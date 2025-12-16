newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κ. Αρβανίτης: Η Mercosur θα πλήξει ανεπανόρθωτα τον μικρό και μεσαίο Έλληνα παραγωγό
Κόσμος 16 Δεκεμβρίου 2025 | 22:12

Κ. Αρβανίτης: Η Mercosur θα πλήξει ανεπανόρθωτα τον μικρό και μεσαίο Έλληνα παραγωγό

Ο Κώστας Αρβανίτης σημειώνει πως «μαζί με τις αλλαγές στην ΚΑΠ» η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής «οδηγεί σε συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγους...».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άνοια: Γιατί δεν πρέπει κανένας να μείνει μόνος αυτές τις γιορτές

Άνοια: Γιατί δεν πρέπει κανένας να μείνει μόνος αυτές τις γιορτές

Spotlight

Την ώρα που οι Έλληνες αγρότες είναι στα μπλόκα διεκδικώντας «τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αύριο του πρωτογενούς τομέα, η ελληνική κυβέρνηση είναι άφωνη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» σημειώνει ο Κώστας Αρβανίτης υπογραμμίζοντας πως «η Mercosur θα πλήξει ανεπανόρθωτα τον μικρό και μεσαίο Έλληνα παραγωγό».

«Η συμφωνία απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς στην ΕΕ»

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει πως «μαζί με τις αλλαγές στην ΚΑΠ» η εμπορική συμφωνία της ΕΕ με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής «οδηγεί σε συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγους, ευνοεί τις μεγάλες πολυεθνικές, υπονομεύει τη βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής»

Η Κομισιόν, λέει, «υπονομεύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αγνοεί τη σημασία συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων στις μικτές εμπορικές συμφωνίες.

«Ζημιογόνα για τους Έλληνες αγρότες και τους καταναλωτές»

Στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Left «από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστός ο σχεδιασμός για αυτήν τη συμφωνία αντιστεκόμαστε και εξηγούμε με τον πιο σαφή τρόπο γιατί είναι ζημιογόνα για τους Έλληνες αγρότες, τους καταναλωτές και όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης.

Εν τέλει, στο Ευρωκοινοβούλιο «η ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ–MERCOSUR, μαζί με το ΕΛΚ, απέναντι στους μικρούς παραγωγούς και το αγροτικό εισόδημα. Ο πρωτογενής τομέας πληρώνει τις επιλογές τους», όπως αναφέρει ο Κώστας Αρβανίτης.

Οι κίνδυνοι

Στους κινδύνους που εγκυμονεί για τον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό χάρτη η συμφωνία αναφέρεται σε επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Όπως τονίζει η ΕΘΕΑΣ, η εν λόγω εμπορική συμφωνία θα επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην αγορά, καθώς τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα κινδυνεύουν να χάσουν «έδαφος» λόγω της εισαγωγής φθηνότερων προϊόντων, τα οποία δεν πληρούν αντίστοιχες αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής, όπως για παράδειγμα ως προς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

Ελληνικές μετοχές: Ισχυρά τα περιθώρια ανόδου και το 2026, λέει η Morgan Stanley

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άνοια: Γιατί δεν πρέπει κανένας να μείνει μόνος αυτές τις γιορτές

Άνοια: Γιατί δεν πρέπει κανένας να μείνει μόνος αυτές τις γιορτές

Business
Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Χωρίς κόστος 17.12.25

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα

Σύνταξη
Αυστραλία: Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι – Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που σκοτώθηκε
Επίθεση στην Αυστραλία 17.12.25

Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι - Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που έπεσε νεκρή

H οικογένεια της μικρής Ματίλντα ήρθε από την Ουκρανία στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο και έχασε το αγγελούδι της μια ηλιόλουστη μέρα σε παραλία του Σίδνεϊ

Σύνταξη
Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους
Αγέρωχος 17.12.25

Τιενανμέν 1989: Το αποκαλυπτικό βίντεο της μυστικής δίκης του στρατηγού που αρνήθηκε να πυροβολήσει αμάχους

36 χρόνια μετά τα δραματικά γεγονότα της Τιενανμέν, έρχονται στην επιφάνεια πληροφορίες για τον στρατηγό που αρνήθηκε να συνδέσει το όνομά του με τη σφαγή αμάχων συμπατριωτών του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί
Στην Αυστραλία 17.12.25

Ηλικιωμένοι δίνουν μάχη για να αφοπλίσουν το έναν μακελάρη του Μποντάι προτού πέσουν νεκροί (βίντεο)

Στο βίντεο διακρίνεται ο 69χρονος να πέφτει επάνω στον δράστη που σκόρπισε τον θάνατο στην Αυστραλία - Με τη σύζυγό του έδωσαν μάχη αλλά δευτερόλεπτα μετά, έπεσαν νεκροί και ξεψύχησαν αγκαλιασμένοι

Σύνταξη
Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας
Κόσμος 17.12.25

Μαρόκο: Σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης κακοκαιρίας

Ο βασιλιάς της χώρας, Μοχάμεντ ΣΤ’, αύξησε το επίπεδο κινητοποίησης του κρατικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση πιθανών έντονων καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Σύνταξη
Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
The forever war 17.12.25

Πόσο κοντά είναι στ’ αλήθεια το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Οι ειδικοί λένε ότι μια συμφωνία εκεχειρίας στην Ουκρανία είναι απίθανη, καθώς παραμένουν πολλά σημεία διαφωνίας και η Ρωσία δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις τελευταίες προτάσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 17.12.25

Τα 5 μεγάλα πλήγματα που έφερε το 2025 (και η κυβέρνηση Τραμπ) στα δικαιώματα των γυναικών

Από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ τον Ιανουάριο, η παγκόσμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως όσον αφορά την αναπαραγωγική υγεία, και τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται αλλεπάλληλες επιθέσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων
Βία και αστάθεια 17.12.25

Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων

Η πρόεδρος στην Ονδούρα Σιόμαρα Κάστρο δηλώνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως στόχο να «καταστρέψει τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη» της κυβέρνησής της

Σύνταξη
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ
Με πρόσχημα την τρομοκρατία 17.12.25

Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ

Αποκλεισμός πετρελαιοφόρων, στρατιωτική περικύκλωση και νέες απειλές: Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα - «Παράλογη και γκροτέσκα απειλή» απαντά το Καράκας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Ολυμπιακός: H ενδεκάδα για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Ηρακλή (pic)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ηρακλή (18:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Δείτε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την αρχική 11άδα, με τον Ισπανό να κάνει φουλ ροτέισον.

Σύνταξη
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
Ελλάδα 17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Καβάλα – Παναθηναϊκός: Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τους πράσινους, με Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Σφιντέρσκι αποχώρησε στο 8' του αγώνα του Παναθηναϊκού στην Καβάλα για τη League Phase του Κυπέλλου, ωστόσο 20 λεπτά αποχώρησε και ο Πάντοβιτς που τον είχε αντικαταστήσει.

Σύνταξη
Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο
Ψήφισμα 17.12.25

Υπέρ της δημιουργίας «στρατιωτικού Σένγκεν» για ενδεχόμενη ρωσική επίθεση τάσσεται το Ευρωκοινοβούλιο

Το ΕΚ ζητά κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ για μετακίνηση στρατευμάτων και εξοπλισμού, καθώς και την αναβάθμιση σιδηροδρόμων, οδικών αξόνων, σηράγγων και γεφυρών, στο πλαίσιο ενός «στρατιωτικού Σένγκεν»

Σύνταξη
O έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ – «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»
Δίδυμο 17.12.25

O έρωτας της Μισέλ και του Ρομπ Ράινερ - «Είναι το γκαζάκι που ανάβει τη φλόγα μέσα μου»

Η φωτογράφος Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ ξεκίνησε ως συνεργάτιδα του Ρομπ κι έγινε η γυναίκα της ζωής τους, ενώ ο σκηνοθέτης άλλαξε για χάρη της το τέλος τς ταινίας «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι». Όσο αισιόδοξα ξεκίνησε η σχέση τους τόσο τραγικά και άδικα έληξε από τα χέρια του ίδιου τους του γιου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»
Διπλωματία 17.12.25

Απάντηση της Αθήνας στα Σκόπια: Η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι «Βόρεια Μακεδονία»

Το ΥΠΕΞ απαντά στις δηλώσεις Μίτσκοσκι ότι επανέφερε στην πράξη το όνομα «Μακεδονία» πως «στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική».

Σύνταξη
Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»
Euroleague 17.12.25

Αταμάν: «Ο Σλούκας και ο Χολμς θα είναι διαθέσιμοι με τη Χάποελ»

Ο Εργκίν Αταμάν επιβεβαίωσε πως ο Κώστας Σλούκας θα αγωνιστεί κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, ενώ και ο Ρισόν Χολμς επέστρεψε στις προπονήσεις, αλλά θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ αν θα παίξει και για πόσο χρόνο.

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις
Χωρίς κόστος 17.12.25

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σχέδιο για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις αμβλώσεις

Ενώ η τάση στην Ευρώπη είναι προς τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα στις αμβλώσεις, έχει σημειωθεί αύξηση της υποστήριξης προς ακροδεξιά κόμματα, πολλά από τα οποία αντιτίθενται σε αυτό το δικαίωμα

Σύνταξη
Αυστραλία: Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι – Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που σκοτώθηκε
Επίθεση στην Αυστραλία 17.12.25

Συγκινούν οι ιστορίες των θυμάτων του Μποντάι - Από την Ουκρανία είχε φύγει η 10χρονη που έπεσε νεκρή

H οικογένεια της μικρής Ματίλντα ήρθε από την Ουκρανία στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή μακριά από τον πόλεμο και έχασε το αγγελούδι της μια ηλιόλουστη μέρα σε παραλία του Σίδνεϊ

Σύνταξη
Μπακογιάννης: Υπό εγκατάλειψη οι άστεγοι – Απολύσεις στο Street Work από τη Δημοτική Αρχή Δούκα
Αθήνα 17.12.25

Μπακογιάννης: Υπό εγκατάλειψη οι άστεγοι – Απολύσεις στο Street Work από τη Δημοτική Αρχή Δούκα

«Δεν πρόκειται απλώς για μια λανθασμένη επιλογή. Πρόκειται για πολιτική απόφαση με σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, οι οποίες είναι ήδη ορατές στους δρόμους της πόλης», καταγγέλλει ο πρώην δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 17.12.25

LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός

LIVE: Καβάλα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καβάλα – Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Τρίχρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο – Ήταν σχεδόν σκελετωμένο
Στην Αλεξανδρούπολη 17.12.25

Τρίχρονο παιδάκι μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο - Σοκαριστική η εικόνα του, ήταν σχεδόν σκελετωμένο

Στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου στην Αλεξανδρούπολη σήμανε συναγερμός αλλά δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό - Αναμένεται νεκροψία νεκροτομή

Σύνταξη
Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια
ΑΠΕ 17.12.25

Μεγαλύτερο από ποτέ το πλεόνασμα πράσινης ενέργειας στην Ελλάδα – Εκατοντάδες γιγαβατώρες στα σκουπίδια

Περισσότερες από 1.800 γιγαβατώρες από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περικόπηκαν το 11μηνο του 2025 - Υπερδιπλασιάστηκαν οι μηδενικές και αρνητικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
ΚΚΕ: Πυρά προς την κυβέρνηση – «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων 17.12.25

Πυρά ΚΚΕ προς την κυβέρνηση - «Ανακοίνωσε φιλοδωρήματα στους αγρότες και αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματά τους»

«Η κυβέρνηση χρωστάει στους βιοπαλαιστές αγρότες πάνω από 1 δισ. - Αυτά τα χρήματα πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους δικαιούχους τους ως ένα στοιχειώδες βήμα», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο