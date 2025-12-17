Μπακογιάννης: Υπό εγκατάλειψη οι άστεγοι – Απολύσεις στο Street Work από τη Δημοτική Αρχή Δούκα

«Ακόμη μια κρίσιμη υπηρεσία κοινωνικής προστασίας ξηλώνει η δημοτική αρχή», καταγγέλλει ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, και η παράταξή του «Αθήνα Ψηλά», σημειώνοντας πως «την ώρα που η αστεγία στην Αθήνα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και οι καταγεγραμμένοι άστεγοι ξεπερνούν τους 1.000, σύμφωνα με στοιχεία του ΚΥΑΔΑ, η Ομάδα Street Work οδεύει προς διάλυση».

Μια ομάδα, όπως τονίζει, «που επί χρόνια αποτελούσε βασικό εργαλείο άμεσης παρέμβασης στο πεδίο προσφέροντας εντυπωσιακά αποτελέσματα, σήμερα συρρικνώνεται δραματικά. Από τους 36 εργαζόμενους που στελέχωναν το πρόγραμμα, κατά την διάρκεια της προηγούμενης διοίκησης, έχουν απομείνει 26, ενώ σταδιακά απολύεται το 20% αυτών».

«Όσοι απομένουν καλούνται να συνεχίσουν να εργάζονται με δίμηνες συμβάσεις, χωρίς καμία εργασιακή ασφάλεια, χωρίς προοπτική και χωρίς σαφές σχέδιο συνέχισης του προγράμματος», υποστηρίζει.

«Είχαμε διασφαλίσει τη συνέχιση του προγράμματος ακόμη και μετά τις δημοτικές εκλογές»

Η Ομάδα Street Work, επισημαίνει ο Κώστας Μπακογιάννης, «συστάθηκε με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και διεπιστημονική προσέγγιση, ως ένα ακόμη εργαλείο για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της αστεγίας. Βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, λειτουργούσε σε 5 κλιμάκια, με δικά τους αυτοκίνητα και ημερήσιο πρόγραμμα, καταγράφοντας και στηρίζοντας πρακτικά και ψυχολογικά κάθε άστεγο της πόλης. Δημιουργούσε σχέσεις εμπιστοσύνης και επιχειρούσε με ευαισθησία και επαγγελματισμό να συνδέσει τους αστέγους με δομές φιλοξενίας».

«Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε διασφαλίσει τη συνέχιση του προγράμματος ακόμη και μετά τις δημοτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για έναν ολόκληρο χρόνο, έως το τέλος του 2024», αναφέρει.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «συρρίκνωση του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, υπολειτουργία του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, κλείσιμο του Κέντρου Αντιμετώπισης Έμφυλης Βίας, απαξίωση του Ξενώνα Φιλοξενίας Ουσιοεξαρτημένων και κλείσιμο του Ξενώνα των Γιατρών του Κόσμου», για να καταγγείλει πως «η Δημοτική Αρχή Δούκα επιλέγει συνειδητά και με μεγάλη ευκολία να αποδομήσει και την τελευταία υπηρεσία για την αντιμετώπιση της αστεγίας, πετώντας στα σκουπίδια ότι είχε χτιστεί με σχέδιο, γνώση και εμπειρία».

«Δεν πρόκειται απλώς για μια λανθασμένη επιλογή. Πρόκειται για πολιτική απόφαση με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες είναι ήδη ορατές στους δρόμους της πόλης. Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν είναι σύνθημα. Είναι ευθύνη», σχολιάζει χαρακτηριστικά η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη.