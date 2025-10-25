newspaper
25.10.2025 | 20:00
Σύρος: Φωτιά στον ΧΥΤΑ – Πυκνοί καπνοί στην περιοχή
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Οικονομία 25 Οκτωβρίου 2025 | 19:00

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Αν βάλετε τη λέξη «φτωχοί» στο ψαχτήρι της google και πατήσετε την κατηγορία «εικόνες» θα γεμίσει η οθόνη σας φωτογραφίες από άστεγους  που κοιμούνται στο δρόμο, ζητιάνους με απλωμένα χέρια, άδεια πορτοφόλια και για κάποιο περίεργο λόγο γκρίζες φιγούρες ηλικιωμένων με πλαστικές σακούλες.

Η φτώχεια εξακολουθεί να εικονογραφείται με τα γνωστά κλισέ, αλλά οι φτωχοί της διπλανής ή και της δικής μας πόρτας δεν ταιριάζουν στα στερεότυπα-καρικατούρες που έχουμε συνήθως στο μυαλό μας. Μπορεί να είναι καλοβαλμένοι, αξιοπρεπείς, να πληρώνουν με πλαστικό χρήμα, ακόμα και αν είναι η προπληρωμένη κάρτα των επιδομάτων, να φοράνε επώνυμα ρούχα, ακόμα και αν είναι από τα καλάθια των μεταχειρισμένων.

Για να είμαστε ακριβείς, οι φτωχοί που πρωταγωνιστούν στις αναπαραστάσεις των ΜΜΕ, συχνά  είναι εκείνοι που δεν καταγράφονται καν στις επίσημες στατιστικές. Η ΕΛΣΤΑΤ στις έρευνες συνθηκών διαβίωσης μετράει μόνο τα ιδιωτικά νοικοκυριά, τους ανθρώπους με σταθερή κατοικία. Εκ των πραγμάτων αποκλείονται από τους δείκτες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού άτομα που ζουν σε κατάσταση αστεγίας ή ημιαστεγίας, σε ξενώνες, ιδρύματα, φυλακές, νοσοκομεία, πληθυσμοί που μετακινούνται, Ρομά, πρόσφυγες ή μετανάστες χωρίς χαρτιά.

Oι σχεδόν τρεις στους δέκα Έλληνες (26,9%) που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού , δεν ανήκουν στο περιθώριο αλλά στη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Πρόκειται για 2,74 εκατομμύρια ανθρώπους, ένας πληθυσμός δυόμιση φορές όσο η Θεσσαλονίκη ή όσο τα τρία τέταρτα των κατοίκων της Αθήνας.  Ακομα περισσότεροι είναι οι «υποκειμενικά φτωχοί», εκείνοι δηλαδή που τα βγάζουν πέρα με δυσκολία ή μεγάλη δυσκολία, σχεδόν οι επτά στους δέκα

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη των «Αθλίων» ούτε τον Βασιλάκη Καΐλα και τον Νίκο Ξανθόπουλο των ασπρόμαυρων ελληνικών ταινιών. Όπως έχουν δείξει οι πρόσφατες έρευνες του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) για την πολυδιάστατη παιδική φτώχεια, η στέρηση δεν αποκλειστικά οικονομική, αλλά έχει και άλλες διαστάσεις. Υπάρχει η υγειονομική φτώχεια, των ακάλυπτων ιατρικών αναγκών, η στεγαστική φτώχεια, η πολιτιστική φτώχεια.

φτωχοί

Οι «αόρατοι» φτωχοί

Η ετήσια έκθεση «Η φτώχεια στην Ελλάδα το 2025» του Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, περιλαμβάνει επί μέρους ερευνητικά έργα για τις διαστάσεις της φτώχειας που ξεφεύγουν από τα ραντάρ των επίσημων στατιστικών. Ένα από αυτά είναι το «Ελληνικο Παρατηρητήριο για τη Φτώχεια και την Έλλειψη Στέγης» ή αλλιώς «Ε.ΠΑ.Φ.Ε.Σ.» (Ηοusing And Poverty Eradication Watch – HO.P.E. Watch).  Στο έργο συμμετείχαν οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών αλλά και άνθρωποι που  βιώνουν φτώχεια, σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμους και περιφέρειες.

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Παρατηρητήριο ήταν η λειτουργία των κοινωνικών υπηρεσιών, η φτώχεια των παιδιών, η ενεργειακή φτώχεια, οι πολιτικές στέγασης και οι παρεμβάσεις για την έλλειψη στέγης. Άλλα δύο ερευνητικά έργα (POVERE και REVERTER), κατέγραψαν αθέατες πλευρές της φτώχειας και της στεγαστικής επιασφάλειας στον αγροτικό χώρο και στις αστικές περιοχές αντίστοιχα.

Η κρυφή αστεγία

Εκτός από τους άστεγους του δρόμου,  που κι αυτοί δύσκολα καταγράφονται με ακρίβεια, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες. Μια ακραία μορφή στεγαστικής ανασφάλειας είναι η «κρυφή αστεγία». Είναι άνθρωποι που στεγάζονται σε ακατάλληλα καταλύματα, εξαρτώνται από τη φιλοξενία συγγενών ή φίλων ή αναζητούν προσωρινή διαμονή σε ξενώνες.

Από τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν καθημερινά με το φόβο της έξωσης λόγω της αύξησης των ενοικίων ή της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού της κατοικίας τους από funds , λόγω «κόκκινων δανείων», κάποιοι θα περάσουν έστω και ξυστά από τον κόσμο της «κρυφής αστεγίας».

Ανάμεσα στους «κρυφούς άστεγους» δεν είναι μόνο οι τυπικά φτωχοί, αλλά και φτωχοποιημένα  κομμάτια της (μικρο)μεσαίας τάξης. Τα 180.000 σπίτια που χάθηκαν μεταξύ 2019-2023 από πλειστηριασμούς, δεν ανήκουν στην πλειονότητά τους σε «ρετιρέ» και «στρατηγικούς κακοπληρωτές», αλλά σε νοικοκυριά μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων.

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η κρυφή αστεγία και η ενεργειακή φτώχεια έχουν ενταθεί,  αποκαλύπτοντας τα κενά στο ισχύον σύστημα προστασίας. Η κρυφή αστεγία επηρεάζει και όσα πρόσωπα ζουν σε υπερπλήρεις ή επισφαλείς συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή νερό, ή αντιμετωπίζουν απελάσεις. Ιδιαίτερα κινδυνεύουν άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας ή εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες.

Ξεσπιτωμένοι λόγω πλημμύρας και πυρκαγιών

Όπως σημειώνουν οι ερευνητές η στεγαστική επισφάλεια συνδέεται με νέες μορφές ψυχικού άγχους. Για παράδειγμα παρατηρείται «άγχος σχετικά με την κλιματική αλλαγή» σε πληθυσμούς που πλήττονται από πλημμύρες και πυρκαγιές. Αντίστοιχα, η κατάθλιψη λόγω αδυναμίας πληρωμής λογαριασμών ενέργειας για επαρκή θέρμανση ή ψύξη εκδηλώνεται συχνά σε γονείς με μικρά παιδιά. Αυτές οι ψυχικές διαταραχές να εισέλθουν στο κάδρο και να ληφθούν υπόψη οι άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες σε περίπτωση που δεν αντιμετωπιστούν, επισημαίνει η έρευνα

Διπλά αποκλεισμένοι

Οι Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) αναφέρουν ότι πολλές ευάλωτες ομάδες παραμένουν αόρατες και αποκλεισμένες από την κοινωνική πολιτική. Σε αυτές περιλαμβάνονται θύματα βίας με βάση το φύλο, μη υποστηριζόμενες μητέρες, άτομα με αναπηρία, ασυνόδευτοι ανήλικοι, ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι, ανασφάλιστοι μετανάστ(ρι)ες και μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι διασταυρούμενες ευαλωτότητες — όπως τρανς πρόσωπα με προσφυγικό προφίλ και χρόνιες ασθένειες ή ανασφάλιστα πρόσωπα που επιζούν βίας — εντείνουν τον αποκλεισμό. Οι δομικές αδυναμίες στις υπηρεσίες στέγασης, απασχόλησης, ψυχικής υγείας και επανένταξης εδραιώνουν περαιτέρω την περιθωριοποίησή τους.

Ποιος φροντίζει όσους μας φροντίζουν;

Στον τομέα της ψυχικής υγείας και της αναπηρίας, τα άτομα με μη ορατές ή αδιάγνωστες παθήσεις και όσα αποκλείονται από επιδόματα συχνά στερούνται φροντίδας λόγω του στίγματος και διαγνωστικών εμποδίων.

Στην έρευνα αναφέρεται ότι «τα ηλικιωμένα πρόσωπα, ιδιαίτερα άνω των 50 ετών με χαμηλές συντάξεις, χωρίς ασφάλιση ή σε απομακρυσμένες περιοχές, αντιμετωπίζουν απομόνωση, φτώχεια και αποκλεισμό από την αγορά εργασίας».

Οι ανεπίσημοι φροντιστές/τριες, που παρέχουν αμισθί φροντίδα σε ηλικιωμένα ή ανάπηρα μέλη της οικογένειας ή σε παιδιά με προβλήματα ψυχικής υγείας, φέρουν βαριά συναισθηματική και οικονομική επιβάρυνση χωρίς καμία υποστήριξη.

Τουρισμός
Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

inWellness
inTown
Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός
«Σημείο καμπής» 25.10.25

Μάριο Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση – Μόνη λύση είναι ο ρεαλιστικός φεντεραλισμός

Ο Μάριο Ντράγκι υποστηρίζει ότι ρεαλιστικός φεντεραλισμός είναι αυτός που θα οικοδομηθεί από «“συνασπισμούς των προθύμων” γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday
Οικονομικές Ειδήσεις 25.10.25

Pay Rules for Greece’s October 28 National Holiday

October 28 is among the mandatory public holidays. On such days, employment is prohibited, as is business operation, except for companies that are legally allowed to open on Sundays and official holidays.

Σύνταξη
Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ
Εις υγείαν! 25.10.25

Μπύρα ως απάντηση στη μοναξιά; Ο παράγοντας που παραβλέπεται στη δημόσια συζήτηση για το αλκοόλ

Την κοινωνική πτυχή της κατανάλωσης αλκοόλ τονίζουν οι ειδικοί του χώρου, την ώρα που ο ΠΟΥ έχει εντείνει την εκστρατεία κατά της μέτριας κατανάλωσης

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Κτηματολόγιο 25.10.25

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του
Μήνας μέλιτος, τέλος 25.10.25

Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του

Ο αναρχοκαπιταλιστής Χαβιέρ Μιλέι με σκληρά μέτρα λιτότητας κατόρθωσε να δαμάσει τον πληθωρισμό στην Αργεντινή. Ωστόσο, η ευημερία που έχει υποσχεθεί δεν ήρθε και ίσως χάσει τον έλεγχο της Βουλής.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Ελλάδα 25.10.25

Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ατρόμητος για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε ο αγώνας Κηφισιά-Παναιτωλικός, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μεγάλη ευκαιρία έχασαν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις όταν ο Αγκίρε νικήθηκε από τον Ραμίρεζ.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
Αναπάντητα ερωτήματα 25.10.25

Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά - Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων για το μπαρ, τι είπε ο πατέρας της ανήλικης

Σύνταξη
Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του
Σημαντικό μέρος 25.10.25

Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του

Η οικογένεια του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά, ενισχύοντας τη διατήρηση της μνήμης του Ποντιακού, αλλά και όχι μόνο, Ελληνισμού

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Νάπολι – Ίντερ

LIVE: Νάπολι – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Ίντερ για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 25.10.25

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, προκλήθηκε έκρηξη από γκαζάκια, σε παράρτημα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί της Λ. Συγγρού - Τι αναφέρεται στην ανάληψη ευθύνης

Σύνταξη
