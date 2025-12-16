Κ. Αρβανίτης: Η Mercosur θα πλήξει ανεπανόρθωτα τον μικρό και μεσαίο Έλληνα παραγωγό

Την ώρα που οι Έλληνες αγρότες είναι στα μπλόκα διεκδικώντας «τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αύριο του πρωτογενούς τομέα, η ελληνική κυβέρνηση είναι άφωνη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» σημειώνει ο Κώστας Αρβανίτης υπογραμμίζοντας πως «η Mercosur θα πλήξει ανεπανόρθωτα τον μικρό και μεσαίο Έλληνα παραγωγό».

«Η συμφωνία απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ»

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «μαζί με τις αλλαγές στην ΚΑΠ» η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής «οδηγεί σε συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγους, ευνοεί τις μεγάλες πολυεθνικές, υπονομεύει τη βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής»

Η Κομισιόν, λέει, «υπονομεύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αγνοεί τη σημασία συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στις μικτές εμπορικές συμφωνίες.

«Ζημιογόνα για τους Έλληνες αγρότες και τους καταναλωτές»

Στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Left «από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστός ο σχεδιασμός για αυτήν τη συμφωνία αντιστεκόμαστε και εξηγούμε με τον πιο σαφή τρόπο γιατί είναι ζημιογόνα για τους Έλληνες αγρότες, τους καταναλωτές και όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης.

Εν τέλει, στο Ευρωκοινοβούλιο «η ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ–MERCOSUR, μαζί με το ΕΛΚ, απέναντι στους μικρούς παραγωγούς και το αγροτικό εισόδημα. Ο πρωτογενής τομέας πληρώνει τις επιλογές τους», όπως αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης.

Οι κίνδυνοι

Στους κινδύνους που εγκυμονεί για τον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό χάρτη η συμφωνία αναφέρεται σε επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Όπως τονίζει η ΕΘΕΑΣ, η εν λόγω εμπορική συμφωνία θα επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην αγορά, καθώς τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα κινδυνεύουν να χάσουν «έδαφος» λόγω της εισαγωγής φθηνότερων προϊόντων, τα οποία δεν πληρούν αντίστοιχες αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής, όπως για παράδειγμα ως προς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.