Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ έδωσαν μεγάλη δικαστική μάχη και τελικά ο γαλλικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον -πλέον- αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.
Το σίριαλ ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ φαίνεται πως ολοκληρώνεται, μετά την μεγάλη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στις δύο πλευρές, για μισθούς που δεν καταβλήθηκαν συν κάποια μπόνους του παίκτη.
Η ετυμηγορία του εργατικού δικαστηρίου του Παρισιού ήταν πως ο σύλλογος θα πρέπει να πληρώσει στον παίκτη το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ, μετά την απόφαση του Εμπαπέ να πάει την υπόθεση στο δικαστήριο.
Το ποσό αφορά διαφυγόντα κέρδη για τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2024, λίγο πριν φύγει από την ομάδα της Ligue 1 για να ενταχθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης ως ελεύθερος. Να σημειωθεί πως, ο Γάλλος είχε δικαιωθεί και σε δύο δικαστικές αποφάσεις από τη γαλλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ενώ η Παρί δεν προσκόμισε κάποιο έγγραφο που να δείχνει ότι ο Εμπαπέ παραιτήθηκε από κάποιο από τα «δικαιώματά» του.
Η δήλωση των δικηγόρων του Κιλιάν Εμπαπέ
«Είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση. Αυτό είναι που θα έπρεπε να περιμένουμε όταν δεν καταβάλλονται μισθοί», ανέφεραν οι δικηγόροι του Κίλιαν Εμπαπέ μετά την έκδοση της απόφασης.
