόχαστρο 48χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω το βράδυ του περασμένου Σαββάτου από την Αστυνομία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του η οποία έχει ταυτοποιηθεί

Ο 48χρονος αφαιρούσε από τις αποθήκες δοχεία που περιείχαν ελαιόλαδο και μέλι για οικιακή χρήση. Συνολικά είχε κλέψει περισσότερα από 800 λίτρα ελαιολάδου και 35 κιλά μέλι.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών, ενώ εις βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία.

Τα μέλη της εν λόγω συμμορίας κατηγορούνται ότι διαπράττουν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κατ’ επάγγελμα, κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών και τον συνακόλουθο πορισμό εισοδήματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και συνεργός του η οποία έχει ταυτοποιηθεί.

Νέα Φιλαδέλφεια: Το χρονικό της σύλληψης

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, κατόπιν σήματος του Κέντρου για κλοπή σε υπόγεια αποθήκη πολυκατοικίας στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, μετέβησαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τον κατηγορούμενο εντός της πολυκατοικίας να έχει στην κατοχή του δύο δοχεία με ελαιόλαδο.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου στο πλαίσιο της προανάκρισης διαπιστώθηκε ότι είχε αφαιρέσει συνολικά έξι δοχεία με ελαιόλαδο από τη συγκεκριμένη αποθήκη ενοίκου της πολυκατοικίας.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα, ο κατηγορούμενος από κοινού με συνεργό του, αφού αποκτούσαν πρόσβαση σε υπόγειες αποθήκες ενοίκων πολυκατοικιών με τη μέθοδο της διάρρηξης, αφαιρούσαν δοχεία με ελαιόλαδο και μέλι, τα οποία προορίζονταν για οικιακή χρήση, καθώς επίσης και άλλα αντικείμενα όπως εργαλεία, υποδήματα και βαλίτσες.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επιπλέον τέσσερις περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.