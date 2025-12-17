newspaper
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Μπακογιάννης: Υπό εγκατάλειψη οι άστεγοι – Απολύσεις στο Street Work από τη Δημοτική Αρχή Δούκα
Αυτοδιοίκηση 17 Δεκεμβρίου 2025 | 15:55

Μπακογιάννης: Υπό εγκατάλειψη οι άστεγοι – Απολύσεις στο Street Work από τη Δημοτική Αρχή Δούκα

«Δεν πρόκειται απλώς για μια λανθασμένη επιλογή. Πρόκειται για πολιτική απόφαση με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες είναι ήδη ορατές στους δρόμους της πόλης», καταγγέλλει ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

«Ακόμη μια κρίσιμη υπηρεσία κοινωνικής προστασίας ξηλώνει η δημοτική αρχή», καταγγέλλει ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, και η παράταξή του «Αθήνα Ψηλά», σημειώνοντας πως «την ώρα που η αστεγία στην Αθήνα αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο και οι καταγεγραμμένοι άστεγοι ξεπερνούν τους 1.000, σύμφωνα με στοιχεία του ΚΥΑΔΑ, η Ομάδα Street Work οδεύει προς διάλυση».

Μια ομάδα, όπως τονίζει, «που επί χρόνια αποτελούσε βασικό εργαλείο άμεσης παρέμβασης στο πεδίο προσφέροντας εντυπωσιακά αποτελέσματα, σήμερα συρρικνώνεται δραματικά. Από τους 36 εργαζόμενους που στελέχωναν το πρόγραμμα, κατά την διάρκεια της προηγούμενης διοίκησης, έχουν απομείνει 26, ενώ σταδιακά απολύεται το 20% αυτών».

«Όσοι απομένουν καλούνται να συνεχίσουν να εργάζονται με δίμηνες συμβάσεις, χωρίς καμία εργασιακή ασφάλεια, χωρίς προοπτική και χωρίς σαφές σχέδιο συνέχισης του προγράμματος», υποστηρίζει.

«Είχαμε διασφαλίσει τη συνέχιση του προγράμματος ακόμη και μετά τις δημοτικές εκλογές»

Η Ομάδα Street Work, επισημαίνει ο Κώστας Μπακογιάννης, «συστάθηκε με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και διεπιστημονική προσέγγιση, ως ένα ακόμη εργαλείο για την αντιμετώπιση του φαινόμενου της αστεγίας. Βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, λειτουργούσε σε 5 κλιμάκια, με δικά τους αυτοκίνητα και ημερήσιο πρόγραμμα, καταγράφοντας και στηρίζοντας πρακτικά και ψυχολογικά κάθε άστεγο της πόλης. Δημιουργούσε σχέσεις εμπιστοσύνης και επιχειρούσε με ευαισθησία και επαγγελματισμό να συνδέσει τους αστέγους με δομές φιλοξενίας».

«Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε διασφαλίσει τη συνέχιση του προγράμματος ακόμη και μετά τις δημοτικές εκλογές, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους για έναν ολόκληρο χρόνο, έως το τέλος του 2024», αναφέρει.

Παράλληλα, κάνει λόγο για «συρρίκνωση του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, υπολειτουργία του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, κλείσιμο του Κέντρου Αντιμετώπισης Έμφυλης Βίας, απαξίωση του Ξενώνα Φιλοξενίας Ουσιοεξαρτημένων και κλείσιμο του Ξενώνα των Γιατρών του Κόσμου», για να καταγγείλει πως «η Δημοτική Αρχή Δούκα επιλέγει συνειδητά και με μεγάλη ευκολία να αποδομήσει και την τελευταία υπηρεσία για την αντιμετώπιση της αστεγίας, πετώντας στα σκουπίδια ότι είχε χτιστεί με σχέδιο, γνώση και εμπειρία».

«Δεν πρόκειται απλώς για μια λανθασμένη επιλογή. Πρόκειται για πολιτική απόφαση με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες είναι ήδη ορατές στους δρόμους της πόλης. Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν είναι σύνθημα. Είναι ευθύνη», σχολιάζει χαρακτηριστικά η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη.

Markets
inWellness
inTown
Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει ζητήματα χρηματοδότησης και θεσμικού ρόλου των δήμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 17.12.25

Ο δήμαρχος Αθηναίων θέτει ζητήματα χρηματοδότησης και θεσμικού ρόλου των δήμων στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ

Τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, με αναφορές στα οικονομικά, τις αρμοδιότητες και το εκλογικό πλαίσιο.

Σύνταξη
Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή
Αποφασισμένοι 16.12.25

Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή

Η μαζική παρουσία αιρετών και αυτοδιοικητικού προσωπικού κατέδειξε τον ενιαίο, συλλογικό και αποφασιστικό χαρακτήρα των διεκδικήσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;
Αντιπρόταση 16.12.25

Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;

Ο Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε τις ενστάσεις του για το εκλογικό σύστημα το οποίο απαιτεί 42% + 1 ψήφο για εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με τον υπό επεξεργασία Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης;

Σύνταξη
Συγκέντρωση Δημάρχων στην Βουλή-Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα κόμματα
Διεκδικούν 16.12.25

Συγκέντρωση Δημάρχων στην Βουλή-Συνάντηση της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα κόμματα

Με συγκεκριμένα αιτήματα προσήλθαν στην Βουλή Δήμαρχοι, αιρετοί και στελέχη της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης διεκδικώντας πόρους, προσλήψεις προσωπικού και άλλα.

Σύνταξη
Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας
Σε πρώτο πλάνο 16.12.25

Συζήτηση επί του σχεδίου του Νέου Κώδικα στο ΔΣ της ΚΕΔΕ-Στην Βουλή σήμερα οι Δήμαρχοι της χώρας

Παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις και συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τον Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, όπως έχουν καταρτιστεί από τις αρμόδιες επιτροπές και ομάδες εργασίας.

Σύνταξη
Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025
Διεκδικούν 15.12.25

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025
Κινητοποίηση 15.12.25

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025

Θα λειτουργούν μόνο οι βασικές και επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Συμμετοχή 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην σχετική του ανακοίνωση αναφέρει πως την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης θα παραστεί στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.

Σύνταξη
Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας
Αυτοδιοίκηση 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας συμμετέχει στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική
Ελλάδα 17.12.25

Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική

Ο 73χρονος Έλληνας που διέμενε στην Ολλανδία ήταν «αρμόδιος» για τις επαφές και συναντήσεις με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
O έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ – «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»
Δίδυμο 17.12.25

O έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ - «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»

Η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ξεκίνησε ως συνεργάτιδα του Ρομπ κι έγινε η γυναίκα της ζωής τους, ενώ ο σκηνοθέτης άλλαξε για χάρη της το τέλος τς ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι». Όσο αισιόδοξα ξεκίνησε η σχέση τους τόσο τραγικά και άδικα έληξε από τα χέρια του ίδιου τους του γιου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»
Διπλωματία 17.12.25

Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»

Το ΥΠΕΞ απαντά στις δηλώσεις Μίτσκοσκι ότι επανέφερε στην πράξη το όνομα «Μακεδονία» πως «στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική».

Σύνταξη
Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»
Euroleague 17.12.25

Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ αν θα παίξει και για πόσο χρόνο.

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Χωρίς κόστος 17.12.25

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα

Σύνταξη
Αυστραλία: Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι – Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που σκοτώθηκε
Επίθεση στην Αυστραλία 17.12.25

Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι - Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που έπεσε νεκρή

H οικογένεια της μικρής Ματίλντα ήρθε από την Ουκρανία στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο και έχασε το αγγελούδι της μια ηλιόλουστη μέρα σε παραλία του Σίδνεϊ

Σύνταξη
LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός

LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καβάλα – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Τρίχρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν σχεδόν σκελετωμένο
Στην Αλεξανδρούπολη 17.12.25

Τρίχρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο - Σοκαριστική η εικόνα του, ήταν σχεδόν σκελετωμένο

Στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη σήμανε συναγερμός αλλά δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό - Αναμένεται νεκροψία νεκροτομή

Σύνταξη
Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια
ΑΠΕ 17.12.25

Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια

Περισσότερες από 1.800 γιγαβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περικόπηκαν το 11μηνο του 2025 - Υπερδιπλασιάστηκαν οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
ΚΚΕ: Πυρά προς την κυβέρνηση – «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων 17.12.25

Πυρά ΚΚΕ προς την κυβέρνηση - «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»

«Η κυβέρνηση χρωστάει στους βιοπαλαιστές αγρότες πάνω από 1 δισ. - Αυτά τα χρήματα πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους δικαιούχους τους ως ένα στοιχειώδες βήμα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Αιγάλεω – Ολυμπιακός Β’ για την 9η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
